Sentencian al rapero Sean "P. Diddy" Combs a 4 años y dos meses de prisión





Un juez sentenció este viernes al rapero y productor musical Sean "P. Diddy" Combs a 4 años y 2 meses de prisión por dos delitos de transporte de personas para ejercer prostitución.

El juez Arun Subramanian dijo que la sentencia de 50 meses es justa considerando la gravedad de los delitos de Combs y las circunstancias atenuantes.

Combs fue encontrado culpable de dos cargos por transportar personas para ejercer la prostitución, pero inocente de las acusaciones de tráfico sexual y conspiración para extorsionar, los dos delitos más graves que enfrentaba.

A Combs se le vio afligido durante la sentencia y, en su testimonio al juez, pidió piedad: "Le pido clemencia a su señoría".

Para la fiscalía, Combs no ha mostrado arrepentimiento de sus actos, mientras que el productor musical dijo haber "aprendido la lección".

"No tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo", expresó. "Sé que he aprendido la lección".

Lo que dijo el juez

Reuters En la audiencia de sentencia se vio a Combs afligido.

Mientras la gente empezaba a aglomerarse en las puertas del juzgado para conocer la sentencia, el juez le reiteró a Combs la seriedad de las consecuencias de sus actos.

Dijo que consideraba que Combs era un artista hecho a pulso, que había sido caritativo y había impulsado a la comunidad negra, y que tenía profundos lazos con su familia.

Pero rechazó la descripción que hizo la defensa de sus relaciones con sus exparejas Cassie Ventura y Jane como íntimas y consensuadas.

"Usted abusó de ellas física, emocional y psicológicamente", dijo.

Una de las piezas de evidencia más estremecedoras del juicio fue un video publicado originalmente por CNN, en el que se ve a Combs golpeando y tumbando a su expareja Cassie Ventura, y pateándola mientras está en el piso de un hotel.

El juez dijo que ambas mujeres tenían pensamientos de autolesión y traumas que durarían toda la vida.

Añadió que la duración de la conducta, que superó una década, también justificaba una sentencia significativa.

"Usted tenía el dinero y el poder para mantener esa conducta", indicó. "Esto fue subyugación".

Los cargos

Getty Images El testimonio de la cantante Cassie Ventura fue clave en la sentencia contra Diddy.

El jurado declaró a Combs culpable de transportar a las dos mujeres a lugares donde participaban en actos sexuales y prostitución.

Ambas mujeres, que fueron pareja de Combs, testificaron por separado sobre encuentros sexuales ocasionales o "noches de hotel", que describieron como encuentros sexuales en los que ambas contrataban acompañantes masculinos para tener relaciones sexuales mientras Combs observaba, a veces grabándolos o dirigiéndolos.

Tras dictar sentencia, el juez Subramanian se tomó un momento para elogiar a Cassie Ventura y a la otra víctima, conocida como Jane Doe, como "mujeres fuertes" dispuestas a dar un paso al frente y contar sus historias.

Dijo que sufrieron abusos que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar.

"Las escuchamos", les dijo. "Estoy orgulloso de ustedes por venir al tribunal a contar lo que realmente sucedió".

Le dijo a Combs que, así como tenía el poder de lastimar a estas mujeres, tenía el poder de ayudarlas a ellas y a otras víctimas de abuso usando su "megáfono" y asumiendo la responsabilidad.

El juez se dirigió directamente a Combs y, por extensión, a su familia.

"Sé que se sienten en un momento difícil ahora mismo", señaló, pero los delitos cometidos fueron graves.

"Usted y su familia van a salir adelante. Hay una luz al final del túnel".