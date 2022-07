Presentadora de televisión se desmaya durante debate en Reino Unido

Un debate entre los candidatos a asumir el liderazgo del Partido Conservador británico y convertirse en primer ministro de Reino Unido fue suspendido abruptamente, este martes, tras el desmayo de la moderadora durante la transmisión en directo.

El encuentro entre los conservadores Liz Truss y Rishi Sunak, quienes aspiran a suceder al primer ministro Boris Johnson, fue cancelado luego de que la presentadora Kate McCann colapsara en el estudio.

"Aunque ella está bien, el consejo médico fue que no deberíamos continuar con el debate", informó TalkTV, el canal anfitrión del encuentro junto al diario The Sun.

"Pedimos disculpas a nuestros televidentes y oyentes", añadió.

What on earth happened then? Hope everyone is ok! #TalkTV #TheSun pic.twitter.com/M9RvqVyCr3