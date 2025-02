“Ser woke es simplemente que te importan los demás”: el poderoso discurso de Jane Fonda en los SAG

Una defensa de lo "woke", los trabajadores y el oficio del actor.

Jane Fonda protagonizó este domingo el momento más político de los premios del Sindicato de Actores de Cine de Hollywood (SAG, por sus siglas en inglés).

A sus 87 años, la actriz recibió el galardón a su trayectoria de la mano de Julia Louis-Dreyfus, quien dijo que la vida de la protagonista de películas como Julia y Coming Home "ha sido simplemente épica dentro y fuera de la pantalla".

Fonda, quien desde hace décadas ha luchado como activista por causas como el pacifismo, el medio ambiente y los derechos de la mujer, habló indirectamente sobre la administración del presidente Donald Trump, cuyo regreso a la Casa Blanca ha estado marcado por deportaciones de indocumentados, ataques a la diversidad y el despido de trabajadores federales.

"Mucha gente se va a sentir muy herida por lo que está sucediendo, por lo que se nos viene encima", dijo desde Shrine Auditorium de Los Ángeles, en una gala transmitida en vivo por Netflix.

"E incluso si son de una posición política diferente, tenemos que apelar a nuestra empatía y no juzgar, sino escuchar desde el corazón y darles la bienvenida a nuestra carpa porque vamos a necesitar una gran carpa para resistir con éxito lo que se nos viene encima", agregó.

Durante su discurso, resaltó cómo los actores no crean "algo tangible", sino que tienen el trabajo de generar empatía. Y esa empatía, subrayó, "no supone debilidad ni ser woke".

"Y, por cierto, ser woke es simplemente que te importan los demás", añadió.

Fonda dijo que su trabajo de actriz le dio una voz en momentos en los que las mujeres no tenían derecho a opinar en la sociedad.

"Para una mujer como yo, que creció en los 40 y 50, cuando las mujeres se supone que no tenían opiniones o no debían enfadarse, la actuación me dio la oportunidad de interpretar a mujeres con opiniones", contó.