Qué pasa ahora en Venezuela: cuatro incógnitas tras el ataque de EE.UU. y la detención de Maduro

Getty Images

La primera gran incógnita en torno a las tensiones que durante los últimos meses crecieron entre Estados Unidos y Venezuela quedó despejada la madrugada de este sábado con la operación militar ordenada por el gobierno de Donald Trump sobre varios puntos del país sudamericano, durante la cual aparentemente fue detenido el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

El que Trump se defina a si mismo como un negociador, sus frecuentes cambios de postura sobre distintos temas y el hecho mismo de que en su primer mandato -pese a sus veladas amenazas- no actuara militarmente contra el gobierno de Maduro, al que ya entonces consideraba como ilegítimo, son factores que abonaban las dudas sobre su disposición a usar la fuerza..

Esa ecuación ya ha sido despejada.

Sin embargo, la operación militar de este sábado parece estar lejos de haber dado una solución a la crisis política venezolana y deja muchas preguntas que aún precisan respuestas.

BBC Mundo aborda cuatro de las incógnitas más importantes.

1.- ¿Qué pasa ahora con Maduro?

Getty Images Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron capturados por EE.UU., según Trump.

"Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país".

Esas palabras publicadas por Trump la madrugada de este sábado (hora local) en un mensaje en la red Truth Social fueron las primeras que permitieron mostrar el alcance de la operación de las fuerzas estadounidenses.

Hasta ese momento, se sabía que habían ocurrido ataques y bombardeos en distintas partes de Caracas y en estados cercanos, pero no si había ocurrido algo más allá de la destrucción de algunos objetivos militares.

Poco después de la divulgación del mensaje de Trump, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pareció confirmar la detención de Maduro cuando afirmó que se desconocía el paradero del mandatario y su esposa, y exigía una "prueba de vida" de ambos.

En principio, si Maduro se encuentra en poder de las autoridades estadounidenses sus perspectivas no parecerían muy favorables, pues el gobierno de Trump lo acusa de ser el líder de El Cartel de los Soles, una supuesta organización narcoterrorista que habría participado en la exportación de drogas hacia EE.UU.

Al menos desde 2020 Maduro enfrenta cargos por narcotráfico ante justicia de EE.UU., a lo que se suman acusaciones por tortura y otras violaciones a los derechos humanos de ciudadanos estadounidenses.

De hecho, el gobierno de EE.UU. ofrecía desde 2020 una recompensa millonaria por Maduro que fue incrementada hasta los US$50 millones en agosto pasado, cuando la fiscal general de ese país, Pam Bondi, acusó al gobernante venezolano de ser "uno de los mayores narcotraficantes del mundo".

Durante todos estos años, Maduro ha rechazado esos cargos y ha acusado a EE.UU. de querer derrocarlo para hacerse con el control de las riquezas naturales de Venezuela.

2.-¿Quién gobierna Venezuela?

Getty Images Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, dos figuras clave en el gobierno de Maduro.

La aparente salida del poder de Maduro no soluciona la crisis política que vive ese país y, de hecho, genera nuevas dudas.

La Constitución venezolana establece en su artículo 233 que cuando se produce una ausencia absoluta del presidente de la República durante los primeros cuatro años del período, le corresponde al vicepresidente o vicepresidenta ejecutiva hacerse cargo del poder mientras se realiza una nueva elección en los 30 días siguientes a la ausencia.

Pero en esta lectura hay varios problemas. Uno de ellos es que no está claro que la causa de la vacante de Maduro (ser capturado por un gobierno extranjero) sea uno de los supuestos por los que se pueda aplicar el artículo 233.

Otro inconveniente reside en que EE.UU., gran parte de los países de la Unión Europea y de América Latina, así como millones de opositores venezolanos, no consideran a Maduro como un presidente legítimo, por lo que -en ese supuesto-, si lo reemplaza la vicepresidenta o alguien más, tampoco sería reconocido.

Quienes cuestionan la legitimidad de Maduro sostienen que el verdadero ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 fue el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, y que -por tanto- es a él a quien le corresponde gobernar.

El problema con esa lectura es que, pese a la ausencia de Maduro, el chavismo es quien mantiene el control del poder real en Venezuela y en sus filas se sigue defendiendo la legitimidad del gobernante venezolano.

Dentro de este escenario parecería probable que el chavismo apueste por darle continuidad al gobierno poniendo al frente a la vicepresidenta Rodríguez.

La cuestión en ese caso estaría en términos del juego de poder dentro del chavismo, donde existen otras figuras tan o más poderosas que la vicepresidente, en términos de su ascendencia sobre las Fuerzas Armadas, como son el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el propio ministro de la Defensa, Vladimir Padrino.

Cuando estaba Maduro al frente, todas estas figuras -al menos de forma pública- parecían estar alineadas en torno a su presidencia, pero ante su ausencia es probable que se produzca una redistribución de poder al interior del chavismo, con un resultado difícil de predecir.

3.-¿Qué hará la oposición?

Getty Images Liderada por María Corina Machado, la oposición necesita ir más allá de la salida del poder de Maduro.

Liderada por la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y por Edmundo González Urrutia, la oposición venezolana se ha mostrado muy alineada con la estrategia de Trump de presión máxima frente a Maduro.

Pero la lucha de esa oposición está centrada en la búsqueda de un cambio de fondo en Venezuela, lo que implicaría hacer valer los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y, en consecuencia, instalar en la presidencia a González Urrutia.

La salida de Maduro no es suficiente para lograr ese objetivo, pero no queda claro que la oposición disponga de la fuerza real necesaria para forzar un cambio de régimen pues el chavismo sigue controlando los organismos de seguridad y las fuerzas armadas; y ninguno de los principales voceros del chavismo -ni Rodríguez, ni Cabello, ni Padrino- han dado señales públicas de tener interés en negociar una transición política.

Eso, por supuesto, no niega que puedan estar contemplando esa posibilidad, en especial, después de lo ocurrido este sábado con Maduro.

4.-¿Es esto suficiente para Trump?

Getty Images Para Trump, la captura de Maduro es un logro.

La captura de Maduro en una operación militar de alto nivel constituye un claro triunfo para el gobierno de Trump.

El mandatario estadounidense ha acusado al gobernante venezolano de ser líder de una banda narcoterrorista y de haber enviado a EE.UU. a miles de migrantes indocumentados, incluyendo a miembros de la peligrosa banda criminal Tren de Aragua.

En los últimos meses, Trump había dicho que Maduro tenía sus días contados y, ahora, está demostrándolo.

Eso abre la oportunidad para que el mandatario estadounidense declare victoria y ponga fin a su campaña de presión militar sobre el Caribe, considerando las críticas dentro y fuera de EE.UU. por los ataques contra supuestas lanchas del narcotráfico, con la muerte de decenas de tripulantes.

A eso hay que sumar el hecho de que, tras la operación de este sábado, ya están surgiendo -y previsiblemente seguirán apareciendo- voces como la del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien, pese a ser un crítico de Maduro, cuestiona la forma cómo ha sido removido del poder.

Para Trump, sin embargo, el tema de fondo es que su "victoria" sobre Maduro será inútil si en Venezuela no termina de producirse un cambio de régimen, pues quienes quedan al frente del gobierno chavista se encuentran -en su mayoría- señalados de participar en los mismos supuestos delitos que le imputan al mandatario venezolano.