Quiénes son los uitoto, el pueblo de los niños que sobrevivieron en la selva durante 40 días

La historia de cómo los hermanos sobrevivieron sin comida, a merced de los mosquitos y los animales salvajes en una región inhóspita, no ha sido contada aún por los niños.

Sin embargo, para los cuatro menores la selva no era un lugar ajeno. Al contrario, hace parte de su hogar , de su entorno natural: los niños son de la comunidad indígena muina murui, que son más conocidos como uitoto.

Hierbas sagradas: coca y tabaco

"Todos los días se sale al bosque, con las familias, a buscar algo. Vivimos en la selva durante toda nuestra vida. Y en ese día a día, aprendemos lo que se come y no se come.", señala.