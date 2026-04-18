Precios del petróleo se desploman después de que Irán anunciara reapertura del estrecho de Ormuz





Los precios del petróleo se han desplomado después de que Irán anunciara este viernes que el estrecho de Ormuz estaría "completamente abierto" a los buques comerciales mientras persista el alto el fuego acordado con Estados Unidos e Israel tras semanas de bombardeos.

El precio del barril de crudo Brent cayó a US$88, tras haber superado los US$98 a primera hora del viernes.

El estrecho de Ormuz es una estrecha franja de agua que conecta el Golfo Pérsico con el mar Arábigo, a través de la cual transita una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

El presidente estadounidense Donald Trump celebró la declaración de Irán, pero las organizaciones marítimas aún la están verificando.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró: "Se declara el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz completamente abierto durante el resto del alto el fuego".

Los mercados globales repuntaron tras el anuncio.

"El paso para todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el periodo restante del alto el fuego", declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Los mercados mundiales también reaccionaron al alza ante el anuncio.

Los principales índices bursátiles estadounidenses subieron en las primeras operaciones de la jornada. El S&P 500 avanzó un 0,8%, mientras que el Nasdaq y el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) subieron ambos más de un 1%.

Las acciones europeas también registraron ganancias en respuesta a la noticia. El índice CAC de París y el DAX de Fráncfort subieron más de un 2%, mientras que el FTSE 100 de Londres aumentó alrededor de un 0,5%.

El estrecho de Ormuz ha permanecido prácticamente cerrado por Irán desde que EE.UU. e Israel lanzaron ataques militares contra el país a finales de febrero.

Los buques cisterna no han podido transitar por la zona, lo que ha reducido drásticamente la cantidad de petróleo y gas disponible en los mercados mundiales y ha provocado un fuerte repunte de los precios.

Antes del conflicto, el crudo Brent cotizaba por debajo de los US$70 por barril.

Pero con la guerra, el barril superó la barrera de los US$100 antes de alcanzar un máximo de más de US$119 en marzo.

Si bien Irán afirma que el estrecho de Ormuz está "completamente abierto" y el presidente Trump ha expresado su reconocimiento, el organismo internacional de transporte marítimo, BIMCO (por sus siglas en inglés), ha manifestado su preocupación —a través de un aviso dirigido a los operadores— respecto a los riesgos persistentes en la zona.

Jakob Larsen, director de seguridad y protección de BIMCO, declaró: "El estado de las amenazas por minas en el esquema de separación del tráfico no está claro, y BIMCO considera que las compañías navieras deberían plantearse evitar la zona".

"Esto significa que, en este momento, el esquema de separación del tráfico no ha sido declarado seguro para el tránsito".

Entretanto, el máximo responsable de la Organización Marítima Internacional (OMI) está tratando de esclarecer los detalles que subyacen al compromiso de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, comentó en redes sociales: "Actualmente estamos verificando el reciente anuncio relativo a la reapertura del estrecho de Ormuz, en lo que respecta a su conformidad con el principio de libertad de navegación para todos los buques mercantes y con la garantía de un paso seguro mediante el esquema de separación del tráfico establecido por la OMI".

Los bruscos repuntes en el precio del petróleo han provocado un encarecimiento de la gasolina y el diésel para los conductores, además de suscitar inquietudes en torno al suministro de combustible para aviones, lo que ha generado el temor de que las aerolíneas se vean obligadas a suspender vuelos.

Los fuertes aumentos en el precio del petróleo han elevado el costo de la gasolina y el diésel para los conductores, además de suscitar inquietudes sobre el suministro de combustible para aviones, lo que ha generado temores de que las aerolíneas se vean obligadas a suspender vuelos.

El cierre de esta estratégica vía fluvial también ha interrumpido una importante línea de suministro de fertilizantes —utilizados por los agricultores—, lo que plantea la posibilidad de un aumento en los precios de los alimentos como consecuencia del conflicto.

Un tercio de los productos químicos clave para fertilizantes a nivel mundial transita por el estrecho, y sus precios han experimentado un marcado ascenso desde el estallido de la guerra.

En busca de un "pacto permanente"

La decisión de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz se produjo tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Líbano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró la medida y escribió en la red social Truth Social: "IRÁN ACABA DE ANUNCIAR QUE EL ESTRECHO DE IRÁN ESTÁ TOTALMENTE ABIERTO Y LISTO PARA EL TRÁNSITO COMPLETO. ¡GRACIAS!".

Trump añadió que Irán había accedido a "no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz... y que este ya no será utilizado como arma contra el mundo".

Getty Images Imagen satelital del estrecho de Ormuz, situado entre el sur de Irán y Omán, en el golfo Pérsico.

Sin embargo, en una publicación posterior, señaló que el bloqueo naval que su país impuso a Irán esta semana se mantendrá "en plena vigencia y efecto" hasta que se acuerde un pacto permanente para poner fin a la guerra.

A pesar del anuncio de Irán, un operador de transporte marítimo de petróleo y gas declaró a la BBC que la noticia "no cambia nada" en lo inmediato.

"No consideramos necesario asumir riesgos innecesarios; la postura de nuestra compañía es que no seremos los primeros en atravesar el estrecho", afirmó el operador, quien prefirió mantener el anonimato.

Otra compañía, Stena Bulk —que opera buques petroleros en la región—, comunicó que se encuentra "siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos".

"La seguridad de nuestra tripulación y de nuestros buques rige cada una de nuestras decisiones sobre rutas; por ello, no realizaremos el tránsito hasta tener la certeza de que es seguro hacerlo", añadió la empresa.

Kieran Tompkins, economista senior de clima y materias primas en la consultora Capital Economics, afirmó que el alto el fuego —que expira dentro de nueve días— "ofrece tan solo una estrecha ventana de oportunidad para que los buques petroleros naveguen por el estrecho, carguen y salgan".

"Esto sugiere que el número de embarcaciones que ingresan al estrecho podría no volver aún a los niveles habituales previos a la guerra; no obstante, sí ofrece una oportunidad para que los petroleros que han quedado atrapados puedan salir", añadió.

Por su parte, un experto en cadenas de suministro —el profesor ManMohan Sodhi, de la Bayes Business School— señaló que los consumidores seguirán sintiendo la presión, incluso si se alcanza un acuerdo de paz a largo plazo.

"Las cadenas de suministro tardarán meses en normalizarse", afirmó.