Qué se sabe del caso de María Fernanda Sánchez, joven mexicana que hallaron muerta en Berlín

Sin embargo, su familia asegura que se encontraba bien y "muy contenta" por sus planes inmediatos. "Para nosotros, como lo vemos, es que tiene más o menos 5 meses viviendo en Berlín y venir a vivir sola no es fácil para una persona. Nos comentaba que extrañaba mucho a la familia, al país, la comida, su vida que tenía allá [en México]", señaló Francisco Javier Sánchez a la prensa.

¿Qué se supo desde su desaparición?

Sus padres, que la llamaban los fines de semana, no pudieron localizarla. Dos días después reportaron que estaba desaparecida.

"El domingo, cuando marcamos, no nos contestó, ni a los mensajes, y eso nos prendió alarmas rojas. Quisimos buscarla por otros medios y al no lograrlo pedimos que abrieran su puerta y no estaba", explicó su padre, Francisco Javier Sánchez, a la emisora mexicana Tv Azteca.