"Todos los que conozco están con fiebre": alarmante subida de casos COVID en China

"No ha habido preparación en los últimos tres años y de repente se levantan las restricciones y se te permite ir a trabajar mientras estás enfermo . Nuestras vidas no valen nada, como las hormigas", se lee en un comentario con 200 "likes".

"Hace solo unos meses, arrestaban a las personas por ir a trabajar si estaban dando positivo", dice otro comentario con casi 1.000 "me gusta".

" Nunca había tenido COVID en los últimos años, mientras vivía en el extranjero. Pero me contagié a los días de regresar.. . Todos los que conozco están contrayendo covid y tienen fiebre, así que si puedes quedarte fuera del país, no regreses", escribió un usuario en otra popular plataforma de redes sociales, Xiaohongshu.

Solidaridad entre ciudadanos

Por ejemplo, hay innumerables videos en Weibo con gente que empaqueta medicamentos para el dolor que no necesitan y los entregan a las personas que sí.

El sitio web de noticias The Paper, por ejemplo, ha destacado la llamada de un hombre a un operador del gobierno en Chengdu, cuya garganta está ronca y tose al teléfono. "No te preocupes, no hay problema", le dice antes de colgar. "Por favor, cuídate".