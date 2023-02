Rihanna y el Super Bowl: Cuatro cosas que quizá no sabías de la estrella de Barbados

Rihanna no ha hecho giras ni lanzado nuevos álbumes desde Anti en 2016, así que las expectativas son altas.

1. Madre, artista y... exitosa empresaria

Pero no es solo la música lo que le ha generado éxito estos años, también su espíritu empresarial.

2. Más récords que los Beatles

Rodgers diría después de ese encuentro: "En el momento en el que Rihanna entró en ese recinto , fue como si las otras dos chicas no existieran".

Pero su verdadero momento revelación vino en 2007 con Umbrella, el éxito que grabó con Jay-Z ,y que llevó a que su disco Good Girls Gone Bad a convirtirse en el número 1 de Reino Unido por 10 semanas.

"Recuerdo que Reino Unido me culpó por tener el verano más lluvioso en la historia", recordó Rihanna.

Los récords no dejaron de llegar para la cantante, incluso por encima de leyendas.

Con un muy humilde lugar número 23 en el Top 40, la colaboración de Rihanna con PartyNextDoor Believe it se convirtió en su canción número 51 en alcanzar la anhelada lista.

3. Rihanna rechazó ya actuar en el Super Bowl

Esta no es la primera vez que le proponen a Rihanna actuar en el Super Bowl.

En 2019, la artista rechazó la invitación, en apoyo al ex quarterback Colin Kaepernick, que originó las protestas en el fútbol americano al arrodillarse ante el himno de EE.UU. por el racismo y los casos de brutalidad policial en el país.

"Simplemente no podía ser una traidora" , le dijo entonces a Vogue.

"¿Quién gana con eso? No mi gente", dijo entonces, en 2019. "Hay cosas con esa organización [en referencia al Super Bowl] con las que no estoy nada de acuerdo, y no iba a ir y servirles [en su propósito] de ninguna manera".