Qué se sabe sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez y sus cinco acompañantes

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco personas más en un accidente aéreo tiene de luto a Colombia.

Según informaron las autoridades colombianas, la avioneta en la que viajaba el artista se desplomó a los pocos minutos de haber despegado del Aeropuerto Juan José Rondón, ubicado en el municipio de Paipa, Boyacá.

El accidente ocurrió hacia las 4:11 de la tarde del sábado.

Imágenes grabadas por un testigo poco después del suceso muestran la aeronave en llamas y completamente destruida en un predio privado en zona rural del departamento de Boyacá. No hubo sobrevivientes.

El intérprete de éxitos como "Aventurero" y "Guaro" viajaba junto a cuatro miembros de su equipo de trabajo —Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora— y el capitán Hernando Torres con destino a Medellín.

Estaba previsto que Jiménez diera un concierto en la noche del sábado en Marinilla, un municipio cercano.

"Sí despegó"

Defensa Civil Colombiana El siniestro ocurrió alrededor de las 4:11pm del sábado.

Aunque inicialmente la ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, había afirmado que la avioneta chocó tras no lograr despegar, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Martínez, confirmó posteriormente que "sí despegó".

Esa información coincide con las declaraciones que dio el administrador de la finca donde cayó la aeronave a Noticias Caracol.

"Lo que pudimos observar es que la avioneta venía a una baja altura. Hizo un giro hacia la derecha totalmente en U. Cuando hizo el giro, se siente un golpe duro, un primer estruendo [...] Hay una aceleración que vuelve y levanta vuelo, y de ahí sí ya viene en picada", declaró el testigo.

Las causas del accidente están siendo investigadas por un equipo técnico de la Aeronáutica Civil.

El director técnico de investigación de accidentes de dicha entidad explicó a W Radio que se están estudiando las condiciones en las que se encontraba la avioneta, las circunstancias del entorno y posibles factores humanos que pudieron haber provocado el accidente.

Y señaló que las condiciones del aeropuerto de Paipa desde el que despegó la avioneta son "especiales" por la altura del lugar (que supera los 2.500 metros sobre el nivel del mar), la longitud de la pista y "los obstáculos que pueden presentarse".

La avioneta que se estrelló era una Piper PA-31 Navajo, un modelo producido entre 1967 y 1984.

Según declaraciones que han dado a los medios colombianos personas cercanas a Jiménez, la aeronave era de propiedad del artista y la usaba para cumplir con su agenda de conciertos.

En entrevista con la emisora La FM, un hombre cercano al artista señaló que esta ya había presentado fallas. "[Jiménez] me contó que tuvo que enviarla a Estados Unidos y él estaba pensando en comprar otro avión", afirmó.

Quién era Yeison Jiménez

Getty Images Jiménez cantando en Miami en 2023.

A sus 34 años, Yeison Jiménez se había convertido en una estrella de la música popular colombiana.

Con cientos de millones de reproducciones en las plataformas digitales, algunas de sus canciones como "Aventurero" y "Guaro" se volvieron himnos de la fiesta en Colombia.

Su historia personal, además, había conmovido al público.

Antes de llenar conciertos, Jiménez trabajó durante seis años cargando y vendiendo aguacates en la central de abastos de Bogotá, a la vez que perseguía su sueño de ser cantante.

Tras conseguir la fama, fue jurado del exitoso reality de imitación 'Yo Me Llamo' y recibió en dos ocasiones el premio Nuestra Tierra a Canción Popular del Año.

En 2025, se convirtió en el primer artista de música popular colombiana en llenar el estadio El Campín de Bogotá en solitario.

"Despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas", expresó su equipo de trabajo en un comunicado tras conocer la noticia de su fallecimiento.