Telas metálicas, lunares y otras seis tendencias que definirán la moda en 2024

30 de diciembre de 2023, 7:45 AM

Además, los diseñadores y marcas de ropa pondrán en el mercado sus nuevas propuestas, con lo que es casi seguro que invertirás dinero en los looks más atractivos.

1. Lunares

"Se puede confiar en los lunares por su elegancia e impacto", comentó el diario The Telegraph.

"Esta vez, los hacemos nuestros. Son grandes y atrevidos, imperceptiblemente pequeños, impactantes, silenciosos... Este es un estampado para todos: no tiene género, clase ni edad y es atemporal. Es hora de unir los puntos".

2. Rojo cereza

3. Tejidos metálicos

Uno de nuestros temas favoritos del Met Gala en esta última década fue Man vs. Machine , que ocurrió en 2016, en el que los invitados se vistieron con colores plateados y futuristas con accesorios inspirados en robots.

Pero si optas por el oro, ten cuidado de no sobrecargarte.

4. Prendas de punto

Según la página Who What Wear, las colecciones de primavera-verano reconocieron que "las prendas de punto son un elemento básico durante todo el año en los lugares fríos, pero eso no supone que deban ser menos fabulosas que el resto de las prendas que usas".