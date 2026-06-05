Sherpa dado por muerto en el Everest fue encontrado cuando descendía por el hielo a rastras

Getty Images Dawa Sherpa intentaba llegar al Campamento Base del Everest seis días después de su desaparición.

Un guía nepalí de escalada, a quien se daba por muerto en el monte Everest, fue hallado descendiendo a rastras hacia el Campamento Base, seis días después de su desaparición.

Dawa Sherpa fue visto por última vez más arriba del Campamento 3, a unos 7.500 metros de altitud, mientras descendía por la montaña tras haber alcanzado la cumbre.

Las esperanzas de que hubiera sobrevivido eran escasas. Sin embargo, este jueves, un equipo de limpiadores avistó al experimentado escalador —quien presentaba congelaciones en las manos, pero parecía gozar de buena salud— descendiendo lentamente.

"Dawa logró sobrevivir contra todo pronóstico durante días. Es, sin duda alguna un milagro" declaró Pemba Sherpa, director ejecutivo de 8K Expeditions, la empresa que coordinaba las labores de búsqueda. "Se trata de un verdadero autorrescate".

Hasta el momento, cinco personas han fallecido durante la temporada de escalada de este año, de las cuales tres eran nepalíes, según la agencia de noticias AFP.

Más de 1.000 personas alcanzaron la cumbre del Everest esta temporada, lo que la convierte en la más concurrida de la historia.

Dawa Sherpa —también conocido como Hillary Dawa Sherpa en honor al célebre montañero Edmund Hillary— se encontraba "deslizándose lentamente" a través de la Cascada de Hielo del Khumbu, en dirección al Campamento Base, cuando fue hallado, relató Pemba Sherpa.

Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC) Dawa Sherpa (a la izquierda) fue encontrado con vida de manera inexplicable.

"Hasta donde yo sé, nadie ha sobrevivido solo a esa altitud en el Everest hasta la fecha. Es un milagro haber sobrevivido durante seis días solo y haber descendido sano y salvo. Debió haber permanecido dentro de las tiendas de campaña para mantenerse a salvo", comentó Pemba Sherpa.

Dawa Sherpa se encuentra "despierto y recibiendo tratamiento", según Nishant Dhakal, médico de la unidad de cuidados intensivos del Hospital HAMS de Katmandú.

"Me reconoció... está bien y habla", declaró a la agencia de noticias Reuters su hija, Mhendo Lhamo Sherpa, tras visitarlo. "Estamos felices".

Antes de que fuera hallado, la esposa del hombre de 52 años declaró a la agencia AFP que ya había ofrecido las oraciones de los últimos ritos por su alma.

AFP via Getty Images Médicos y rescatistas llevaron a Dawa Sherpa a un hospital en Katmandú.

El miércoles, Chris Thrall, escalador y exmiembro de los Royal Marines británicos, publicó un homenaje en Instagram dedicado a Dawa Sherpa, creyendo que este había muerto en la montaña.

En el video, Thrall recordó que Dawa Sherpa se había "sentado a descansar con su mochila" mientras descendían desde el Campamento 4, el último campamento antes de la cumbre.

"Entonces me giré y le dije: 'Hillary, ¿estás bien, hermano?'. Él respondió: 'sí, sí, estoy bien, Chris; por favor, sigue, ¡sigue!'", relató Thrall.

"Esto no es nada nuevo, ya sabes: a veces yo me adelantaba, a veces se adelantaba él".

Mientras Thrall descendía, se encontró con un escalador polaco de su grupo que estaba pasando dificultades, y continuaron el descenso juntos. Sin embargo, Dawa Sherpa nunca logró alcanzarlos.

"Fue un largo intento de alcanzar la cumbre. Lo que debería haber durado cinco días —la subida a la cima y el regreso— nos llevó 11 días. Así de difíciles eran las condiciones", comentó Thrall.

"Así que me pregunté: ¿debo volver a buscar a Sherpa, quien probablemente aparecerá sano y salvo, tal como ha hecho cientos de veces antes?", añadió.

Un familiar, Kung Sherpa, había expresado su descontento con el ritmo de las labores de búsqueda en una entrevista concedida a Outside, una publicación especializada en deportes de aventura.

La búsqueda, una vez que finalmente se puso en marcha, fue iniciada por una empresa llamada 8K Expeditions, la cual logró, en última instancia, evacuarlo por vía aérea y ponerlo a salvo.