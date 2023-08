"¿Si los pingüinos están adaptados al frío, por qué mueren de hipotermia?"

“Sin una gota de grasa”

“Murieron de frío porque no tenían grasa en el cuerpo . Lo que los protege del frío es la grasa y las plumas aislantes. Pero todas las necropsias dieron que los animales no tenían contenido estomacal ni intestinal, estaban totalmente vacíos y sin una gota de grasa . Ese es el denominador común”.

“Distancias de entre 2000 y 5000 km”

Un viaje épico

Por qué estaban desnutridos

En etapa juvenil los individuos no son buenos cazadores ni buenos nadadores, agregó el Ministerio, y algunos de ellos no logran buena alimentación no necesariamente porque haya ausencia de alimento, sino porque no son cazadores experimentados.