"Tenemos miedo de que EE. UU. nos deporte por protestar contra la guerra en Gaza"

"Si me suspenden, no tendría adónde irme y no puedo obtener un trabajo para pagar las cuentas. Y si no me dejaran volver a Columbia, sería superdifícil encontrar otra universidad en la que pudiera terminar la carrera y que me pagara todo como me pagan ahora.

"Hablé con mi mamá y ella me dijo que no me metiera porque si soy arrestada, lo primero que me va a pasar es que me van a deportar", dice Alejandra.