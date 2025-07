¿Por qué tres ciudades australianas están entre las mejores para vivir en el mundo?

Las listas de las ciudades más habitables y felices del mundo suelen estar dominadas por países europeos, pero quizá sea hora de mirar hacia Australia.

Este año, tres ciudades de este país se posicionaron entre las diez mejores del índice de Ciudades Más Habitables del Economist Intelligence Unit, con Adelaida uniéndose a Melbourne y Sídney por primera vez.

Esto no sorprende a los australianos, quienes desde hace tiempo disfrutan de una alta calidad de vida.

Ellos señalan las ventajas de las grandes ciudades (galerías, conciertos, deportes, gastronomía diversa) combinadas con la icónica belleza natural de Australia como la fórmula ganadora.

"Australia tiene un profundo respeto por la naturaleza. Las pausas para el almuerzo pueden ser para nadar, entre semana para ir al cine al aire libre y los fines de semana para disfrutar de mercados agrícolas llenos de productos tan buenos que apenas necesitan cocción", dice Andrea Seifert, directora senior de comunicaciones de Eight Communications, quien creció en Europa y Asia y se mudó recientemente a Sídney.

"¡Ese tipo de acceso a la naturaleza y la cultura es poco común!", asegura.

Esto también se traduce en una cultura en la que los residentes trabajan para vivir en lugar de vivir para trabajar.

Getty Images Sídney es la segunda ciudad australiana mejor valorada por el ínidce de Ciudades Más Habitables del Economist Intelligence Unit.

"El estilo de vida es simplemente más fácil. No necesariamente más barato, pero hay una mentalidad diferente aquí", afirma Cheryl Monkhouse, quien vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos y ahora reside en Adelaida, donde trabaja para SeaLink Marine & Tourism.

"Se toman vacaciones, y el tiempo libre no solo se espera, sino que se respeta. Cuatro semanas de vacaciones anuales son la norma, no la excepción", relata.

También se destaca el sistema nacional de salud, especialmente en comparación con EE.UU., donde los empleadores no están obligados a ofrecer cobertura médica a sus trabajadores y sus familias. Si no la reciben a través del trabajo, muchos no contratan un seguro por su cuenta, y no existe un sistema de salud pública gratuito.

"En Australia, se siente una sensación de seguridad al saber que tú y tu familia están cubiertos, independientemente de tu situación laboral", sostiene.

Para descubrir qué hace que estas ciudades australianas sean tan habitables, hablé con los residentes sobre los aspectos que más impactan en su calidad de vida diaria.

Melbourne: Multicultural, con mucha cafeína y apasionada por los deportes

Melbourne, la primera ciudad de Australia en el ranking y la cuarta a nivel mundial, obtuvo calificaciones perfectas tanto en educación como en atención médica, superando a Sídney y Adelaida con su alta puntuación en cultura y medio ambiente.

Los residentes señalan su diversidad cultural como un gran atractivo.

"La gente, la comida, el estilo de vida... Melbourne es muy multicultural", dice Dani Feludu, de padres europeos y nacida en Melbourne.

"Mi esposo es nigeriano. Mi mejor amiga es india. Vivo en las afueras, no en la ciudad, y puedo caminar 10 minutos desde mi casa para cenar en restaurantes que sirven cocina mexicana, tailandesa, filipina, coreana y turca. ¡Y la lista continúa!", cuenta.

Getty Images Melbourne es ampliamente considerada como la capital del café de Australia, con una cultura moldeada por la migración europea de la posguerra.

Sídney: ventajas de ciudad con estilo de vida playero

La ciudad más poblada de Australia ocupó el sexto lugar en el índice, con puntuaciones perfectas en educación y sanidad, y excelentes clasificaciones en infraestructura, cultura y medio ambiente.

Los residentes mencionan constantemente que Sídney combina el dinamismo de una gran ciudad global con un estilo de vida centrado en la naturaleza.

"Lo que más me gusta es el equilibrio. Disfrutas de todas las ventajas de una gran ciudad: buena gastronomía, arte, cultura y empleos, pero con fácil acceso a la naturaleza", explica Liam Duffy, residente de Sídney.

"Puedo estar en un café animado un minuto y en una hora en la playa o haciendo senderismo en un parque nacional. El estilo de vida aquí es muy sano y arraigado", continúa.

El barrio de Bondi, en particular, es conocido por su sólida cultura de bienestar, lo que contribuye a la envidiable calidad de vida de Sídney.

"Suelo estar en la playa a las 5:00 para correr o entrenar con amigos, seguido de un chapuzón rápido en el mar, una sesión de sauna y baño de hielo y un café, todo antes de las 7:00", narra Alice Moore, directora de la agencia de comunicación Élysée Collective.

Los visitantes pueden experimentar esto haciendo la popular caminata de Bondi a Bronte, un sendero costero de 2,5 kilómetros que pasa por las mejores playas de la ciudad y tiene muchos cafés y bares de moda a lo largo del camino.

Getty Images Con impresionantes vistas al mar y un paisaje espectacular, la caminata costera de Bondi a Bronte es uno de los senderos urbanos más emblemáticos de Sídney.

Además de los 1.500 kilómetros de senderos para caminar y andar en bicicleta disponibles en la ciudad, la infraestructura bien planificada y de fácil acceso de Sídney también la hace más habitable.

"El transporte público es bueno, la atención médica es confiable y la ciudad se siente generalmente segura y limpia", dice Duffy.

Al igual que Melbourne, Sídney cuenta con una oferta gastronómica diversa que incluye comida de alta gama a buenos precios, incluyendo cocina japonesa, coreana, libanesa, griega y turca.

El nuevo Mercado de Pescado de Sídney abrirá sus puertas este año con los mejores mariscos de Australia y se espera que atraiga a casi seis millones de visitantes al año (más del doble de la cifra actual).

"Se podrán disfrutar de langostinos, ostras e insectos frescos justo donde llegan los barcos pesqueros todos los días", adelanta Amanda Bolger, gerente general de Luxury Escapes.

Para apreciar mejor la ciudad, ella recomienda tomar un ferry desde Circular Quay hasta Manly.

"Obtendrás una perspectiva diferente de Sídney desde el agua y, en esencia, disfrutarás de un crucero económico por el puerto de Sídney", comenta, al tiempo que alienta a dar un paseo por Manly antes de volver a embarcar en el ferry.

"No olvides reservar un asiento en la cubierta exterior para conseguir esa imagen digna de Instagram con el Puente del bahía y la Ópera de Sídney de fondo".

Adelaida: la triunfadora discreta

Adelaida, que ascendió dos puestos en el ranking desde 2024 hasta situarse por primera vez entre las 10 mejores, vio su impulso directamente en el fuerte crecimiento de su puntuación en cultura y medio ambiente.

Como capital y ciudad más poblada de Australia Meridional, Adelaida recibe altas calificaciones de sus residentes por ser una "gran ciudad rural", con una excelente combinación de acceso a la naturaleza e infraestructura integral que facilita y hace la vida más agradable.

Los lugareños la describen como un lugar donde la simplicidad, la naturaleza y precios no tan altos como en el resto del país se unen.

"Viviendo en Adelaida, la vida es más sencilla", afirma Monkhouse.

"Está conectado y es cómodo sin ser agobiante. El transporte público es confiable y mis hijos lo usan a diario para ir a la escuela, a la playa o juntarse con amigos", agrega.

Lo compara con su vida en EE.UU., donde el transporte público suele ser inaccesible o no se puede confiar en que pase a las horas indicadas fuera de las grandes áreas metropolitanas, y rara vez es algo que los niños usarían de forma independiente.

Getty Images Adelaida es conocida por su estilo de vida relajado y sus amplios espacios verdes.

Aunque la población se acerca al millón y medio de habitantes, los residentes aseguran que Adelaida sigue siendo fácil de recorrer.

"Todavía se puede llegar a casi cualquier lugar en 30 a 45 minutos", dice Erin Carey, directora de la agencia de relaciones públicas Roam Generation.

"Vivo en Adelaide Hills y puedo estar en el centro de la ciudad en solo 25 minutos. ¡Es fácil vivir aquí con las colinas, la playa y las regiones vinícolas!", relata.

En Adelaide Hills, se encuentra rodeada de naturaleza, con canguros y koalas que visitan su propiedad con frecuencia, mientras que la playa está a solo 30 minutos y bodegas de clase mundial aún más cerca.

"Mi domingo ideal incluye un paseo por el campo, ya sea al sur, a McLaren Vale, o al norte, a Barossa [regiones vinícolas], para descubrir una nueva bodega y saborear un vino blanco fresco al sol mientras los niños se divierten en el césped", cuenta, y añade que siempre lleva a quienes la visitan por primera vez a la Bodega Chalk Hill, con viñedos que datan de 1839 y las mejores vistas de la región.

El otoño es una de las épocas favoritas del año aquí, especialmente en Stirling, un pueblo en las colinas, cuando las hojas empiezan a cambiar de color.

En otros lugares, Carey recomienda los suburbios costeros de Aldinga y Moana, por su ambiente relajado.

"En tan solo unos días, puedes experimentar tres facetas increíblemente diversas de Adelaida: el ambiente de pueblo inglés y la frondosa belleza de las colinas, los ondulantes viñedos de McLaren Vale y los escarpados acantilados de color ocre de las playas del sur", comenta.