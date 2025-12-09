¿Por qué Honduras no define ganador una semana después de sus elecciones presidenciales?

¿Quién ganó las elecciones y quién sucederá a Xiomara Castro en la presidencia? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo esquivas para los hondureños.

A ocho días de los comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no ha concluido el escrutinio.

"Todo el proceso electoral ha sido una batalla constante", admitió este sábado Cossette López, una de las tres integrantes del organismo comicial.

Después de varios días estancado, el conteo de votos prosiguió este lunes por la mañana, pero sigue mostrando un cara a cara muy cerrado entre los dos principales contendientes.

Con un 97% de los votos escrutados, es el empresario conservador Nasry Asfura, abanderado del Partido Nacional y a quien respalda el presidente estadounidense Donald Trump, el que lleva la delantera con el 40,52% de los sufragios.

Sin embargo, Salvador Nasralla, expresentador de televisión y candidato del Partido Liberal, le pisa los talones con el 39,18% de los votos.

Apenas 40.000 votos separan a ambos aspirantes a la presidencia.

Ante las repetidas caídas del conteo y la ventaja de su contrincante principal, Nasralla dijo este lunes en su cuenta de la red X que "el sistema está manipulado".

Por su parte, el domingo por la tarde el partido oficialista Libre exigió "la anulación total" de las elecciones y convocó a movilizaciones, protestas y huelgas, al tiempo que instó a los funcionarios del gobierno a no cooperar con la transición gubernamental.

El escrutinio muestra a su candidata y heredera política de la presidenta Xiomara Castro, Rixi Moncada, en tercera posición, con el 19,32% de los votos, lejos de los dos principales contrincantes.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos ha pedido a las autoridades electorales celeridad en el conteo y así poner fin a la incertidumbre en la que está el país centroamericano, algunas de cuyas causas te explicamos a continuación.

Marvin RECINOS / AFP via Getty Images Desde el viernes no se ha adjudicado ningún voto a ninguno de los dos candidatos con posibilidades de ganar la presidencia.

1. Fallos tecnológicos

Una de las primeras explicaciones para la demora en la publicación de los resultados de los reñidos comicios fueron los problemas técnicos que enfrentó la empresa ASD.

La firma colombiana fue contratada por el CNE para que se encargara de la transmisión de los datos preliminares, del escrutinio general y de la divulgación de resultados de los comicios.

"Durante la jornada se presentó una afectación en la disponibilidad de nuestra infraestructura tecnológica. Esta situación se derivó de un inusual y elevado volumen de solicitudes registrado a partir del 30 de noviembre de 2025, a las 22:30 horas", explicó la compañía en un comunicado.

ASD admitió que el volumen de consultas "superó ampliamente las estimaciones contempladas en las pruebas de carga realizadas previamente".

La empresa había garantizado al CNE que sus sistemas tendrían capacidad para atender 200.000 consultas por segundo durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, reportó el diario hondureño La Prensa.

Y, como si esto no fuera suficiente, horas después las autoridades electorales denunciaron dos ataques cibernéticos.

"Le quedó grande el proceso (al contratista)", dijo Fernando Cerimedo, asistente de Asfura, a la agencia AFP.

Estas críticas fueron respaldadas por la Misión de Observación de la OEA, la cual denunció "la marcada falta de pericia en el desarrollo y ejecución, especialmente de las soluciones tecnológicas" durante los comicios.

El partido Libre de la presidenta saliente Xiomara Castro, que quedó en tercer lugar, exigió el domingo la "anulación total" de las elecciones, alegando "injerencia" de Estados Unidos, informó la agencia AFP.

Orlando SIERRA / AFP via Getty Images Las votaciones han debido repetirse en una localidad cercana a la frontera con Nicaragua, debido a denuncias de irregularidades.

Sin embargo, las autoridades pidieron paciencia tanto a los candidatos como a los ciudadanos y recordaron que la legislación les otorga 30 días para dar a conocer al ganador de los comicios.

"Dejen que continuemos nuestro trabajo", reclamó la presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

Pero, para añadir más confusión y dudas sobre la capacidad de la contratista, este domingo, otro miembro del CNE, Marlon Ochoa, denunció que alguien modificó "el código fuente del sistema de transmisión de datos y de escrutinio general".

"El software de la transmisión fue modificado sin utilizar las tres llaves, es decir, que alguien tuvo acceso al sistema ya sellado, lo abrió, introdujo cambios y volvió a cerrarlo al margen de las garantías previstas en la Ley Electoral de Honduras", afirmó el consejero, quien fue designado por el oficialista partido Libre.

ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images Los observadores de la OEA han pedido al CNE que termine el recuento de votos y anuncie los resultados.

2. A volver a votar

Pero ASD no fue la única que tuvo problemas, el propio 30 de noviembre -el día de las elecciones-, en la localidad de San Antonio de Flores, a unos 80 kilómetros al sureste de Tegucigalpa, una serie de denuncias de irregularidades obligaron a suspender las votaciones.

Los comicios en esta localidad montañosa y cercana a la frontera con Nicaragua se repitieron este domingo 7 de diciembre, bajo fuertes medidas de seguridad, y ahora los 4.996 electores registrados en esta población rural podrán inclinar la balanza hacia un lado u otro.

"Cada voto, por insignificante que parezca, importa", dijo Nasralla, quien el sábado viajó en helicóptero a San Antonio de Flores para un esfuerzo de campaña de último momento, reseñó la agencia Reuters.

Lucas AGUAYO / AFP via Getty Images El candidato del Partido Liberal ha denunciado inconsistencias en miles de actas, algunas de las cuales serán revisadas en los próximos días, prometió el CNE.

3. Inconsistencias entre los votos y las actas

Otro problema que ha demorado el escrutinio son las denuncias de supuestas anomalías en algunas actas.

De las 16.858 actas escrutadas hasta el viernes, 2.407 presentan "inconsistencias", lo que obligará a un recuento voto por voto, según el ente electoral.

Sin embargo, Nasralla elevó la cifra de actas con problemas a las 5.000.

"Dejen de robarme los votos en el CNE", exigió el viernes aspirante del Partido Liberal, quien aseguró que un recuento de las actas con problemas y con las restantes le otorgará una ventaja de 40.000 votos sobre su rival conservador.

Las denuncias de Nasralla sirvieron para que el gobernante partido Libre solicitara al CNE la anulación total de las elecciones, por considerarlas un "desastre".

Rixi Moncada, candidata de la formación de la saliente presidenta Xiomara Castro, ocupa el tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30%).

La solicitud del partido en el gobierno fue rechazada por Nasralla.

"No hay que anular las elecciones, hay que poner a alguien que cuente lo que ya se votó, aunque tarde lo que tarde", declaró el aspirante presidencial.

El CNE tiene previsto revisar 2.177 actas esta semana, reportó el diario hondureño El Heraldo.

Este proceso incluirá contrastar las actas dudosas con las urnas, por lo cual se contará cada voto hasta determinar el resultado cierto.

Los Angeles Times via Getty Images Por primera vez en la historia, el voto en el exterior podría ser crucial para decidir al próximo presidente de Honduras.

4. Esperando a los de fuera

Lo reñido de esta contienda, con una diferencia de menos de un 1% entre Asfura y Nasralla, obliga al árbitro a contabilizar cada voto, incluyendo aquellos emitidos fuera de las fronteras nacionales.

Hasta finales de la semana pasada todavía no se habían contabilizado los votos en el exterior. De los 6,5 millones de hondureños habilitados para votar, unos 400.000 están en EE.UU., el único país donde las autoridades electorales instalaron centros de votación.

De momento, se desconoce cuántas personas efectivamente participaron en el proceso. Sin embargo, se estimaba que cada uno de los 12 colegios instalados en el país norteamericano podrían recibir 1.200 votos; es decir 14.400 en total, reportó el diario hondureño La Prensa.

En un contexto tan reñido, esos votos también podrían ayudar a definir un ganador.