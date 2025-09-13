¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato del activista Charlie Kirk?

El FBI identificó a Tyler Robinson, de 22 años, como el sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk ocurrido el miércoles, informó en una conferencia de prensa el gobernador de Utah, Spencer Cox.

"Lo tenemos", dijo Cox, y agregó que el joven permanece en una cárcel del estado.

La Fiscalía acusará el próximo martes a Robinson de homicidio agravado, obstrucción de la justicia y descarga de arma de fuego que causa lesiones personales, según un documento que conoció la cadena CBS, socia de la BBC.

De acuerdo a dos fuentes policiales que hablaron con CBS, el padre de Tyler reconoció a su hijo al ver las imágenes del sospechoso que reveló el FBI el jueves.

El joven se lo confesó y el padre trató de convencerlo de que se entregara a las autoridades, pero Tyler le respondió que prefería quitarse la vida.

El padre transmitió la confesión de su hijo a un joven pastor amigo de la familia y este llamó al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, informaron los confidentes a CBS News.

El joven fue arrestado hacia las 22:00 horas del jueves, reportó el FBI.

Cuando los investigadores se encontraron con Robinson, llevaba la misma ropa con la que fue visto en grabaciones de cámaras de seguridad al llegar a la Universidad del Valle de Utah (UVU), donde ocurrió el asesinato de Kirk dos días antes.

Respecto a los movimientos de Robinson entre la universidad y la casa de su familia en el sur de Utah, el comisionado Beau Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah, dijo que están ejecutando órdenes de registro para "armar el rompecabezas".

FBI Las imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve al sospechoso en la universidad en la que fue asesinado Kirk.

"Se había vuelto más político"

El gobernador de Utah afirmó que, según un familiar que habló con los investigadores, Tyler Robinson se volvió más político en los últimos años.

El pariente relató que Robinson mencionó durante una cena que Charlie Kirk iba a visitar la UVU y explicó por qué no le agradaba el activista.

Según el mismo familiar, Tyler tenía un Dodge Challenger gris, que es el modelo de auto en el que se vio llegar a la UVU al sospechoso en las grabaciones de cámaras de seguridad.

De acuerdo con el gobernador Cox, se sabe que Robinson condujo desde el campus, donde estaba estacionado su auto, hasta Washington, en el sur de Utah, donde vivía con su familia desde hace un tiempo.

Los investigadores también dieron con el compañero de cuarto de Robinson, quien les mostró mensajes que supuestamente envió el sospechoso a través de la aplicación de mensajería Discord.

En los mensajes, un usuario de nombre Tyler decía que tenía que recoger un rifle en un punto de entrega y dejarlo en un arbusto.

En mensajes posteriores, afirmaba haber visto el lugar donde estaba el rifle y haberlo dejado envuelto en una toalla.

También hacía referencia a inscripciones en las balas y a una mira telescópica que tenía instalada el arma.

Reuters Las autoridades aseguran que la investigación sigue en marcha, aunque hayan detenido al sospechoso.

Todo eso coincidía con información que los investigadores recabaron en relación al asesinato de Kirk.

Un vocero de Discord confirmó que la compañía identificó una cuenta asociada a Robinson, pero dijo que no se encontró evidencia de que el sospechoso hubiera planeado el incidente o promovido la violencia en la plataforma.

Según el gobernador Cox, las autoridades encontraron un rifle de cerrojo envuelto en una toalla oscura y con una mira telescópica.

También hallaron inscripciones en los casquillos de las balas que decían, por ejemplo, "¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!", "Oh, bella ciao, bella ciao" y "Si lees esto, eres gay jajaja".

El gobernador de Utah dijo que no hay por el momento información que pueda llevar a otros arrestos.

Getty Images El gobernador de Utah dio los detalles de la captura del joven.

Aplicado, reservado y fanático de los videojuegos

BBC Verify investigó las cuentas de redes sociales asociadas con Tyler Robinson.

Un perfil de Facebook que parece pertenecer a su madre sugiere que la familia proviene de Cedar City, Utah, a unas tres horas en coche de la universidad donde ocurrió el crimen.

La cuenta revela numerosos detalles sobre la vida familiar e incluye fotos de viajes que realizaron, algunos de los cuales parecen haber incluido visitas a campos de tiro.

Otras publicaciones indican que Robinson asistió a la Escuela Secundaria Pineview. En 2021, se mudó a la ciudad de Logan para asistir a la Universidad Estatal de Utah, a unas dos horas en auto de la UVU.

El gobernador aseguró que Robinson no era estudiante de la UVU y que carecía de información sobre si el joven tenía antecedentes de enfermedad mental.

Según el Sistema de Educación Superior de Utah, el detenido era estudiante de tercer año de un programa de formación profesional en electricidad en el Dixie Technical College, en el suroeste de Utah.

Antes, asistió brevemente a la Universidad Estatal de Utah durante un semestre en 2021. Precisamente a este centro llegó con una beca presidencial obtenida en 2020 por sus buenas calificaciones, reportó el diario The New York Times. Sin embargo, se desconocen los motivos por los cuáles se retiró de este centro.

Getty Images Charlie Kirk fue asesinado durante un evento en una universidad en Utah.

Robinson es el mayor de tres hermanos. Su padre tiene un negocio de instalación de armarios de cocina y su madre es trabajadora social.

La familia Robinson participa en la iglesia mormona.

Según un vecino que habló con CBS News, los padres de Tyler "quieren mucho a sus hijos y participan activamente en la comunidad".

El vecino notó que el joven tenía opiniones políticas opuestas a las de sus progenitores, los cuales están registrados como militantes del Partido Republicano, según The New York Times.

El diario neoyorquino también conversó con excompañeros de Robinson y éstos lo describieron como reservado, interesado en la política y como un fanático de videojuegos como Call of Duty y de la ciencia ficción.

Esos mismos informantes aseguraron que durante su etapa en la secundaria, el hoy detenido solía pasar el rato en la zona destinada al Junior R.O.T.C. (Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Juvenil) junto con otros estudiantes interesados en el programa militar. No obstante, no está claro si Robinson fue miembro de esta organización.

En las últimas horas, se han hecho públicas imágenes del detenido cuando era niño, en las que parece empuñar armas de fuego de alto calibre.

Spencer Platt/Getty Images La administración Trump ha vinculado a la delincuencia con la inmigración ilegal sin ofrecer estadísticas.

La controvertida plegaria

Durante su rueda de prensa, el gobernador Cox admitió que oró porque el presunto asesino no fuera un habitante de Utah, sino de otro estado del país o incluso un inmigrante.

"Durante 33 horas, estuve rezando para que, si esto tenía que suceder aquí, no fuera a uno de los nuestros. Que fuera alguien que hubiera venido en auto desde otro estado, alguien que hubiera venido desde otro país", dijo.

"Pensé que sería más fácil para nosotros si pudiéramos decir simplemente: 'Oye, aquí no hacemos eso'", afirmó al explicar por qué consideraba que el origen del sospechoso era algo relevante.

La voces que vinculan a la delincuencia y la criminalidad con la inmigración se han elevado desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero pasado.

Precisamente, ésta es una de las razones esgrimidas por el mandatario y su círculo para poner en marcha las deportaciones masivas de indocumentados o para negar el ingreso al país a ciudadanos de determinados países.

El propio Kirk respaldaba esta tesis. En mayo, durante una visita a Oxford (Reino Unido) denunció que los inmigrantes estaban "importando valores insidiosos a Occidente".

Sin embargo, esta teoría no tiene sustento. Así figura en un informe del Consejo Americano para la Inmigración.

"En 1980, los inmigrantes representaban el 6,2% de la población estadounidense y la tasa total de delincuencia era de 5.900 delitos por cada 100.000 habitantes. En 2022, la proporción de inmigrantes se había más que duplicado, hasta alcanzar el 13,9%, mientras que la tasa de criminalidad descendió un 60,4%, hasta los 2.335 delitos por cada 100.000 habitantes", se lee en el reporte.

"En concreto, la tasa de delitos violentos descendió un 34,5% y la tasa de delitos contra la propiedad bajó un 63,3%", se agrega en el informe, para el cual se emplearon cifras del propio FBI.

Getty Images El asesinato de Kirk ha provocado una ola de dolor e indignación entre sus seguidores.

"Todo salió bien"

Minutos antes de que se anunciara la identidad del sospechoso, el presidente Trump felicitó a las fuerzas de seguridad porque "hicieron un gran trabajo".

"Empezamos con un video en el que parecía una hormiga, que fue casi inútil. Simplemente vimos que había alguien ahí arriba", dijo en el programa Fox & Friends.

Durante su entrevista Trump instó a un juicio rápido y dijo que espera que el asesino de Kirk reciba la pena de muerte. "Kirk era la mejor persona y no se merecía esto", sostuvo.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, agradeció a la familia de Kirk, al presidente Trump y al vicepresidente Vance.

"Quiero expresar mi gratitud por habernos dado los recursos que necesitábamos para operar y conseguir este tipo de justicia a tal nivel de velocidad", señaló Patel.

Y agregó: "En 33 horas, hicimos un progreso histórico por Charlie".

Charlie Kirk era uno de los activistas conservadores más destacados de EE.UU. y un aliado de confianza de Trump.

Murió el 10 de septiembre a los 31 años tras recibir un disparo durante un evento en la UVU.

Según las autoridades policiales, el asesino disparó el tiro mortal desde el techo de un edificio situado cerca del patio donde el activista estaba hablando.

Kirk fue trasladado de urgencia al hospital en un vehículo particular, pero poco después se confirmó su muerte.

*Con información de Neha Gohil, Jacqueline Howard, Nada Tawfik, Regan Morris, Christal Hayes, Alicia Hernández y Juan Francisco Alonso.

