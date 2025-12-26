Por qué Trump decidió bombardear a Estado Islámico en Nigeria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su ejército ha llevado a cabo un "potente y letal ataque" contra el grupo Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria.

En una publicación en Truth Social, Trump describió como "escoria terrorista" al EI, a quien acusó de "atacar y asesinar brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes".

Afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses "ejecutaron numerosos ataques perfectos", sin proporcionar más detalles.

Por el momento se desconoce qué objetivos ni cuándo fueron atacados.

En noviembre, el presidente ordenó al ejército que se preparara para actuar en Nigeria para combatir a los grupos militantes islamistas.

En su publicación de la noche del jueves, Trump afirmó: "Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere".

El ministro de Asuntos Exteriores nigeriano, Yusuf Maitama Tuggar, declaró a la BBC que se trataba de una "operación conjunta" contra "terroristas" y que "no tiene nada que ver con ninguna religión en particular".

Tuggar no descartó nuevos ataques, afirmando que esto dependería de las "decisiones que tomen los líderes de ambos países".

El pasado noviembre, Trump denunció asesinatos de cristianos en Nigeria, mientras en algunos círculos conservadores han circulado acusaciones de genocidio contra esta comunidad.

Analizamos por qué Trump ha puesto el foco en el país africano y cuál sería el motivo de los ataques a Estado Islámico allí.

Qué pasa en Nigeria

EE.UU. designó a principios de noviembre a Nigeria "país de especial preocupación" debido a la "amenaza existencial" que sufre su población cristiana.

Esta es una designación utilizada por el Departamento de Estado que prevé sanciones contra países "que participan en violaciones graves de la libertad religiosa".

Trump, por su parte, habló de "miles" de asesinados, sin aportar detalles específicos.

Durante meses, activistas y políticos en Washington han alegado que milicianos islamistas están sistemáticamente atacando cristianos en Nigeria.

Reuters Las amenazas de Trump acapararon los titulares de la prensa en Nigeria los pasados meses.

En septiembre, Bill Maher, un popular presentador y cómico de la televisión en EE.UU describió lo que está sucediendo en el país africano como un "genocidio".

Refiriéndose al grupo fundamentalista Boko Haram, afirmó que "han matado a más de 100.000 cristianos desde 2009, han quemado 18.000 iglesias".

Cifras parecidas también han estado ganando terreno en las redes sociales.

Por su parte, el conocido senador republicano de Texas Ted Cruz lleva tiempo denunciando la situación en Nigeria y, citando cifras similares a las que mencionó Maher el 7 de octubre, escribió en X que "desde 2009, más de 50.000 cristianos en Nigeria han sido masacrados, y más de 18.000 iglesias y 2.000 escuelas cristianas han sido destruidas".

En un correo electrónico enviado a la BBC, su despacho dejó claro que, al contrario que Maher, el senador no califica esto como un "genocidio" sino que lo describe como una "persecución".

Pero Cruz acusó a los funcionarios nigerianos de "ignorar e incluso facilitar el asesinato en masa de cristianos por yihadistas islámicos".

Trump, haciéndose eco de esas palabras, describió a Nigeria como un "país desacreditado" y señaló que el gobierno "continúa permitiendo la matanza de cristianos".

La postura del gobierno nigeriano

El gobierno en Abuya reaccionó semanas atrás contra esas acusaciones describiéndolas como "una crasa distorsión de la realidad".

Aunque no negaron que haya una situación de violencia mortal en el país, las autoridades expresaron que "los terroristas atacan a todos los que rechazan su ideología asesina: musulmanes, cristianos y aquellos que no tienen fe por igual".

Otras organizaciones que monitorean la violencia política en Nigeria indican que el número de cristianos asesinados es mucho menor, y aseguran que la mayoría de las víctimas de los grupos yihadistas son musulmanes.

AFP via Getty Images La población de 220 millones del país está más o menos dividida en partes iguales entre los seguidores de las dos grandes religiones, con los musulmanes siendo la mayoría en el norte, donde ocurren la mayor parte de los ataques armados.

Nigeria enfrenta varias crisis de seguridad por todo el país, no solamente la violencia de los grupos yihadistas, y estas tienen causas diferentes, de manera que no deberían confundirse.

El gobierno nigeriano también asegura que está haciendo todo lo que puede para enfrentar a los yihadistas.

De hecho, se ha mostrado favorable a la posibilidad de que EE.UU. le ayude a combatir a los insurgentes, siempre y cuando no lo haga de manera unilateral.

Las autoridades definitivamente han tenido dificultades para contener a los grupos yihadistas y redes criminales violentas; la mayoría de las semanas se publican numerosos reportes de nuevos ataques o secuestros.

Boko Haram -el grupo tristemente conocido por el secuestro de 276 niñas de Chibok hace más de una década- ha estado activo desde 2009, pero sus actividades se han concentrado más en el noreste de Nigeria, que tiene una población de mayoría musulmana.

También han surgido otros grupos yihadistas, incluyendo la Provincia del Estado Islámico de África Occidental, pero ellos también operan en el noreste.

BBC

Las cifras disponibles

En noviembre, Trump citó una cifra de 3.100 cristianos asesinados. Se refería a un informe de Puertas Abiertas sobre las muertes en 12 meses a partir de octubre 2023, declaró un funcionario de la Casa Blanca.

Puertas Abiertas es una organización internacional cristiana que investiga la persecución de cristianos en todo el mundo.

En sus reportes dice que, mientras 3.100 cristianos murieron, 2.320 musulmanes también fueron asesinados en ese período de 12 meses.

Puertas Abiertas incluye además lo que denomina Grupos Fulani de Terror en su lista de perpetradores y los acusa de ser responsables de casi un tercio de los asesinatos de cristianos durante esos 12 meses.

Frans Veerman, principal investigador asociado de Puertas Abiertas, indicó que "lo que vemos ahora es que los cristianos siguen siendo un objetivo, pero que cada vez más musulmanes son objetivo de los milicianos fulani".

Los analistas sostienen que hay muchos ataques violentos contra mezquitas y comunidades musulmanas en el noroeste del país.

"Uno podría decir que esto es parte de una inseguridad más generalizada", expresó McHarry.

"La razón por la cual no se supone que tienen una dimensión religiosa se debe al hecho de que las identidades de las personas que realizan estos ataques contra musulmanes son musulmanes también".

AFP via Getty Images Parte de las víctimas de los islamistas son también musulmanas.

Las cifras de muertes cristianas citadas por algunos en EE.UU. son alarmantes, pero es difícil comprobar su exactitud.

Cuando se trata de la fuente de los datos, en un podcast de septiembre, el senador Cruz se refirió directamente a un informe de 2023 de la Sociedad Internacional de Libertades Civiles y Estado de Derecho (InterSociety), una ONG que monitorea y rastrea los abusos de derechos humanos en Nigeria.

Su despacho también envió a la BBC una serie de vínculos a artículos online sobre el tema, la mayoría de los cuales redirigen a InterSociety.

Maher no respondió a las solicitudes de la BBC para que diera una fuente de las cifras que citó, pero dadas la similitudes con las que dio Cruz, parece muy probable que se basó en el trabajo de InterSociety.

En cuanto a los datos que podrían estar dando forma a la política de EE.UU. hacia Nigeria, el trabajo de InterSociety es opaco.

En un informe que publicaron en agosto, que es una amalgama de investigaciones anteriores y cifras actualizadas de 2025, afirman que los grupos yihadistas mataron a más de 100.000 cristianos en los 16 años que pasaron desde 2009.

También destacan que 60.000 "musulmanes moderados" murieron durante ese período.

InterSociety no compartió una lista desglosada de sus fuentes, lo que hace difícil verificar el número total de las muertes que reporta.

Otras estimaciones

Al analizar únicamente las muertes de este año, InterSociety concluyó que, entre enero y agosto, algo más de 7.000 cristianos fueron asesinados.

Esta es otra cifra que ha sido ampliamente compartida en las redes sociales, por ejemplo por el congresista republicano Riley M. Moore, uno de los legisladores más vociferantes sobre el tema en la Cámara de Representantes.

InterSociety incluye una lista de 70 reportes de los medios como algunas de las fuentes de sus investigaciones sobre los ataques contra cristianos en 2025.

Pero, en casi la mitad de esos casos, las historias originales no mencionaron la identidad religiosa de las víctimas.

Por ejemplo, InterSociety citó un informe de Al Jazeera sobre un ataque en el noreste de Nigeria e indicó que, de acuerdo a este medio informativo, "no menos de 40 granjeros principalmente cristianos fueron secuestrados por Boko Haram en la región de Damboa en el estado de Borno".

El informe de Al Jazeera no mencionaba que las víctimas fueran "principalmente cristianas".

InterSociety comentó a la BBC que realiza más análisis para identificar los antecedentes de las víctimas, sin explicar exactamente cómo lo hizo en este caso, pero mencionó que tiene conocimiento de las poblaciones locales e "informes de los medios cristianos".

Al sumar el número de muertes a las que hacen referencia estos informes citados por InterSociety, el resultado total no son las 7.000 que declaran.

La BBC hizo la suma del número de muertes en los 70 informes y encontró que el total era de unas 3.000. Algunos de los ataques parecían estar reportados más de una vez.

Para explicar la discrepancia, InterSociety afirmó que hacía un estimado del número de personas que cree que han muerto en cautiverio e incluía las declaraciones de testigos que no puede hacer públicas.

Los insurgentes islamistas

Getty Images La violencia en la que se involucran los pastores fulani tiene más que ver con una competencia sobre territorio y recursos, según los expertos.

En la lista de perpetradores de las masacres están grupos milicianos islámicos como Boko Haram, pero también los pastores fulani.

Los fulani son un grupo étnico principalmente musulmán que vive a lo largo de África Occidental y que tradicionalmente se ha ganado la vida criando ganado vacuno y ovino.

No obstante, la inclusión de los pastores fulani, que InterSociety describe como "yihadistas" en todos sus informes, es un motivo de polémica en Nigeria sobre cómo deberían ser categorizadas estas matanzas.

Aunque los pastores tienden a ser musulmanes, muchos investigadores en este campo rechazan la descripción del conflicto como religioso, señalando que muchas veces es sobre el acceso a tierras y agua.

Los pastores fulani han entrado en conflicto tanto con comunidades musulmanas como cristianas a través de Nigeria.

La violencia en la que se involucran los pastores fulani tiene más que ver con una competencia sobre territorio y recursos, según los expertos.

Confidence McHarry, principal analista de seguridad de SBM Intelligence, una firma de consultoría sobre África, explica que los enfrentamientos suelen deberse a tensiones étnicas y competencia por los recursos.

"Podría ser de naturaleza étnica, están tratando de hacerse con las tierras, buscan expandir su territorio, pero cuanto más desplacen a las comunidades y cuanto más ataquen centros de culto, más tienden estas cosas a verse bajo esa luz".

InterSociety también menciona a quienes se conocen como bandidos en Nigeria, y dice que en su mayoría son de la etnia fulani en el noroeste del país, que están involucrados en secuestros y que tienen un historial de matar tanto cristianos como musulmanes.