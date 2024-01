“Traigan a nuestros maridos de vuelta”: Inédita protesta en Rusia por guerra en Ucrania

"¿Cuándo se considerará que nuestros maridos han cumplido con su deber militar?", pregunta María. "¿Cuando los traigan de regreso sin brazos ni piernas? ¿Cuando no puedan hacer nada porque son solo vegetales? ¿O tenemos que esperar a que los envíen de regreso en ataúdes de zinc?".

Es una opinión que las autoridades no comparten.

"Al principio confiábamos en nuestro gobierno", dice Antonina. "¿Pero deberíamos confiar en ellos ahora? No confío en nadie".

"Putin era muy popular en Rusia porque después de los años 1990 trajo estabilidad y seguridad", me dice Nadezhdin.

"Se atreve a comparar la operación militar especial con la Segunda Guerra Mundial", me dice María.

María dice que no solo está haciendo campaña para recuperar a sus familiares. Quiere evitar que más rusos sean llamados a filas y enviados al frente.

"No queremos una segunda ola de movilización", afirma. "Estamos en contra de que se utilice a civiles en un conflicto militar. Y queremos que todos los ciudadanos rusos comprendan que esto también podría afectarles a ellos”.

"Algunas personas actúan como avestruces. Meten la cabeza en la arena y tratan de no pensar en lo que está pasando. Puedo entenderlos. Es difícil aceptar que, en tu país, el Estado no te necesita para ser feliz. Simplemente te trata como material biológico. Pero si la gente quiere sobrevivir, tarde o temprano tendrá que reconocerlo y decir que no está de acuerdo", añade María.