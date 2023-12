¿Por qué el primer amor suele ser tan inolvidable?

30 de diciembre de 2023, 15:05 PM

"La vi en la barra y noté que me sonrió", recuerda Guenther.

"Él estaba comiéndose un postre y me vio, pero estaba más interesado en terminárselo", dice ella.

"Recuerdo que ella tenía un vestido negro. ¡Y qué sonrisa! Me quedé boquiabierto. Y le dije: 'Vamos a tomar un café'".

"Al día siguiente, estábamos caminando por el muelle y él me tomó de la mano, se volvió hacia mí y me besó. Fue romántico. Fue dulce. Fue el primer beso perfecto ".

"Inmediatamente me enamoré de ella, pero dos días después tuve que volver a Alemania".

Sabían que se iban a mantener en contacto, pero en ese entonces era mucho más difícil. No había teléfonos móviles, ni correos electrónicos, ni SMS. Era un mundo de teléfonos fijos, cabinas telefónicas o correo postal.

" Lo llamé para decirle que no. Fue la decisión más difícil de mi vida , y nunca le dije por qué.

"Mi mamá no quería que me fuera y además en ese momento yo no sabía qué quería hacer con mi carrera.