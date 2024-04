Qué ha pasado con Hamás tras medio año de guerra contra Israel en Gaza

¿Ha logrado Israel eliminar a los líderes de Hamás?

En una declaración reciente, las FDI dijeron que habían matado a unos 13.000 combatientes de ese grupo palestino desde el inicio de la guerra, aunque no dijo cómo calcularon esa cifra.

Israel también publica los nombres de líderes individuales de Hamás que, según afirma, han muerto, pero no es posible verificar si son miembros del grupo.

"Las FDI no han podido llegar a los altos mandos de Hamás", afirma Mairav Zonszein, analista sobre asuntos israelí-palestinos del International Crisis Group.

¿Ha logrado el ejército israelí destruir la red de túneles de Hamás en Gaza?

Hamás ha dicho que su red de túneles se extiende a lo largo de 500 kilómetros, aunque no hay forma de verificarlo de forma independiente.

La mayoría de los mensajes no dan detalles precisos ni ubicaciones específicas, por lo que no es posible corroborar cuántos túneles y qué proporción dentro de la red han sido descubiertos o destruidos por las FDI.

La simple destrucción de los pozos de los túneles deja la red intacta, afirma la experta. Y agrega: "No creo que hayamos visto mucha destrucción total de túneles en esta guerra".

¿A seis meses de la guerra qué piensan los palestinos de sus gobernantes en Cisjordania y Gaza?

La “poderosa venganza” que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió contra Hamás no solo ha impactado en Gaza.

¿Tendrá Hamás un futuro político en Gaza después de la guerra?

Por parte de Israel, lo que se conoce es la visión que presentó Benjamin Netanyahu en febrero, que no incluía a la Autoridad Palestina en el futuro gobierno de Gaza.

Pero los expertos subrayan que va a ser muy difícil que cualquier institución palestina que ocupe el poder en Gaza no tenga o no haya tenido alguna relación con Hamás en algún nivel.

“No es posible deshacerse de todos los que tienen alguna conexión con Hamás”, le dice a la BBC Sarah Yerkes, investigadora senior del centro de estudios Carnegie Endowment for International Peace.

“Entiendo el deseo de sacar a Hamás del poder y quitarle la capacidad de controlar Gaza, pero no creo que sea realista que los israelíes esperen que cualquiera que haya trabajado bajo un gobierno liderado por Hamás pueda ser destituido”.

“Simplemente no quedaría burocracia y no habría nadie con experiencia para gobernar Gaza”, señala la experta.

Y agrega: “Sería un nuevo gobierno, con nuevos ministros que no tienen absolutamente nada que ver con Hamás. Creo que este gobierno sería bienvenido por Washington y la comunidad internacional, y aunque a Netanyahu no le guste, él no tiene derecho a decidir”.