Por qué Nikki Haley sigue en carrera por nominación republicana pese a que Trump arrasa

Pero, una y otra vez, cuando se les preguntaba a los seguidores de Haley si tiene posibilidades de ganar las primarias republicanas, todos los votantes hacían una mueca de dolor antes de decir que no.

"Desgraciadamente, no", dijo Moran.

Ni Biden ni Trump

"Me niego a renunciar", dijo. "Carolina del Sur votará el sábado. Pero el domingo, seguiré siendo candidata a la presidencia".

"Hay un 70% de estadounidenses que no quieren otra revancha Biden-Trump y un 60% de estadounidenses que piensan que Biden y Trump son demasiado viejos", dijo una de las portavoces de Haley, Olivia Pérez-Cubas.

La mirada en 2028

Una tarea difícil

"No me importa de dónde sea alguien", dijo Gregg Moore, propietario de una tienda de antigüedades en el centro de Lexington. "El señor Trump es de Nueva York y Florida. Yo no soy de Nueva York y Florida, pero él tiene lo que este país necesita y por eso voy a votar por él."