Qué se sabe de los dos sospechosos detenidos tras el robo de joyas en el museo del Louvre

Dos sospechosos del robo de las joyas del museo Louvre en París fueron detenidos este fin de semana y permanecerán bajo custodia policial hasta el miércoles por la noche, a más tardar.

La fiscal de París, Laure Beccuau, informó que los investigadores habían realizado arrestos el sábado por la noche, confirmando la información revelada previamente por medios franceses.

Joyas valoradas en unos US$100 millones fueron sustraídas del famoso museo parisino el domingo 19 de octubre por cuatro hombres que ingresaron al lugar a plena luz del día.

El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, señaló que los protocolos de seguridad del museo habían fallado y que el robo había dañado la imagen de Francia ante el mundo.

Las autoridades francesas criticaron la "divulgación prematura" de información relacionada con el caso. Aseguran que esto habría obstaculizado los esfuerzos para recuperar las joyas y encontrar a los ladrones.

Las autoridades han divulgado poca información sobre las identidades de los sospechosos o su papel en el robo del museo, pero esto es lo que se sabe de ellos.

Planes de abandonar el país

La fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó este domingo que uno de los hombres arrestados se disponía a salir del país desde el aeropuerto de Roissy, en las afueras de París.

Según Le Monde, fue precisamente la inminente huida de uno de los sospechosos lo que precipitó la operación del sábado por la noche. El diario afirma que agentes de la Brigada de Represión de la Delincuencia de la Policía Judicial (BRB) los habían estado vigilando durante "algún tiempo" con la esperanza de localizar a sus posibles cómplices y las joyas robadas.

Getty Images El robo en el museo del Louvre causó conmoción dentro de Francia por poner en evidencia la falta de seguridad para el cuidado de sus tesoros patrimoniales.

Fuentes informaron a varios medios de comunicación, como el diario Le Parisien y la televisora BFMTV, que el sospechoso planeaba tomar un vuelo a Argelia.

También de acuerdo con medios franceses, el otro sospechoso fue arrestado poco después en el departamento de Seine-Saint-Denis, al norte de París. Los medios afirman que intentaba escapar a Mali.

Según BFMTV, los dos hombres rondan la treintena de años y son de Aubervilliers, un suburbio parisino.

Le Monde reportó que uno de los dos sospechosos tiene nacionalidad francesa, mientras que el otro tiene doble nacionalidad franco-argelina.

Conocidos por la policía

Fuentes cercanas a la investigación informaron a France Télévisions que la policía ya los conocía, sobre todo por robos en joyerías, y que los dos sospechosos fueron identificados gracias a su ADN, que fue hallado en el lugar del robo.

La fiscal Laure Beccuau anunció el jueves que se tomaron más de 150 muestras de ADN, papilares y otros rastros en el lugar del robo.

Al huir, los delincuentes dejaron atrás varias pertenencias, como guantes, un casco, un chaleco amarillo y un walkie-talkie del que tomaron muestras.

Los ladrones intentaron prender fuego a las escaleras mecánicas que usaron para acceder al edificio, pero no les dio tiempo de completar la tarea.

Tras el robo, el Louvre ha transferido algunas de sus joyas más preciadas al Banco de Francia. Ahora están guardadas en la cámara acorazada más segura del banco, a 26 metros bajo tierra en la planta baja de su elegante sede en el centro de París.