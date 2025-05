¿Quién era la 'influencer' asesinada a tiros cuando transmitía en vivo por TikTok?

Miles de personas han sido testigos de primera línea de la violencia que azota a México, y todo por las redes sociales.

El martes, Valeria Márquez, una reconocida influencer mexicana de 23 años, fue asesinada a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok.

Los hechos ocurrieron en el salón de belleza Blossom The Beauty Lounge que la víctima tenía en la localidad de Zapopan, en el estado centro-oriental de Jalisco y la cual forma parte del área metropolitana de Guadalajara, la segunda ciudad más poblada del país.

La fiscalía estatal anunció que está tratando el crimen "bajo el protocolo de femicidio", es decir, que considera que el mismo fue motivado por la condición de mujer de la víctima.

La presidenta de México, Claudia, Sheinbaum, anunció que está en marcha una investigación: "Se está trabajando para atrapar a los responsables y el móvil de por qué fue esta situación".

El asesinato de Márquez se produjo menos de 48 horas después de que Yesenia Lara Gutiérrez, candidata a una alcaldía en el estado de Veracruz, fuera abatida junto con otras tres personas durante un acto de campaña, un suceso también captado por las cámaras.

Una estrella en ascenso

Márquez era una modelo mexicana que en 2021 comenzó a darse a conocer luego de ganar el concurso de belleza Miss Rostro, publicaron los medios mexicanos.

Poco después comenzó a crear contenido en redes sociales, donde compartía consejos de maquillaje, rutinas de cuidado personal, hablaba sobre moda y también presumía de los viajes que hacía.

Fotografías de ella dentro de aviones privados o a bordo de yates se pueden conseguir en su cuenta de Instagram, la cual contaba con más de 223.000 seguidores al momento de su muerte.

Asimismo, Márquez tenía otros 100.000 seguidores en TikTok.

La joven también dirigía el salón de belleza donde perdió la vida, el cual está en un centro comercial ubicado en la colonia Real del Carmen de Zapopan, de acuerdo con lo reportado por la prensa local.

Getty Images Días antes del asesinato de la influencer fue muerta una candidata a alcadesa.

En vivo y directo

Durante su transmisión, Márquez relató que estaba dentro de su negocio esperando por un mensajero que previamente había estado en el local y quien le avisó regresaría para entregarle un obsequio.

"Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Érika y me dice: 'oye, bebé, que te traen algo y que no sé qué, pero, pues, que te lo quieren entregar a ti'", se le escucha decir en la grabación.

"Me quedé preocupada (…) porque me dice (Erika, una amiga) que no se le vía la cara (al repartidor) (…) ¿Por qué no lo dejó (el obsequio)? ¿Me iban a levantar (secuestrar) o qué?", prosigue.

Y mientras sostiene un peluche rosa, Márquez aparta la mirada de la cámara y de inmediato se agarra el pecho y el estómago antes de desplomarse en la silla.

A continuación, otra mujer toma el teléfono celular e interrumpe la transmisión.

Las autoridades aseguran que al menos dos hombres en moto se presentaron al establecimiento y uno de ellos le preguntó a la víctima si era Valeria, cuando ella respondió que "sí" sacó un arma y le disparó al menos en dos ocasiones, para después escapar.

Los investigadores aseguran que estaban revisando las grabaciones de vigilancia y rastreando las redes sociales de Márquez en busca de pistas sobre quiénes podrían ser los agresores.

Getty Images La ONU asegura que unas 10 mujeres y niñas son asesinadas cada día en México.

Las versiones

El hecho de que el crimen se produjera en Jalisco, estado donde surgió el temido cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), hizo que surgieran versiones que atribuían la responsabilidad del mismo a alguno de sus integrantes.

No obstante, las autoridades mexicanas aseguran que, hasta el momento, no tienen motivos para sospechar que el asesinato fuera encargado o ejecutado por alguno de los grupos de la delincuencia organizada que actúan en la zona.

"Ante versiones que señalan a presuntos responsables del feminicidio ocurrido en Zapopan, aclaramos que no existe señalamiento directo contra ninguna persona en la carpeta de investigación", indicó la Fiscalía de Jalisco en un comunicado.

"Todas las declaraciones e indicios, incluidos videos y publicaciones en redes, están siendo analizados. La investigación sigue bajo protocolo de feminicidio, con perspectiva de género, sin revictimización y en apego a los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos", añade.

La postura de la Fiscalía viene después de que en medios mexicanos se difundieran unos mensajes en los que Márquez responsabilizaba a su expareja si algo le pasaba.

La violencia de género es un problema serio en México, país que junto con Paraguay, Uruguay y Bolivia ocupa el cuarto lugar entre los que tienen las mayores tasas de feminicidio en América Latina y el Caribe.

Según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), en el país norteamericano se registraron 1,3 muertes por cada 100.000 mujeres en 2023, informó Reuters.

Menos de 48 horas antes del asesinato de Márquez, en el estado de Veracruz mataron a Yesenia Lara Gutiérrez, candidata por el gobernante partido Morena a la alcaldía de Texistepec (Veracruz), mientras realizaba una caravana. Como el caso de la influencer, el de la política fue registrado por cámaras, porque el acto político estaba siendo transmitido en vivo a través de Facebook.

Por su parte, Jalisco ocupa el sexto lugar entre los 32 estados de México, incluida la Ciudad de México, en cuanto a homicidios, con 906 registrados desde el inicio del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre de 2024, según la consultora de datos TResearch.

El mismo día que fue asesinada la creadora de contenidos y a solo dos kilómetros de distancia fue asesinado un exdiputado identificado como Luis Armando Córdoba Díaz, informó el diario Reforma.

BBC

"La sombra del narco en Jalisco"

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en México

Que el asesinato de Márquez sea investigado por las autoridades como un feminicidio, es decir, como un asesinato motivado por su condición de mujer, no impide que se haya dado en el contexto del narcomundo.

Zapopan es la zona más rica de Guadalajara, allí donde más de la mitad del desarrollo inmobiliario y comercial, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se da gracias al lavado de dinero promovido por narcos.

La presencia de seguridad privada y el buen estado de sus calles y comercios dan la impresión de que Zapopan es una zona segura, pero, en realidad, se trata de uno de los municipios más violentos del estado.

De hecho, en los lujosos e hípervigilados centros comerciales de la zona se producen tiroteos y atentados con cierta frecuencia.

Jalisco es uno de los estados mexicanos más afectados por el narco: fue aquí, a 50 kilómetros de Zapopan, donde encontraron, en marzo, un centro de entrenamiento del CJNG y es aquí donde, desde 2018, han desaparecido a 15.000 personas.

El 90% de los homicidios en el estado quedan en la impunidad, una prueba, entre otras, de que la justicia también está infiltrada por el narco.

Si casi todo lo que pasa en Jalisco, desde la estética de los centros comerciales hasta la política de alto nivel, está inevitablemente marcado por el narco, también lo está el feminicidio de una modelo e influencer a plena luz del día durante una transmisión en vivo: su perpetrador, al menos, siente que goza de impunidad.

​