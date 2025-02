Por qué Elon Musk aparece con sus hijos en algunos de sus actos públicos

Getty Images Musk con su hijo subido sobre sus hombros en el Despacho Oval esta semana.

Los hijos de Elon Musk han estado en lugares que muchos nunca verán, desde reuniones con líderes extranjeros hasta la sala de control de un lanzamiento de SpaceX.

Han sido compañeros constantes de su padre en sus emprendimientos en el mundo de la tecnología, los negocios y, ahora, la política.

Han hecho apariciones frecuentes en la capital de Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump eligió al multimillonario tecnológico y cofundador de Tesla para dirigir el recién formado Departamento de Eficiencia Gubernamental.

El pasado miércoles, vimos al hijo de cuatro años de Musk, "Lil X", sentado en la esquina del escritorio Resolute (también conocido como escritorio Hayes) en el Despacho Oval, luciendo un abrigo color canela y una camisa con cuello., junto a Trump.

El jueves, X y dos de sus hermanos intercambiaron regalos con el primer ministro indio Narendra Modi mientras su padre discutía sobre tecnología e innovación con el líder extranjero.

A Musk se le ha visto frecuentemente con sus hijos incluso antes de llegar a Washington: en una reunión con el presidente de Turquía, en un servicio conmemorativo en el campo de concentración de Auschwitz y en una ceremonia de la revista Time donde fue nombrado persona del año 2021.

Pero ¿por qué acompañan a Musk sus hijos?

"La inclusión de los niños en muchas apariciones públicas es en gran medida un movimiento político o una jugada política para hacerle parecer un poco más afable (y) adoptar un enfoque humano sobre cómo el público lo ve", dice Kurt Braddock, profesor de comunicación pública de la American University.

¿Por qué traer a los niños?

Aun así, Braddock piensa que la decisión de Musk de llevar al Despacho Oval a su hijo en edad preescolar es un poco inusual.

X parecía aburrido durante la conferencia de prensa de 30 minutos, mientras imitaba a su padre, se sentaba en el suelo y recibía miradas de reojo y sonrisas ocasionales de Trump. En un momento, pareció que le dijo a alguien en la sala que "callara" la boca.

Braddock explica que cree que su inclusión es intencional: una distracción que beneficia tanto a Musk como a Trump.

"Creo que hay un poco de estrategia aquí: intentar llamar la atención sobre algunas cosas y al mismo tiempo desviar la atención hacia otras", remarca.

Jon Haber, consultor de comunicación estratégica que ha trabajado con cinco campañas presidenciales y enseña en Harvard, dijo que las frecuentes apariciones de los hijos de Musk y la creación de momentos virales son beneficiosas para Trump.

"Para Trump, cuanto más caos, cuanto más inunda la zona, menos puede centrarse la gente. El caos le funciona", dice Haber.

Grimes, exnovia de Musk y madre de X, criticó la aparición de su hijo en el Despacho Oval.

"No debería estar en público de esta manera", escribió en una publicación en X. "No llegué a verlo... pero me alegro de que haya mostrado educado. Ains (suspiro)".

En un artículo de Vanity Fair de 2022, dijo que no le gustaba que su hijo fuera el centro de atención.

"Pase lo que pase con los asuntos familiares, creo que los niños tienen que mantenerse al margen y X está ahí fuera. Creo que Elon lo ve como un protegido y lo lleva a todas partes... X está ahí fuera. Su situación es así. Pero, sí, no sé".

Musk y sus hijos

Mucho antes de la política, Musk permitió que sus hijos lo acompañaran.

Hace una década, cuando todavía estaba construyendo su perfil y estaba ansioso por llamar la atención sobre su fabricante de vehículos eléctricos Tesla, no era raro verlos en eventos.

Mientras los analistas y periodistas esperaban que comenzara una presentación en las instalaciones de Tesla en Silicon Valley en 2015, se podía ver a sus cinco hijos corriendo por los pasillos, persiguiéndose unos a otros y riéndose.

A pesar de tener que esperar horas a los asistentes, la presencia de los hijos de Musk creó una atmósfera que se sentía relajada e incluso alegre.

Fue un cambio respecto de los eventos rígidos y mucho más formales que organizaban otras empresas y para los cuales la perspectiva de ver a los hijos muy pequeños de un ejecutivo habría parecido extraña.

Musk ha tenido 12 hijos con tres mujeres diferentes.

Su hijo más reconocido, X Æ A-12?, se hace llamar "Lil X", la misma letra que Musk usó para cambiar el nombre de Twitter cuando compró la empresa de redes sociales.

El propio Musk ha calificado al niño de cuatro años como un "ser humano de apoyo emocional".

Walter Isaacson, el autor de la biografía de Musk, dijo en el podcast The Diary of a CEO que Musk está "profundamente comprometido" con sus hijos y está "casi obsesionado con ellos".

"Con sus propios hijos, sus amantes, sus esposas, hay la misma intensidad en todo lo que hace", dijo Isaacson.

"Siempre le gusta tener a alguno de sus hijos cerca. Siempre le gusta tener un compañero, pero eso no significa que le guste la tranquilidad".

Pese a ello, el padre de Musk, Errol, con quien el magnate no tiene relación en la actualidad, criticó recientemente en un podcast la forma en que su hijo se relaciona con sus vástagos, asegurando que casi no los ve y que estos son cuidados por numerosas niñeras.