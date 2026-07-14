¿Qué se sabe de la muerte de un joven colombiano durante una operación de ICE en Maine?

Un agente del ICE disparó mortalmente a un joven colombiano de 26 años durante una operación de control migratorio en el estado estadounidense de Maine.

El hecho ocurrió este lunes, una semana después de que la agencia utilizara fuerza letal contra un inmigrante mexicano en un control de tráfico en Texas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó este lunes que sus agentes estaban vigilando una dirección en Biddeford alrededor de las 07:00 EDT (11:00 GMT), en busca de una persona con una orden de expulsión definitiva.

Cuando el ICE intentó detener a alguien que conducía desde esa dirección, "el vehículo intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma", dijo el ICE, y agregó que "el conductor del vehículo resultó herido".

La prensa colombiana identificó al fallecido como Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años.

El padre de Durán Guerrero dijo en una entrevista con Radio Caracol que su hijo tenía una hija de 3 años y tenía documentos para trabajar legalmente en EE. UU.

Tras conocerse la muerte del joven, decenas de manifestantes se congregaron en Biddeford.

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"Un miembro de nuestra comunidad"

ICE no dio detalles sobre por qué el agente temía por su seguridad.

El fiscal principal de Maine dijo que el incidente involucró a un agente del departamento de Operaciones de Detención y Expulsión de ICE, que ha sido suspendido de sus funciones en espera de una investigación.

Las declaraciones iniciales indican que "el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al agente y recibió un disparo mortal", dijo el fiscal general de Maine, Aaron Frey, demócrata.

Según la senadora Susan Collins, republicana que representa a Maine, la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa el ICE, se hará cargo de la investigación.

El también senador de Maine, Angus King, un político independiente, dijo que el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó inicialmente que la persona que murió a tiros era objetivo de una orden de arresto en una operación de inmigración.

Pero horas después, King dijo que Mullin lo llamó para decirle que en realidad el hombre no era el objetivo de una orden de arresto, según informó su oficina a la BBC.

Getty Images Decenas de personas se congregaron en una vigilia en el lugar en el que ocurrió el tiroteo.

La persona fallecida era de nacionalidad colombiana, según confirmó la Embajada de Colombia.

La Embajada ha declarado que ha "solicitado información y aclaraciones" al DHS "sobre las circunstancias que rodean esta lamentable muerte y seguirá de cerca el caso a medida que avance la investigación".

Según la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine, la persona que murió era un colombiano de 26 años con autorización para trabajar en Estados Unidos.

"Era un miembro de nuestra comunidad, un vecino y un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente", dijo la organización en un comunicado sin mencionar su nombre.

Tras el tiroteo, estallaron protestas en Biddeford, a 30 kilómetros al sur de Portland. Otros manifestantes se congregaron frente a la oficina de Collins para protestar contra su voto a favor de financiar a ICE.

La senadora pidió una "investigación completa e imparcial de lo sucedido".

Reuters Vecinos y miembros de la comunidad salieron a protestar a las calles.

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Lo que vieron los testigos

Un testigo declaró al Biddeford Gazette que, alrededor de las 7:20 hora local, vio luces intermitentes procedentes de un SUV blanco sin distintivos y "al menos a dos agentes con chalecos verdes del ICE".

Lucas Scott, residente de Biddeford, dijo que los agentes gritaban mientras rodeaban un sedán blanco. Luego escuchó al menos cuatro disparos.

Otro testigo declaró a la agencia de noticias Associated Press que el hombre que murió vivía cerca con su esposa y su hija.

"Vi a una mujer caer de rodillas al contemplar el cadáver de su marido en el suelo", dijo Mary Hayes.

"Vi a una niña pequeña llorando con una mochilita rosa porque nunca volvería a ver a su padre".

El senador King dijo que Mullin, el director del Departamento de Seguridad Nacional, le había informado de que el hombre recibió un disparo tras intentar atropellar a la policía con su coche.

"Estaba al volante. Arrancó el vehículo y, en palabras del secretario, lo 'convirtió en un arma'. Entonces un agente del ICE le disparó", declaró King.

Añadió que los agentes implicados no llevaban cámaras corporales y que las autoridades investigarían si el uso de la fuerza letal fue necesario.

"De eso se trata esta investigación y, sin duda, tengo la intención de seguir adelante con ella para hacer todo lo posible por asegurarme de que sea lo más transparente y exhaustiva posible", dijo King, según la agencia Associated Press.

El incidente ha reavivado el escrutinio sobre el DHS y el ICE.

El 7 de julio, un agente del ICE disparó mortalmente contra Lorenzo Salgado Araujo, un constructor de 52 años, mientras este se dirigía en coche a una obra en construcción en Houston.

Posteriormente, las autoridades federales reconocieron que el hombre mexicano no era el objetivo previsto de la operación policial, pero afirmaron que había intentado atropellar a un agente del ICE.

Mullin asumió la dirección del DHS en marzo, en sustitución de Kristi Noem, después de que esta fuera despedida por el presidente estadounidense Donald Trump.

Durante el mandato de Noem, agentes de inmigración dispararon mortalmente contra dos manifestantes, Alex Pretti y Renee Good, ambos ciudadanos estadounidenses.

Las muertes de Pretti y Good se produjeron después de que la administración Trump anunciara un aumento de los controles de inmigración en Minnesota y otros estados.

En enero, las autoridades federales pusieron en marcha una operación similar en Maine, denominada Operation Catch of the Day (Operación Captura del Día).

Organizaciones de derechos civiles presentaron una demanda alegando tácticas agresivas por parte de agentes federales durante los operativos policiales.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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