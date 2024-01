Quiénes son los rebeldes hutíes de Yemen y por qué EE.UU. y Reino Unido lanzaron ataque contra ellos

Desde entonces, los rebeldes advirtieron que atacarían a los barcos cuyo destino fuera Israel, aunque no está claro que todos los buques afectados por su ofensiva se dirigieran a este país.

¿Qué se sabe de la ofensiva de EE.UU. y Reino Unido en Yemen?

"Por lo tanto, hemos tomado medidas limitadas, necesarias y proporcionadas en autodefensa, junto con Estados Unidos con apoyo no operativo de Países Bajos, Canadá y Bahrein contra objetivos vinculados a estos ataques, para degradar las capacidades militares de los hutíes y proteger el transporte marítimo global".

Joe Biden añadió que Estados Unidos y sus aliados "no tolerarán ataques contra nuestro personal ni permitirán que actores hostiles pongan en peligro la libertad de navegación en una de las rutas comerciales más críticas del mundo".

"No dudaré en tomar medidas adicionales para proteger a nuestra gente y el libre flujo del comercio internacional según sea necesario", dijo Biden.

Los ataques "se dirigieron a vehículos aéreos no tripulados, buques de superficie no tripulados, misiles de crucero de ataque terrestre y capacidades de vigilancia aérea y radar costero de los hutíes".

¿Cómo han atacado los hutíes objetivos israelíes?

Tras el inicio de las operaciones militares de Israel en Gaza, los rebeldes hutíes dispararon decenas de misiles y aviones no tripulados hacia territorio israelí.

Israel dijo que el barco no era suyo y que no había ningún israelí entre su tripulación, pero informes no confirmados sugirieron que el barco podría haber tenido un propietario israelí.