"Todavía hay un mañana": la película que superó a Barbie y Oppenheimer en taquilla en Italia y se convirtió en un fenómeno

"Todo este proyecto surgió porque le estaba leyendo un libro sobre los derechos de las mujeres y mi hija no podía creer que existiera un tiempo en el que nuestros derechos no estuvieran consagrados en la ley. Entonces se me ocurrió que necesitábamos hablar con las generaciones más jóvenes, que tienen que darse cuenta de que sus derechos son una conquista", afirma.

"El hecho de que logremos algo no significa que vaya a estar ahí para siempre. Quería, en cierto modo, empezar a pasar el testigo a una generación más joven".