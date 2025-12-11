“Por supuesto que voy a regresar a Venezuela”, dice Machado tras reaparecer en Oslo

La líder opositora venezolana María Corina Machado, quien estuvo en la clandestinidad durante meses, le dijo a la BBC que sabe “exactamente los riesgos” que asume al viajar a Noruega para recibir su Premio Nobel de la Paz.

Machado apareció en Oslo en plena madrugada y saludó desde el balcón de un hotel. Era la primera vez que se la veía en público desde enero.

Hizo el viaje de manera encubierta a pesar de tener prohibido salir del país sudamericano. El gobierno venezolano dijo que sería considerada prófuga si realizaba el viaje.

En un momento emotivo, Machado saludó a los seguidores que se habían reunido frente al Grand Hotel de la capital noruega, les lanzó besos y cantó con ellos.

Luego salió y los saludó en persona, tras trepar una barrera de seguridad que la separaba de la gente. “¡María! ¡María!”, gritaban mientras levantaban sus teléfonos para grabar el histórico momento.

Más temprano, su hija, Ana Corina Sosa, había aceptado el Premio Nobel de la Paz en su nombre. El Instituto Nobel otorgó el galardón a Machado este año por “su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en Venezuela.

Hasta la noche del miércoles, Machado no había visto a sus hijos en unos dos años, ya que los envió fuera de Venezuela por seguridad.

En la primera entrevista que dio después de recibir el Premio Nobel en Oslo, Machado le dijo a Lucy Hockings de la BBC que se había perdido sus graduaciones y las bodas de su hija y de uno de sus hijos.

“Durante más de 16 meses no he podido abrazar ni tocar a nadie”, dijo. “De repente, en cuestión de horas, he podido ver a las personas que más amo, tocarlas, llorar y rezar juntos”.

Durante la entrevista, Machado llevaba varios rosarios colgados al cuello, que dijo le habían entregado personas afuera del hotel.

Getty Images María Corina Machado se saltó unas barricadas para saludar a quienes la esperaban frente a su hotel en Oslo, Noruega.

Considerada una de las voces más respetadas de la oposición venezolana, Machado ha denunciado durante años al gobierno del presidente Nicolás Maduro como “criminal” y ha llamado a los venezolanos a unirse para derrocarlo.

Se le prohibió postularse en las elecciones presidenciales del año pasado, en las que él ganó un tercer mandato de seis años.

La votación fue ampliamente rechazada a nivel internacional por no ser libre ni justa, y muchos países consideran ilegítimo su gobierno.

La posibilidad de una incursión militar

“Debemos abordar este régimen no como una dictadura convencional, sino como una estructura criminal”, dijo a la BBC.

Machado acusó al gobierno de Maduro de financiarse mediante actividades criminales como el narcotráfico y la trata de personas, reiterando su llamado a la comunidad internacional para ayudar a Venezuela a “cortar esos flujos” de recursos ilícitos.

Maduro siempre ha negado vehementemente cualquier vínculo con los carteles.

Cuando se le preguntó si apoyaría un ataque militar estadounidense en suelo venezolano, dado las recientes incursiones militares de Washington contra presuntas embarcaciones de droga, Machado no respondió directamente, pero acusó a Maduro de “entregar nuestra soberanía a organizaciones criminales”.

“No queríamos una guerra, no la buscamos… fue Maduro quien declaró la guerra al pueblo venezolano”, agregó.

Machado afirma que ella y su equipo están listos para formar un gobierno en Venezuela, y que ofreció sentarse con el equipo de Maduro para negociar una transición pacífica, pero “ellos lo rechazaron”.

La BBC preguntó a Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité del Nobel noruego, quien estaba junto a Machado durante la entrevista, si una posible toma violenta para destituir a Nicolás Maduro iría en contra de lo que representa el Premio Nobel de la Paz para la líder opositora.

Él dijo que la responsabilidad de la paz recae en el actual gobierno venezolano: “El poder está en el régimen de Maduro, ellos tienen la responsabilidad de garantizar que esta sea una transición pacífica”.

Incluso después de ser inhabilitada en las elecciones del año pasado, Machado continuó haciendo campaña por el candidato que la reemplazó en la boleta, Edmundo González.

Maduro fue declarado ganador, aunque las actas de las mesas de votación mostraban que González había ganado por amplio margen.

Getty Images

Un difícil viaje a Noruega

El gobierno de Maduro amenazó repetidamente con arrestar a Machado, acusándola de pedir una invasión extranjera y de ser terrorista por protestar contra los resultados electorales.

El mes pasado, el fiscal general de Venezuela dijo que Machado sería considerada prófuga si viajaba a Noruega para recibir su premio, alegando que estaba acusada de “actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo”.

Esto hizo que su viaje a Noruega fuera difícil y arriesgado.

Los detalles del viaje se mantuvieron tan en secreto que ni siquiera el Instituto Nobel sabía dónde estaba ni si llegaría a tiempo para la ceremonia.

The Wall Street Journal informa que, para escapar de Venezuela, Machado se disfrazó, logró pasar 10 puestos militares sin ser detectada y zarpó en una pequeña embarcación de madera desde un pueblo pesquero.

El plan tomó dos meses, según la publicación, citando a una persona cercana a la operación, y contó con la ayuda de una red venezolana que apoya a personas a huir del país.

También participó Estados Unidos, aunque no está claro en qué medida.

Machado no negó estos detalles a la BBC, pero tampoco quiso dar más información sobre el viaje.

“Ellos [el gobierno venezolano] dicen que soy terrorista y que debo estar en la cárcel de por vida, y me están buscando”, dijo. “Así que salir de Venezuela hoy, en estas circunstancias, es muy, muy peligroso.

Getty Images El miércoles, la hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, recibió el Premio Nobel de la Paz a nombre de su madre.

“Solo quiero decir hoy que estoy aquí porque muchos hombres y mujeres arriesgaron sus vidas para que yo llegara a Oslo”.

Frydnes describió su viaje a Noruega como “una situación de extremo peligro”.

Sentado junto a ella durante la entrevista con la BBC, dijo que era un momento “emocionante” para él.

“En plena madrugada tenerte aquí, es increíble”, dijo. “Es difícil describir lo que significa para el comité del Nobel y para todos nosotros”.

¿Regresará a Venezuela?

Hay mucha especulación sobre si Machado podrá regresar a Venezuela de manera segura.

“Por supuesto que voy a regresar”, dijo a la BBC. “Sé exactamente los riesgos que estoy asumiendo”.

“Voy a estar en el lugar donde sea más útil para nuestra causa”, continuó.

“Hasta hace poco pensaba que ese lugar era Venezuela; el lugar donde creo que debo estar hoy, en nombre de nuestra causa, es Oslo”, agregó.

Tras ganar el Premio de la Paz, Machado elogió al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha expresado abiertamente sus propias ambiciones para el mismo premio y mantiene tensiones militares con Venezuela.

El miércoles, Trump anunció que el ejército estadounidense había incautado un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, una fuerte escalada en la campaña de presión de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La administración Trump alega que el buque estaba sancionado y participaba en una “red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

El gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de robo y piratería.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.