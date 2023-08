"Se turnaban para violarme”: el testimonio de mujeres torturadas en Sudán

1 de agosto de 2023, 5:48 AM

Kolthoum, de unos 40 años, pertenece a la comunidad negra africana masalit de Darfur Occidental, mientras que sus violadores eran árabes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) .

Kolthoum dice que sus violadores le dijeron que abandonara la ciudad porque "les pertenece a los árabes", alimentando los temores de muchos africanos negros de que las FAR, junto con las milicias aliadas conocidas como Janjaweed, quieren convertir la región étnicamente mixta en un área dominada por los árabes.

Sudán se sumió en una guerra civil a mediados de abril , después de que sus dos generales más poderosos, el jefe del ejército, Abdel Fattah al Burhan, y el comandante de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como "Hemedti", se pelearan.

No está claro cuántas personas han muerto en la región, la estimación más baja del número de fallecidos en El Geneina es de 5.000.

Los combatientes de las FAR también han sido acusados de cometer atrocidades en el estado más poblado de Sudán: Jartum, sede de la capital.

Los paramilitares controlan gran parte del estado y el ejército no logra hacerlos retroceder. Los combates han desencadenado un éxodo de cerca de dos millones de personas desde mediados de abril.

En Jartum, la violencia no ha adquirido una dimensión racial o étnica. Los árabes y las personas de otras etnias son víctimas de las batallas en curso.

Ibtissam, de 24 años, le dijo a la BBC que se dirigía a visitar a su tía cuando tres soldados de las FAR la detuvieron.

“Me sacaron las armas y me preguntaron a dónde iba. Cuando les dije que iba a casa de mi tía, me acusaron de pertenecer a los servicios de inteligencia del ejército”, me dijo con la voz entrecortada.