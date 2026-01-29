¿Se está preparando EE. UU. para atacar de nuevo a Irán?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que "el tiempo se está acabando" para negociar un acuerdo sobre su programa nuclear, en medio del constante aumento de fuerzas militares estadounidenses en el Golfo Pérsico.

El mandatario señaló que una "Armada masiva" se estaba "desplazando rápidamente, con un gran poder, entusiasmo y determinación" hacia Irán.

En respuesta, la misión iraní ante las Naciones Unidas señaló que Teherán "está preparada para dialogar sobre la base del respeto y los intereses mutuos", pero que si es presionada se defenderá y "responderá como nunca".

El gobierno de la república islámica insiste en que los objetivos de su programa nuclear son completamente pacíficos y ha negado en reiteradas ocasiones que busque desarrollar armas nucleares.

La última advertencia de Trump a los líderes iraníes sigue a su promesa de que Washington intervendría para ayudar a las personas afectadas por la represión brutal y sin precedentes de las protestas en el país a principios de este mes.

"Ayuda en camino", les había dicho a los manifestantes. Sin embargo, poco después, cambió de idea y señaló que había sido informado, por una buena fuente, de que la ejecución de manifestantes se había detenido.

La organización no gubernamental Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humano (HRANA, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, dijo que ha confirmado la muerte de más de 6.000 personas, incluyendo 5.858 manifestantes, desde que las movilizaciones comenzaron a finales de diciembre.

El grupo señaló que actualmente está investigando otras 17.000 muertes que se reportaron pese al apagón de internet tras casi tres semanas.

Otra organización, Derechos Humanos Irán (IHR, por sus siglas en inglés), con sede en Noruega, advirtió que la cifra de muertos podría exceder los 25.000.

Una misión

Trump lanzó su más reciente advertencia a Irán en una publicación hecha en la red social Truth Social el miércoles.

"Esperemos que Irán 'Venga a la Mesa' rápidamente y negocie un acuerdo justo y equitativo —SIN ARMAS NUCLEARES, que sea bueno para todas las partes", escribió.

Chip Somodevilla/Getty Images Trump lanzó su advertencia a Irán a través de la red social Truth Social el miércoles.

Trump indicó que la fuerza naval en el Golfo era más grande que la enviada a Venezuela antes de que fuerzas estadounidenses sacaran del país al entonces presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero.

"Es una flota, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, más grande que la enviada a Venezuela. Al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesaria".

Al referirse a los ataques estadounidenses perpetrados en junio, contra instalaciones nucleares en Irán, Trump advirtió: "¡El nuevo ataque será mucho peor! No dejen que vuelva a pasar".

Previamente, el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló: "Dirigir la diplomacia a través de la amenaza militar no puede ser efectivo o útil".

"Si ellos (Estados Unidos) quieren que las negociaciones tomen forma, deben dejar a un lado las amenazas, las exigencias excesivas y las cuestiones ilógicas", dijo en declaraciones televisadas recogidas por la agencia de noticias AFP.

Handout via Reuters La flota está liderada por el portaaviones Abraham Lincoln (Imagen de archivo).

Ataques previos

A través del uso de herramientas de código abierto, BBC Verify ha podido rastrear algunos de los despliegues de unidades estadounidenses en el área.

Un funcionario de defensa de Estados Unidos le confirmó a esa unidad de la BBC que una "armada" naval, liderada por el portaaviones Abraham Lincoln había llegado a Medio Oriente.

En junio de 2025, fuerzas estadounidenses atacaron tres instalaciones de enriquecimiento de uranio en Irán.

Funcionarios estadounidenses dijeron que la operación -llamada Martillo de Medianoche- habían retrasado significativamente la posibilidad de que Teherán construyera un arma nuclear.

Sin embargo, Hassan Abedini, subdirector político de la cadena de televisión estatal iraní, aseguró que Irán "no sufrió un golpe importante porque los materiales ya habían sido sacados" de las tres instalaciones.

En represalia a los ataques estadounidenses, Irán lanzó misiles contra una base militar estadounidense en Qatar, en un ataque que Trump calificó de "muy débil" y "esperado".

Getty Images EE.UU. podría atacar los centros de poder en teherán, según algunos expertos.

¿Se prepara EE.UU. para un ataque?

Estados Unidos ya cuenta con una importante presencia militar en Oriente Medio, con hasta 50.000 efectivos militares en la región.

Alrededor de 10.000 de ellos se encuentran en la base aérea de Al-Udeid, en Qatar. Sin embargo, Estados Unidos también cuenta con bases en Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Baréin.

En las últimas semanas, informes de inteligencia de fuentes abiertas han detectado la llegada de decenas de aviones militares estadounidenses adicionales a la región.

Fotos tomadas el domingo de la base aérea de Al-Udeid, en Qatar —la mayor instalación estadounidense en Medio Oriente— muestran la aparición de varias estructuras nuevas en un emplazamiento en la periferia de la base.

Tras los ataques estadounidenses contra complejos nucleares iraníes el año pasado, Teherán lanzó misiles contra Al-Udeid. Ahora, parece que se están instalando nuevas defensas antiaéreas, según informaron expertos a quienes se les mostraron las imágenes satelitales.

El Pentágono no proporciona una lista detallada de dichos movimientos. Sin embargo, BBC Verify ha podido rastrear la llegada de cazas F-15, aviones cisterna de reabastecimiento y aviones de transporte.

Se han visto aviones espía y drones operando cerca del espacio aéreo iraní en el sitio web de seguimiento FlightRadar24.

Se cree que algunos de esos aviones de transporte portaban sistemas de defensa aérea adicionales, lo que podría indicar que Estados Unidos está tomando medidas para defenderse a sí mismo y a sus aliados del Golfo de posibles ataques de represalia si el presidente Trump ordenara un ataque contra Irán.

Reino Unido también ha enviado un escuadrón de aviones Typhoon a la región "para reforzar la seguridad regional".

La Fuerza Aérea de EE.UU. ha anunciado que está realizando un importante ejercicio en la región, la Operación Agile Spartan, "para demostrar la capacidad de desplegar, dispersar y mantener el poder aéreo de combate en toda el área de responsabilidad del Comando Central de EE.UU.".

Stefan Watkins, quien rastrea buques y comparte sus hallazgos en redes sociales, también ha detectado recientemente la llegada de varias aeronaves estadounidenses de alerta temprana y "espionaje" que también participaron en la Operación Martillo de Medianoche. Watkins Afirma que esto "podría sugerir" si los ataques "llegarán pronto".

Igual de significativa es la llegada de un grupo de ataque de portaaviones estadounidenses a la región.

El USS Abraham Lincoln se encontraba en la región del Indopacífico cuando recibió la orden de dar la vuelta y dirigirse al Golfo. Si bien el portaaviones no ha publicado su ubicación durante más de una semana, el lunes se vio el rastreador de un avión Osprey en FlightRadar24 aterrizando en Omán tras despegar de una posición en alta mar en el Golfo. Esto sugiere que el Lincoln podría estar operando en algún lugar cerca de Omán.

Un grupo de ataque de portaaviones es uno de los símbolos más poderosos del poder militar estadounidense.

Getty Images Israel llevó a cabo bombardeos en Irán en junio del año pasado.

¿Cuáles pueden ser los objetivos?

Matthew Savill, director de ciencias militares del Real Instituto de Servicios Unidos, afirma que, con su actual postura militar en la región, Estados Unidos "probablemente podría llegar a casi cualquier punto de Irán y atacar prácticamente cualquier cosa, excepto las instalaciones más subterráneas", lo que probablemente requeriría bombarderos B2.

Entonces, ¿qué podría atacar Estados Unidos si el presidente Trump da la orden?

Savill, quien trabajó en política iraní en el gobierno de Reino Unido, afirma que Estados Unidos tiene diversas opciones.

La primera podría ser la capacidad militar de Irán, "como su amenaza de misiles balísticos o sus baterías de misiles costeros". Como mínimo, eso podría dificultar que el régimen tome represalias, algo que amenaza con hacer.

Irán aún posee importantes arsenales de misiles balísticos de corto alcance y drones de largo alcance. Esto preocupa a algunos aliados de Estados Unidos en el Golfo. Varios de ellos ya han dejado claro que no apoyarán más ataques estadounidenses.

Otra opción sería atacar al propio régimen.

Savill afirma que "podrían atacar los centros de poder militar, incluyendo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y quizás las milicias que reprimen a los manifestantes".

Sin embargo, intentar decapitar al liderazgo iraní podría resultar más difícil y peligroso.

Israel atacó a altos cargos iraníes durante su guerra de 12 días el año pasado. Esto incluyó el seguimiento de sus guardaespaldas para localizarlos. Sin embargo, es probable que Irán haya reforzado la seguridad y los haya dispersado.

Savill afirma que Estados Unidos "probablemente podría encontrar y eliminar a altos cargos, pero no está claro cuál sería el efecto acumulativo".

"Podríamos estar presenciando la última estocada al régimen actual, pero el problema es que podría tardar meses o incluso años en manifestarse", añade Savill.

Si bien el presidente Trump ha demostrado su disposición a usar la fuerza militar, ha dejado claro en el pasado que no desea involucrarse en un conflicto prolongado.

Sus intervenciones militares hasta la fecha han sido breves, contundentes y limitadas.

Tampoco ha descartado una solución diplomática que requiera que Irán acepte limitar su programa nuclear.

Según Savill, Trump ahora tiene que "sopesar el deseo de ser visto como decisivo con las posibilidades de lograr un impacto claro".

Con reportería de Sofia Ferreira Santos, Kathryn Armstrong, Joshua Cheetham, Matt Murphy, Alex Murray, Barbara Metzler y Jonathan Beale.