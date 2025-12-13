¿Quiere realmente EE. UU. apoderarse del petróleo de Venezuela como denuncia Maduro?

El líder venezolano, Nicolás Maduro, afirma que la creciente presión de Estados Unidos contra su país se reduce a una sola cosa: Washington quiere apoderarse de las vastas reservas petroleras del país sudamericano.

Esta semana, el ejército estadounidense incautó un petrolero que aparentemente transportaba petróleo venezolano, violando las sanciones estadounidenses, y amenazó con tomar medidas contra otros barcos.

La medida se produjo tras una serie de ataques militares contra embarcaciones venezolanas, que EE. UU. alega son buques de narcotráfico.

El presidente Donald Trump ha pedido a Maduro que deje el cargo, acusándolo de enviar narcóticos y asesinos a EE. UU.

Entonces, ¿es el petróleo de Venezuela lo que realmente quiere Trump? ¿Y realmente valdría la pena?

¿Cuánto petróleo tiene Venezuela?

Con un estimado de 303.000 millones de barriles, Venezuela alberga las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

Pero la cantidad de petróleo que el país produce actualmente es ínfima en comparación. La producción ha disminuido drásticamente desde principios de la década de 2000, a medida que el expresidente Hugo Chávez y posteriormente el gobierno de Maduro reforzaron el control sobre la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), lo que provocó un éxodo de personal con más experiencia.

Aunque algunas petroleras occidentales, incluida la estadounidense Chevron, siguen activas en el país, sus operaciones se han reducido significativamente a medida que EE. UU. ha ampliado las sanciones y ha fijado objetivos en las exportaciones de petróleo, con el objetivo de restringir el acceso de Maduro a un recurso económico clave.

Las sanciones —que EE. UU. impuso por primera vez en 2015 durante el gobierno del presidente Barack Obama por presuntas violaciones de derechos humanos— también han dejado al país prácticamente aislado de la inversión y los repuestos que necesita.

“El verdadero desafío al que se han enfrentado es su infraestructura”, afirmó Callum McPherson, director de materias primas de Investec.

En noviembre, Venezuela produjo aproximadamente 860.000 barriles por día, según el último informe del mercado petrolero de la Agencia Internacional de la Energía. Eso es apenas un tercio de lo que era hace 10 años y representa menos del 1% del consumo mundial de petróleo.

BBC

¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?

En EE. UU., algunos han defendido la intervención en Venezuela, señalando las oportunidades que tienen las empresas estadounidenses para reactivar la industria petrolera.

“Venezuela, para las petroleras estadounidenses, será un festín”, declaró la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, en una entrevista reciente en Fox Business.

“Las empresas estadounidenses pueden entrar y reparar todos los oleoductos, las plataformas petrolíferas y todo lo relacionado con el petróleo y sus derivados”, dijo.

Trump podría parecer receptivo a estos argumentos.

Su lema de campaña fue “perforar, perforar” y, en general, ha abogado por la expansión de la producción petrolera, lo que ha vinculado con precios más bajos para los estadounidenses.

Pero en lo que respecta a Venezuela, la Casa Blanca ha expresado su preocupación por el narcotráfico y lo que considera la ilegitimidad de Maduro.

Al preguntársele el jueves si la campaña estadounidense en la región se centraba en las drogas o en el petróleo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración se centraba en “muchas cosas”.

La funcionaria definió como su prioridad principal detener el flujo de drogas ilegales a EE. UU.

Clayton Siegle, investigador principal en seguridad energética del centro de estudios Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, afirmó que toma tales declaraciones “en gran medida al pie de la letra”.

Señaló el interés de larga data en la región de actores clave como el secretario de Estado Marco Rubio.

“Simplemente, no he visto pruebas que respalden que el petróleo sea el centro de sus ambiciones”, aseveró.

¿Qué intereses tiene EE. UU. en Venezuela?

Eso no significa que las empresas estadounidenses no estén interesadas.

Actualmente, Chevron es la única productora petrolera estadounidense que sigue activa en Venezuela, tras recibir una licencia bajo el mandato del expresidente Joe Biden en 2022 para operar, a pesar de las sanciones estadounidenses.

El gobierno de Trump extendió a la empresa otra exención este año, aunque ha revocado las exenciones para otras empresas, como la española Repsol, en un intento por frenar el flujo de fondos hacia el régimen de Maduro.

Hoy en día, Chevron representa aproximadamente una quinta parte de la producción petrolera de Venezuela.

Los analistas afirman que Chevron estaría entre las empresas mejor posicionadas para beneficiarse si EE. UU. comenzara a levantar sus barreras para negociar con Venezuela.

Las refinerías estadounidenses, en particular las de la costa del Golfo de México, también están ávidas del tipo de crudo “extrapesado” que produce Venezuela, que tiende a ser menos costoso y, por lo tanto, más rentable de procesar.

“Ha sido problemático para las refinerías estadounidenses de la costa del Golfo de México en los últimos años que Venezuela haya estado bajo sanciones y reduciendo la producción, porque significa que hay menos crudo pesado disponible”, afirmó Matt Smith, analista petrolero de Kpler.

“Incluso si no estuvieran involucrados en la producción, estarían interesados en comprarlo”, agregó.

Michael Robinson Chavez/The Washington Post via Getty Images Una serie de políticas han provocado que la producción petrolera venezolana haya caído de 3 millones de barriles a principios de siglo a menos de un millón en la actualidad.

¿Cuáles son los desafíos?

Si bien cualquier expansión de las exportaciones petroleras de Venezuela podría ayudar a reducir los precios en EE. UU., los analistas afirman que esto tomaría tiempo, ya que su producción actual es demasiado limitada para tener un impacto significativo.

Y restaurar la industria petrolera venezolana a su antigua gloria sería una tarea ardua.

Según un informe reciente de Wood Mackenzie, una mejor gestión y algunas inversiones modestas podrían ayudar a impulsar la producción de petróleo en Venezuela a aproximadamente dos millones de barriles por día en los próximos dos años.

Sin embargo, los analistas advirtieron que se necesitarían decenas de miles de millones de dólares, y potencialmente una década, para aumentar la producción de manera más significativa.

También señalaron que las empresas podrían verse desanimadas por posibles complicaciones, como su pertenencia a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

AFP via Getty Images El gobernante venezolano insiste en que la campaña de EE.UU. contra las drogas en realidad busca deponerlo para apoderarse del petróleo.

Otro riesgo es la perspectiva de la demanda de petróleo, a medida que pierde importancia relativa como fuente de energía, explicó David Oxley, economista jefe de clima y materias primas de Capital Economics.

“La demanda de petróleo no va a desplomarse, pero ya no crece como antes. La consideramos moderada y comenzará a caer a finales de la década de 2030”, vaticinó.

“Cualquiera que invierta en el sector petrolero venezolano tendría que preguntarse: ¿merece la pena?”, admitió.

Incluso si Maduro fuera audaz o se levantaran las barreras estadounidenses, Oxley afirmó que no está claro cuán dispuestas estarían las empresas a invertir el tiempo y el dinero necesarios para reactivar el petróleo venezolano.

“En el sector petrolero, se necesitaría una inversión enorme. Ciertamente, miles de millones”, afirmó.

“Perforar, perforar, perforar está bien, pero las empresas privadas solo lo harán si es rentable”, zanjó.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.



