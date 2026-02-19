¿Por qué fue arrestado el expríncipe Andrés?

El expríncipe Andrés y otrora duque de York fue arrestado en su residencia de Sandringham por la policía en Reino Unido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

El arresto se produce después de que la Policía de Thames Valley confirmara que estaba analizando una denuncia por el presunto intercambio de información confidencial entre el exmiembro de la realeza y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La Policía de Thames Valley, cuya jurisdicción es el área del valle del río Támesis, informó que estaban evaluando una denuncia por el supuesto intercambio de material confidencial por parte de Mountbatten Windsor con Epstein cuando era enviado comercial del gobierno británico.

El hermano del rey Carlos III ha enfrentado años de escrutinio por la estrecha relación que mantuvo con Epstein, quien se quitó la vida en 2019 mientras estaba preso en Nueva York a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual.

En 2014, Virginia Giuffre, quien se suicidó en 2025 a los 41 años, afirmó que fue traficada por Epstein y su pareja, la también convicta Ghislaine Maxwell, y obligada a mantener relaciones sexuales Mountbatten Windsor en tres ocasiones cuando ella era menor de edad.

Andrés Mountbatten Windsor, que hoy cumple 66 años, ha negado repetidamente haber cometido las ofensas de que se le acusan en el caso Epstein.

Arresto y pesquisas

Según la corresponsal de la BBC, Lucy Manning, el arresto de Andrés Mountbatten Windsor se refiere únicamente a la presunta mala conducta en ejercicio de un cargo público.

La semana pasada, la BBC informó que, tras la más reciente publicación de los llamados archivos Epstein por parte del gobierno de EE. UU., pudo ver correos en los que el expríncipe presuntamente remitió datos confidenciales al fallecido convicto en 2010.

Dal Babu, antiguo superintendente en jefe de la Policía Metropolitana, expresó a la BBC que la presión ha "ido creciendo y creciendo" en las últimas semanas.

Babu señaló que, al arrestar a Andrew, la policía podrá "acceder a equipos informáticos, archivos, fotografías, cualquier otra prueba".

Bav Media Vehículos oficiales que se vieron cerca de la residencia de Andrés en Sandringham y que se cree llevaban al exprícipe custodiado por policías.

También dijo que los agentes "pueden realizar registros en cualquier propiedad que posea u ocupe, o en cualquier otro predio que controle, por lo que es posible que haya registros en otras zonas también".

La policía de Thames Valley informó que realiza pesquisas en localidades en los condados de Berkshire y Norfolk, donde se encuentra la residencia de Sandringham.

Entretanto, la corresponsal de BBC News Helena Wilkinson, informó haber visto policías uniformados cerca de la Royal Lodge, la casa dentro de los predios de la corona en Windsor que Andrés ocupó por unos meses hasta comienzos de febrero.

Hasta 96 horas

La policía informó que el detenido está en custodia pero no se sabe exactamente dónde ha sido llevado.

"Es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación a medida que trabajamos con nuestros asociados para investigar este supuesto delito", aclaró el jefe asistente de policía, Oliver Wright.

"Entendemos el significativo interés público en este caso, y aportaremos las actualizaciones en su debido tiempo", añadió.

Danny Shaw, experto en asuntos policiales, indicó que el tiempo máximo que el expríncipe puede estar detenido es 96 horas, pero eso requeriría múltiples solicitudes de extensión por parte de altos oficiales de la policía y la Corte de Magistrados.

En la mayoría de los casos, los sospechosos son retenidos entre 12 y 25 horas tras las cuales son acusados o liberados bajo una investigación pendiente, explicó Shaw a la BBC.

Según el experto, los detenidos suelen ser colocados en una "celda de custodia" que sólo contiene "una cama y un retrete" mientras aguardan ser interrogado por la policía.

Agregó que no esperaba que hubiese un trato especial para el expríncipe.

"La ley debe seguir su curso"

PA Media A pesar del arresto de su hermano, el rey Carlos continuó con su agenda oficial.

Aunque un arresto no es prueba de culpabilidad, el rey Carlos III, emitió el siguiente comunicado tras la detención de su hermano:

"Me he enterado con profunda preocupación de la noticia sobre Andrew Mountbatten Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público.

Lo que ahora sigue es el proceso completo, justo y correcto por el que este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades apropiadas.

En esto, como lo he dicho antes, cuentan con nuestro completo e incondicional apoyo y cooperación.

Permítanme afirmar con claridad: la ley debe seguir su curso".

El rey concluyó expresando que no emitiría más comentarios mientras el proceso continúe y que él y la familia real continuarían con su agenda oficial de servicio público.

Un caso complicado

La acusación de mala conducta en un cargo público es una ofensa complicada, comenta Dominic Casciani, corresponsal legal de la BBC.

Esencialmente se reduce a una acusación de que alguien que realizaba un trabajo en representación del pueblo británico hizo algo seriamente incorrecto, a sabiendas de que lo era.

Hay cuatro "elementos" o factores que deben ser el foco de la investigación de la policía para que los fiscales luego puedan decidir si instruyen de cargos a alguien.

Primero, la policía debe establecer si la persona que investigan era un "funcionario público" y el incidente en cuestión era creíblemente parte de sus funciones.

Una vez establecido ese hecho, los detectives buscarán evidencia de negligencia "intencionada" en el desempeño de sus funciones o de otra mala conducta intencional. La formulación de esa definición ha sido fuente de debates legales, indica Casciani.

Luego se plantea si la acción cometida fue tan perjudicial que constituyó "un abuso de la confianza pública".

Finalmente, una vez la evidencia pasa estas tres pruebas, la policía debe examinar si la persona bajo investigación actuó "sin una excusa o justificación razonables".

"Esa pregunta final es crucial", asegura el corresponsal legal de la BBC. "Es un principio fundamental de la justicia criminal que alguien sospechoso de mala conducta tenga la oportunidad de manifestar su lado de la historia".

Las acusaciones de abuso sexual

Reuters Virginia Giuffre afirmó haber sido forzada a tener relaciones sexuales con Andrés en tres ocasiones.

En 2014, Virginia Giuffre presentó documentos ante un tribunal alegando que había sido forzada a tener sexo con el entonces príncipe cuando ella era adolescente.

Pese a que el Andrés Mountbatten Windsor negó "categóricamente" en reiteradas ocasiones conocerla ni haber tenido ningún encuentro íntimo con ella, Giuffre ofreció nuevos detalles sobre su historia en una entrevista que dio al programa Panorama de la BBC en 2019.

Giuffre contó cómo fue llevada a Londres desde Estados Unidos cuando tenía 17 años. Según su relato, Epstein y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell -hija del magnate de los medios Robert Maxwell-, la llevaron al club nocturno Tramp de la capital británica para encontrarse con el entonces príncipe.

"Ya en el auto, Ghislaine me dijo que tenía que hacer con Andrés lo mismo que había hecho con Jeffrey, y eso me puso enferma", aseguró.

La presunta víctima contó que aquel encuentro sexual con el príncipe, que tuvo lugar según su relato en una habitación de la casa de Maxwell en el barrio londinense de Belgravia.

Giuffre aportó nuevos detalles sobre la famosa fotografía en la que se la ve junto al príncipe agarrándola de la cintura y que fue publicada en 2011, cuando el diario Mail on Sunday le pagó US$160.000 por contar su historia.

En 2022, Andrés llegó a un acuerdo en la demanda civil por agresión sexual presentada en su contra en Estados Unidos, según documentos judiciales.

Virginia Giuffre se quitó la vida el 25 de abril de 2025, en su casa en Australia. Dejó un libro póstumo Nobody's Girl ("Niña de nadie") en el que detalló su abuso sexual y su lucha por traer a los responsables ante la justicia.