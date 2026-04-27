Quién es el sospechoso del tiroteo en la cena de la Casa Blanca a la que asistía Trump

El hombre que la policía arrestó tras el tiroteo ocurrido el sábado por la noche en el hotel donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca ya ha sido identificado, según pudo saber la cadena estadounidense CBS, socia de la BBC, tras consultar con fuentes policiales.

Se trataría de Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, un suburbio en el suroeste de Los Ángeles, California.

Tras ser detenido por agentes de seguridad dentro del hotel Washington Hilton, donde se celebraba el evento, declaró a las autoridades que quería disparar contra funcionarios de la administración Trump, según informaron dos fuentes a CBS.

Citando a estas fuentes, CBS también indicó que se efectuaron entre cinco y ocho disparos.

Un video de las cámaras de seguridad publicado por Trump muestra a una persona corriendo junto a los agentes de seguridad, quienes luego se dan la vuelta y lo persiguen.

En una rueda de prensa del sábado, la policía informó que agentes de seguridad y el sospechoso intercambiaron disparos, sin precisar cuántos se efectuaron de cada lado.

El jefe interino de policía de Washington, Jeffery Carroll, declaró que el sospechoso no resultó herido por las balas, pero que fue trasladado al hospital para una evaluación.

El sospechoso era huésped del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales, indicó Carroll, añadiendo que estaba "armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos".

"Por el momento, todo parece indicar que se trata de un individuo solitario, un pistolero solitario", afirmó el jefe de policía.

Posteriormente, Trump publicó una fotografía en primer plano que muestra a un hombre sin camisa en el suelo, con las manos esposadas a la espalda y agentes del Servicio Secreto a su alrededor.

Más tarde, aparecieron imágenes que mostraban a agentes del FBI y a la policía registrando una zona en una dirección de California que se cree está vinculada al presunto autor del tiroteo.

Reuters Agentes del FBI y la policía registraron una dirección en California vinculada al sospechoso.

Desde 2020, Allen trabajó a tiempo parcial para una empresa de tutorías en Torrance llamada C2 Education, y en diciembre de 2024 fue nombrado "profesor del mes".

No está claro si aún trabaja para la empresa. El Distrito Escolar Unificado de Torrance declaró a CBS que Allen nunca ha sido empleado de su distrito.

Los registros de votantes del condado de Los Ángeles parecen indicar que no tenía ninguna preferencia partidista registrada.

Según un registro de la Comisión Federal Electoral, al que tuvo acceso BBC Verify, en octubre de 2024 Allen donó 25 dólares (18 libras esterlinas) a la plataforma de recaudación de fondos ActBlue, dinero que estaba destinado a la campaña presidencial de Kamala Harris.

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Allen se describe a sí mismo en LinkedIn como ingeniero mecánico, desarrollador de videojuegos y profesor.

Según su perfil, estudió ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California (CalTech), antes de graduarse con una maestría en ciencias de la computación de la Universidad Estatal de California en 2025.

CalTech le confirmó a CBS por correo electrónico que Allen se graduó de Caltech en 2017, pero no proporcionó más detalles.

Jeanine Pirro, fiscal federal del estado de Washington, declaró que el sospechoso enfrenta dos cargos: uso de arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa.

Añadió que será acusado formalmente el lunes ante un tribunal federal.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró a CNN que "aún está por verse" si se presentarán más cargos contra el sospechoso, y agregó que podría ser acusado "sin duda" de intento de asesinato dependiendo de las pruebas.