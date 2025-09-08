Tiroteo en parada de bus de Jerusalén deja al menos 6 muertos, entre ellos un español

Reuters La policía israelí dijo que dos hombres armados abrieron fuego contra una parada de autobús en el cruce de Ramot.

Seis personas murieron y varias resultaron gravemente heridas en un ataque a tiros presuntamente perpetrado por palestinos armados en una parada de autobús en Jerusalén, según informaron las autoridades de Israel.

Nueve personas con heridas de bala fueron trasladadas a hospitales y otras tres resultaron heridas por cristales rotos.

La policía israelí informó que dos "terroristas" llegaron en un vehículo y abrieron fuego contra una parada de autobús en el cruce de Ramot, en las afueras del norte de la ciudad.

Un agente de seguridad y un civil respondieron al fuego y mataron a los atacantes, añadió.

Ningún grupo ha reivindicado el ataque, pero Hamás emitió un comunicado en el que dice que "elogia" las acciones de los atacantes y las califica de una "respuesta natural a los crímenes de la ocupación [de Israel] y al genocidio que está perpetrando contra nuestro pueblo".

Los medios israelíes identificaron a los cinco hombres fallecidos como Yaakov Pinto, un español de 25 años originario de Melilla;, Yisrael Matzner, de 28; el rabino Yosef David, de 43; Mordechai Steinsag, de 79; y Levi Yitzhak Pash.

La mujer fallecida fue identificada como Sarah Mendelson, de 60 años.

Reuters El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó el lugar del ataque junto con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

Durante su visita al lugar del tiroteo, el primer ministro Benjamín Netanyahu habló con la prensa e informó que las autoridades están rodeando las aldeas de donde provienen los atacantes.

"Ahora estamos llevando a cabo una persecución y acordonando las aldeas de donde proceden los asesinos. Detendremos a quienes les hayan ayudado y enviado, y tomaremos medidas aún más severas", declaró.

Según medios israelíes se cree que los hombres armados partieron de las aldeas de al Qubeiba y Qatanna, situadas a unos 10 km al oeste del cruce de Ramot.

¿Qué se sabe del ataque?

El ataque tuvo lugar al final de la hora punta de la mañana en el cruce de Ramot.

El portavoz de la policía israelí, el teniente Dean Elsdunne, declaró que "los terroristas llegaron en un vehículo... y abrieron fuego deliberadamente contra varios civiles que esperaban en esa concurrida parada de autobús para comenzar su día".

"Varios civiles armados que se encontraban en el lugar actuaron de inmediato. Respondieron al fuego y mataron a los dos terroristas en el acto", añadió.

Los agentes habían recuperado "varias armas, municiones y un cuchillo" utilizados por los atacantes, según la policía.

Un video de una cámara de un auto, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, mostró a decenas de hombres, mujeres y niños huyendo de la parada y de un autobús detenido mientras se oían disparos.

Reuters Los impactos de bala en la ventana de un autobús en el lugar del ataque en Ramot.

El parabrisas de un segundo autobús que se encontraba detrás se rompió mientras continuaban los disparos, antes de que los que parecían ser civiles armados se acercaran al lugar.

"De repente, oí los primeros disparos... Sentí que corrí durante una eternidad", declaró Ester Lugasi, una de las personas heridas, a la televisión israelí desde el hospital. "Pensé que iba a morir".

Daniel Katzenstein, uno de los primeros en acudir al lugar con el servicio médico de emergencia United Hatzalah, atendió a uno de los conductores del autobús en el lugar de los hechos.

"Se llamaba Mohammed", declaró Katzenstein a la BBC. "Él también corrió para ayudar. Esta no es una batalla entre el islam y el judaísmo, es una batalla entre las personas que desean hacer daño y las personas que quieren vivir una vida".

Colaboración entre soldados y policías

La policía informó que un gran número de agentes controlan el área donde ocurrió el ataque y que unidades de desactivación de bombas aseguraron la zona, mientras los equipos forenses recogían evidencia.

El ejército israelí indicó que también se desplegaron soldados en la zona y que buscaban sospechosos en coordinación con la policía.

Los soldados también han rodeado varias zonas en las afueras de la ciudad de Ramallah, en la Cisjordania ocupada, para "impedir el terrorismo y fortalecer la defensa", añadió.

El subcomisario de policía Shlomi Bachar le dijo al Canal 12 de televisión que los agentes estaban "intentando comprender cómo (los atacantes) llegaron aquí y quién los trajo" y agregó que esperan encontrar "pronto" a los responsables, informó el diario Times of Israel.

EPA Nadie se atribuyó el ataque, pero Hamás lo elogió.

La presidencia palestina "reiteró su firme postura de rechazo y condena de cualquier ataque contra civiles palestinos e israelíes, y denunció todas las formas de violencia y terrorismo, independientemente de su origen", informó la agencia oficial de noticias Wafa.

Por su parte, Mahmoud Abbas, jefe de la Autoridad Palestina -que gobierna partes de Cisjordania que no están bajo control israelí- emitió un comunicado condenando cualquier ataque contra ciudadanos palestinos e israelíes.

Agregó que el reconocimiento de un Estado palestino es fundamental para poner fin al ciclo de violencia en la región.

El tiroteo del lunes se produce en un momento crítico, con el ejército israelí intensificando sus ataques en la Ciudad de Gaza.

Al mismo tiempo, Israel y Hamás están considerando nuevas propuestas de alto el fuego para Gaza y un acuerdo sobre rehenes presentadas por la Casa Blanca.

