¿Por qué TikTok es prohibido en India?

​"Cuando visité Estados Unidos, me sorprendí al ver que mi perfil todavía estaba activo", dice Tyagi. Era como un viaje en el tiempo. Incluso publicó algunos videos. La mayoría de sus seguidores en casa no podían verlos, por supuesto, pero recibió un poco de interacción de indios que vivían en el extranjero.



"Son millones de cuentas las que todavía están ahí", afirma Tyagi. Le llama la atención que TikTok las conserve. "Me pregunto si tienen la esperanza de que la India les permitirá un día regresar".