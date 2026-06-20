Rodrigo Paz declara el estado de excepción en Bolivia "para liberar las carreteras del país"

AIZAR RALDES / AFP via Getty Images "Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario", indicó, el sábado, el presidente Paz. (Foto del 8 de junio)

Tras asegurar que había agotado "todas las instancias de diálogo", el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció, este sábado, la imposición del estado de excepción en la nación sudamericana, que lleva más de 50 días sumida en una crisis de protestas y bloqueos de carreteras.

"Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad", indicó el mandatario en una alocución televisada.

Las movilizaciones, que superaron los 50 días, han afectado el abastecimiento de alimentos, insumos médicos, combustible y otros productos básicos, en varias regiones del país.

"He dispuesto la aplicación del estado de excepción para liberar las carreteras del país", escribió el mandatario en la red social X.

"Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares", agregó.

El presidente de centroderecha asumió el poder en noviembre, después de dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Desde inicios de mayo, organizaciones indígenas, trabajadores, campesinos y transportistas han demandado que se solucione la profunda crisis económica que vive el país, así como también un cambio en el rumbo político.

"Este estado de excepción se decreta para proteger la democracia y la vida, se decreta para proteger Bolivia", señaló Paz en la alocución.

"A quienes todavía mantienen bloqueos les digo con claridad: todavía están a tiempo de desistir voluntariamente. Si tienen demandas legítimas, las puertas del diálogo seguirán abiertas", advirtió.

"Mesas de diálogo"

El mandatario aseguró que su gobierno abrió "mesas de diálogo" en busca de soluciones a la situación que atraviesa su país.

"Escuchamos durante semanas demandas que durante años nadie quiso escuchar. Durante 50 días no dejamos de dialogar un solo día", afirmó.

"Hemos alcanzado acuerdos importantes con la mayoría de los sectores que tenían demandas legítimas", agregó.

Y aseguró que "seguimos trabajando con la Central Obrera Boliviana (COB) y múltiples organizaciones sociales".

Marvin RECINOS / AFP vía Getty Images La convulsión social empezó con cortes de rutas. En esta foto, se observa una manifestación contra el gobierno el 10 de junio.

El mandatario hizo la alocución después de que firmara, el viernes, un acuerdo con la COB, que busca pacificar el país y conseguir que las principales rutas del país vuelvan a la normalidad.

Sin embargo, la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, con fuerte presencia en La Paz, dijo que mantendrá su movilización y que se masificarán los puntos de bloqueo, informó el diario boliviano La Razón.

De acuerdo con el dirigente de esa organización, Vicente Salazar, quien es citado por La Razón, la protesta es una respuesta a demandas relacionadas con la protección de los recursos naturales y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

Ese grupo no fue el único que rechazó el acuerdo. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, los seguidores del expresidente Evo Morales tampoco se mostraron a favor del pacto.

Morales gobernó Bolivia durante casi 14 años seguidos, de 2006 a 2019 (con dos reelecciones en el medio) y se encuentra prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor, acusación que niega.

Morales calificó las protestas como una "sublevación del pueblo" e hizo un llamado para que se celebraran nuevas elecciones.

"Un intento de golpe"

El sábado, el presidente Paz denunció que su gobierno enfrenta "una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido".

Comparó la situación con "un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo contra un gobierno democráticamente elegido".

Marvin RECINOS / AFP vía Getty Images Los bloqueos han afectado el abastecimiento de alimentos y medicinas, entre otros productos básicos en varias regiones del país.

Los grupos de campesinos y trabajadores se han convertido en los sectores más críticos del gobierno y desde hace semanas bloquean carreteras y se enfrentan con la policía para exigir la renuncia del presidente Paz.

A ellos se han unido partidarios de Morales.

El gobierno, por su parte, dice que Morales está detrás de los disturbios, que es quien instiga la agitación contra la democracia, algo que el expresidente niega.

"Es un hombre que está embrutecido por el poder y hará todo lo posible para, más allá de muertos, más allá de la confrontación, más allá de destrozar a Bolivia, derrocar este proceso democrático", dijo Paz sobre Morales en una entrevista en mayo con el diario argentino Clarín.

Además del estado de excepción

Las protestas se iniciaron a finales de abril, tras el anuncio del presidente Paz de una reforma agraria para transformar pequeñas propiedades rurales en medianas.

Pero la medida fue vista por distintos sectores campesinos como un intento por promover la venta de tierras destinadas a la agricultura para beneficiar a los grandes propietarios de tierras.

A eso, se añadieron las protestas por reclamos salariales de los maestros y otros grupos y los cuestionamientos sobre la calidad del combustible que se ha puesto a la venta en un intento por reducir costos.

En su alocución del sábado, Paz informó sobre la creación de una comisión para las provincias del departamento de La Paz, que ayudará a materializar los acuerdos a los que, dice, se llegaron.

"Será una comisión especial para las provincias del departamento de La Paz, históricamente olvidadas y maltratadas", indicó.

Otra medida que anunció fue "la convocatoria a un gran acuerdo nacional que reunirá a líderes políticos, gobernadores, alcaldes, universidades, sectores productivos, trabajadores y organizaciones sociales".

Insumos

A finales de mayo, el presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz, Luis Larrea, le contó a BBC Mundo el impacto de las protestas y los bloqueos de carreteras en Bolivia, a un mes de iniciadas.

Getty Images Trabajadores sanitarios manifestaron, en mayo, para que se permitiera el paso de ambulancias y camiones con insumos médicos.

"Siento impotencia frente a lo que está pasando, no sabemos qué hacer", indicó.

"Nos estamos quedando sin oxígeno, tenemos pacientes neonatos, pacientes intubados, personas mayores que pueden morir", señaló Larrea desde La Paz.

El médico aseguró, entonces, que se habían registrado cuatro muertes de pacientes que no alcanzaron a llegar a los hospitales para recibir atención de emergencia.

"Murieron dentro de ambulancias porque no los dejaron pasar a los centros de salud", señaló.

El 28 de mayo, cientos de trabajadores de la salud salieron a marchar para pedir a los manifestantes que hicieran una "pausa humanitaria" para que se permitiera el paso de camiones que estaban varados en las carreteras.

"¡Para los pacientes, oxígeno y comida!", coreaban mientras caminaban por la calle cargando pancartas.

*Con información de Cecilia Barría, Ayelén Oliva y Gerardo Lissardy.