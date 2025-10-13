Quiénes son los 20 rehenes liberados por Hamás tras acuerdo de cese al fuego con Israel

BBC

El ejército israelí informó que 20 rehenes fueron liberados con vida por Hamás y han regresado a Israel como parte de la primera fase de un acuerdo de alto al fuego.

Hasta el lunes, 48 rehenes seguían retenidos en Gaza, aunque se cree que algunos están muertos.

Todos, menos uno de los rehenes, se encontraban entre las 251 personas que fueron secuestradas en el ataque perpetrado por el grupo palestino en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas.

Israel respondió lanzando una campaña militar en Gaza, en la que murieron más de 67.000 personas, según el Ministerio de Salud del territorio, dirigido por Hamas.

Se desconocen las condiciones en las que se encuentran dos rehenes: Tamir Nimrodi, de 20 años, y Bipin Joshi, de 24.

Rehenes que Israel dice que han sido liberados

IDF Israel compartió imágenes de algunos de los rehenes liberados cuando se reunieron con miembros de las FDI en Gaza, el lunes. En la foto se ve a Ziv Berman.

Ariel Cunio, de 28 años, fue secuestrado en el ataque al kibutz Nir Oz el 7 de octubre. El hermano de Ariel, Eitan, quien logró escapar de los militantes armados de Hamás, dijo que el último mensaje de Ariel decía: "Estamos en una película de terror". La pareja de Ariel, Arbel Yehud, fue liberada en enero de 2025 en el marco de un acuerdo por el que Hamás entregó a 25 rehenes vivos y los cuerpos de ocho durante un alto el fuego de dos meses.

David Cunio, de 35 años, otro de los hermanos de Ariel, también fue secuestrado en Nir Oz. La esposa de David, Sharon Aloni Cunio, y sus hijas gemelas Ema y Yuly, que entonces tenían tres años, se encontraban entre los 105 rehenes liberados durante un alto el fuego de una semana en noviembre de 2023. La hermana de Sharon, Danielle Aloni, y su hija Emilia también fueron liberadas. En febrero de 2025, la familia de David dijo que los rehenes liberados les habían dicho que lo habían visto con vida recientemente.

Gali y Ziv Berman, hermanos gemelos de 28 años, fueron secuestrados del kibutz Kfar Aza con su vecina, Emily Damari. Ziv estuvo retenido con Emily durante 40 días antes de que los separaran. Ella fue liberada en enero de 2025 durante el último alto el fuego. La familia de Gali y Ziv dijo que otros rehenes liberados a principios de 2025 les habían informado que todavía estaban vivos.

The Hostages and Missing Families Forum Los gemelos Gali y Ziv Berman fueron secuestrados junto a su vecina británico-israelí Emily Damari, quien fue liberada en un acuerdo anterior.

Matan Angrest, un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), de 22 años, estaba en un tanque que fue atacado cerca de la valla perimetral de Gaza el 7 de octubre. Un video mostró a una multitud sacándolo del tanque inconsciente y herido. A principios de este año, su familia dijo que rehenes liberados les habían dicho que sufría de asma crónica, quemaduras no tratadas e infecciones.

Matan Zangauker, de 25 años, fue secuestrado con su pareja Ilana Gritzewsky, de Nir Oz. Ilana fue liberada durante el alto el fuego de noviembre de 2023. En diciembre de 2024, Hamás publicó un vídeo en el que se veía a Matan en cautiverio. En la grabación dijo que él y sus compañeros rehenes sufrían dolencias en la piel, escasez de alimentos, agua y medicinas.

Eitan Horn, de 38 años, con doble nacionalidad israelí-argentina, fue secuestrado junto con su hermano mayor Yair, de Nir Oz. Yair fue liberado en febrero de 2025 durante el último alto el fuego. Hamás publicó un video en ese momento que mostraba a Eitan y Yair abrazándose y rompiendo a llorar antes de la liberación de Yair. "Todos los días imaginábamos lo que haríamos si nos liberaran", recordó Yair recientemente.

Nimrod Cohen, de 21 años, soldado de las FDI que se encontraba en su tanque cuando fue atacado por Hamás en Nahal Oz. En febrero de 2025, uno de los rehenes liberados le dijo a su familia que todavía estaba vivo, pero en mal estado físico y mental. Después de que se acordó el nuevo alto el fuego, su madre Viki publicó en las redes sociales: "Hijo mío, vendrás a casa".

Omri Miran, de 48 años, fue secuestrado en su casa en Nahal Oz. Su esposa, Lishay, dijo que la última vez que lo vio fue cuando se lo llevaban en su propio automóvil. A ella y sus dos hijas pequeñas, Roni y Alma, no se las llevaron con él. En abril de 2025, Hamás publicó un video que mostraba a Omri celebrando su cumpleaños 48. En respuesta: Lishay dijo: "Siempre dije y siempre supe que Omri es un sobreviviente".

The Hostages and Missing Families Forum Hamas publicó un video a principios de este año con el que buscaba demostrar que Omri Miran estaba vivo.

Decenas de personas fueron tomadas como rehenes durante el ataque de hombres armados de Hamás en el festival de música Nova.

Guy Gilboa-Dalal, de 24 años, asistió al festival con su hermano, Gal, quien dijo que la última vez que se vieron fue justo antes de que Hamás lanzara su primer bombardeo de cohetes contra Israel al inicio del ataque. Gal consiguió evadir a los pistoleros, pero Guy fue secuestrado. El mes pasado, Hamás publicó un video que mostraba a Guy y otro rehén, Alon Ohel, siendo conducidos por la ciudad de Gaza a fines de agosto mientras el ejército israelí se preparaba para lanzar una ofensiva allí.

Alon Ohel, de 24 años, tiene ciudadanía israelí, alemana y serbia. Las imágenes captadas por Hamás mostraron cómo se lo llevaban como rehén del festival Nova. Alon no fue visto en otro video hasta agosto de 2025, cuando se le filmó mientras era transportado por la ciudad de Gaza con Guy Gilboa-Dalal. El mes pasado, la familia de Alon aprobó la publicación de una imagen de un nuevo video que, según dijeron, mostraba que se había quedado ciego de un ojo.

Yosef-Chaim Ohana, de 25 años, había estado en el festival con un amigo, quien dijo que se quedaron para ayudar a las personas a escapar de los disparos antes de ellos mismos tratar de huir. En mayo de 2025, Hamás publicó un video que mostraba a Yosef y otro rehén, Elkana Bohbot. Se veía a Yosef sentado junto a Elkana, quien estaba en el suelo. También se veía un goteo intravenoso enganchado a la pared junto a Elkana.

The Hostages and Missing Families Forum Yosef-Chaim Ohana fue secuestrado cuando intentaba ayudar a otras personas a escapar de los hombres armados de Hamás.

Elkana Bohbot, de 36 años, estaba trabajando en el festival cuando fue secuestrado. "En nuestra última conversación en la mañana de la masacre a las 07:00, le dije: 'No son solo misiles, ven a casa', y prometió que regresaría", contó su esposa, Rikva, en marzo de 2025. El mes anterior, los medios israelíes citaron a un rehén liberado que dijo que Elkana, quien sufre de asma, estaba retenido en condiciones inhumanas y había desarrollado una grave enfermedad de la piel.

Avinatan Or, de 32 años, fue secuestrado en el festival junto con su novia, Noa Argamani, pero fueron separados de inmediato. Noa y otros tres rehenes fueron rescatados en una operación militar israelí en el centro de Gaza en junio de 2024. En marzo de 2025, la familia de Avinatan dijo que había recibido una señal de que todavía estaba vivo. Su madre británico-israelí, Ditza, ha dicho que solo quiere poner su oído en su pecho y escuchar los latidos de su corazón nuevamente.

Eitan Mor, de 25 años, trabajaba como guardia de seguridad en el festival de música Nova. Su padre, Mor, dijo que salvó a docenas de personas antes de ser secuestrado por hombres armados de Hamás. En febrero de 2025, la familia de Eitan dijo que habían recibido una señal de vida de él. Tres meses después, dijeron que un rehén liberado que pasó tiempo con él en un túnel les había contado cómo había actuado como "portavoz ante los captores" y que "le levantó el ánimo de todos".

Maxim Herkin, de 37 años, es un ciudadano israelí-ruso que fue invitado al festival en el último momento. Sus dos amigos estaban entre las 378 personas que murieron en el ataque. En abril de 2025, Maxim apareció en un video de Hamás junto con Bar Kupershtein, esas imágenes fueron los primeros signos de vida de los dos desde que fueron secuestrados. Al mes siguiente, Maxim fue visto solo en otro video y parecía estar vendado. Hamás dijo que fue el resultado de un ataque aéreo israelí.

The Hostages and Missing Families Forum Maxim Herkin es uno de los dos ciudadanos con doble nacionalidad que se cree que siguen vivos bajo poder de Hamás.

Bar Kupershtein, de 23 años, estaba trabajando en el festival y se quedó durante el ataque para ayudar a tratar a los heridos. Le dijo a su abuela que se iría a casa tan pronto como terminaran. Pero más tarde lo identificaron en un video de rehenes. No tuvieron más información sobre él hasta abril de 2025, cuando se le vio en un video con Maxim Herkin.

Segev Kalfon, de 27 años, huía del festival con un amigo cuando fue secuestrado por hombres armados de Hamás. Dos meses después, el ejército israelí encontró un video del secuestro. En febrero de 2025, el rehén liberado Ohad Ben Ami le dijo al padre de Segev, Kobi, que habían estado cautivos con otros cuatro hombres en un túnel en "condiciones terribles".

Evyatar David, de 24 años, estaba en el festival y en la mañana de los ataques. Envió un mensaje de texto a la familia para decir que "están bombardeando la fiesta". Su familia dice que más tarde recibieron un mensaje de texto de un número desconocido, que contenía imágenes de video de Evyatar esposado en el piso de una habitación oscura. En agosto de 2025, Hamas publicó un video de un Evyatar demacrado y débil en un túnel. Las imágenes causaron indignación en Israel y una profunda preocupación entre su familia. "Es un esqueleto humano. Lo estaban dejando pasar hambre hasta el punto de que en cualquier momento puede morir", dijo su hermano Ilay.

Rom Braslabski, de 21 años, estaba trabajando en la seguridad del festival. Según un relato publicado por el Foro de Familias de Secuestrados y Desaparecidos, estaba tratando de rescatar a una persona herida en el ataque cuando quedó atrapado en una descarga de disparos. En agosto de 2025, la Yihad Islámica Palestina publicó un video de Rom, en el que se le ve llorando mientras dice que se ha quedado sin comida y agua. Dice que no puede pararse ni caminar, y "está a la puerta de la muerte". Los expertos médicos dijeron que sufría de "inanición deliberada, prolongada y sistemática".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.