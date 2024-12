Putin afirma que debería haber invadido Ucrania antes y que está dispuesto a negociar con Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este jueves en su conferencia anual que debería haber iniciado antes la invasión de Ucrania.

Afirmó que, de retroceder en el tiempo, "habría pensado que una decisión así debería haberse tomado antes", y agregó que se habría preparado para ello "con antelación y de forma más exhaustiva".

Como ventaja de la invasión del país vecino, en curso desde febrero de 2022, argumentó que "Rusia se ha vuelto mucho más fuerte en los últimos dos o tres años porque se ha convertido en un país verdaderamente soberano".

"Nos mantenemos sólidos en términos económicos, estamos fortaleciendo nuestro potencial de defensa, y nuestra capacidad militar es hoy la más fuerte del mundo", sentenció.

Getty Images La conferencia de prensa duró aproximadamente cuatro horas y media.

Putin, de 72 años, inició a principios de 2024 un nuevo mandato de seis años tras mantener durante casi un cuarto de siglo el máximo poder en el Kremlin.

En su conferencia de prensa anual del jueves, abordó una amplia serie de asuntos internacionales e internos, desde el conflicto en Ucrania o el cambio de régimen en Siria hasta las capacidades del ejército ruso o las dudas que se plantean sobre la economía de su país.

Quiere reunirse con Trump

En su discurso anual de este jueves, el líder ruso expresó su voluntad de reunirse "en cualquier momento" con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

"No sé cuándo lo veré. No ha dicho nada al respecto. No he hablado con él en más de cuatro años. Estoy listo para ello, por supuesto. En cualquier momento", expresó.

Y aseguró que, "si alguna vez celebramos una reunión con el presidente electo Trump, estoy seguro de que tendremos mucho de qué hablar".

El presidente ruso puntualizó que su gobierno está listo para "negociar y llegar a acuerdos" sobre temas estratégicos que implican a ambas potencias, como la guerra en Ucrania.

Getty Images Trump se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, el 7 de diciembre en París.

La última cita entre Putin y Trump tuvo lugar en junio de 2019 en el marco de la cumbre del G20 en Japón.

El Kremlin reveló la semana pasada que su líder no había recibido invitación para asistir a la toma de posesión de Trump prevista para el 20 de enero.

El presidente electo estadounidense, que se reunió a principios de este mes con el jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelensky, ha prometido en varias ocasiones promover negociaciones para poner fin a la guerra.

Ucrania

El líder ruso se mostró confiado sobre la marcha del conflicto en Ucrania para su ejército que, aseguró, está "avanzando hacia la solución de los objetivos principales que nos planteamos al comienzo de la operación militar especial".

"Nuestros hombres están luchando heroicamente. Las capacidades de las fuerzas armadas están aumentando", agregó.

En cuanto a la invasión ucraniana en la región de Kursk, confió en recuperar las zonas que permanecen en poder de las tropas de Kyiv desde la ofensiva de agosto, aunque no estableció una fecha o más detalles sobre cómo piensa lograrlo.

"Los expulsaremos sin dudarlo. Sin dudarlo. No puede ser de otra manera. Pero la cuestión de una fecha concreta, lo siento, no puedo decirla ahora", admitió.

Getty Images La guerra de Ucrania se prolonga ya por casi tres años.

Por otro lado, el líder ruso planteó a Occidente un inusual reto sobre tecnología militar de última generación para poner a prueba los avances que ambas partes aseguran haber alcanzado en este ámbito.

En específico, se refirió a los sistemas occidentales de intercepción de misiles frente a los nuevos cohetes hipersónicos rusos.

"Que fijen un objetivo, por ejemplo, Kyiv. Allí concentrarán todas sus defensas aéreas. Lanzamos allí un ataque con el misil Oreshnik y vemos qué pasa", propuso el mandatario.

El asesinato de Kirillov

Putin se pronunció por primera vez sobre el asesinato en Moscú el pasado martes del teniente general Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Nucleares, Biológicas y Químicas de Rusia.

Tras condenar la acción, cuya autoría intelectual se atribuye a Ucrania, criticó el trabajo de los servicios especiales rusos.

"Nuestros servicios especiales no están acertando con estos ataques. No acertaron con estos ataques. Significa que tenemos que mejorar este trabajo. No debemos permitir que ocurran errores tan graves", afirmó.

Getty Images Kirillov murió al explotar un patinete junto a su puerta.

El teniente general Igor Kirillov, de 54 años, murió el martes tras la explosión de una bomba oculta en un scooter o patinete eléctrico en la puerta de un edificio.

Las autoridades rusas han arrestado a un sospechoso, un ciudadano uzbeko nacido en 1995, quien creen que podría haber actuado siguiendo instrucciones de los servicios ucranianos.

Siria y la economía

En cuanto al reciente derrocamiento en Siria de su aliado Bashar al Assad, al que acogió en Rusia como exiliado cuando los rebeldes cercaron Damasco, Putin negó que se trate de una derrota para Rusia.

"Ustedes quieren presentar lo que está sucediendo en Siria como una derrota para Rusia. Les aseguro que no lo es. Hemos logrado nuestros objetivos", respondió a la pregunta de un periodista sobre este asunto.

Getty Images El aliado sirio de Putin, Bashar al Assad, perdió el poder frente a los rebeldes y tuvo que huir a Moscú.

El presidente ruso indicó que todavía no se ha reunido con Al Assad, pero planea hacerlo pronto.

Los periodistas presentes también le preguntaron sobre la aparentemente delicada situación económica que atraviesa Rusia, donde el rublo se ha depreciado frente al dólar y la guerra en Ucrania está consumiendo ingentes recursos financieros, materiales y humanos.

El líder del Kremlin aludió a datos favorables como el bajo desempleo y el crecimiento industrial, y aseguró que la situación económica en el país es "estable pese a las amenazas externas".

Reconoció, sin embargo, que "la inflación es una señal preocupante" en Rusia y calificó como "desagradables" los aumentos de precios de alimentos básicos como la carne o la mantequilla.

Putin criticó al banco central de su país por no haber tomado medidas para acabar con la inflación más allá de aumentar los tipos de interés y trató de restar peso al efecto de las sanciones occidentales al considerar que "no tienen una importancia clave".

