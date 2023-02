Por qué apoyé a mi exnovio maltratador, el "estafador de Tinder" Simon Leviev

19 de febrero de 2023, 9:18 AM

Cuando el documental de Netflix, The Tinder Swindler ("El estafador de Tinder"), salió a la luz en febrero de 2022, la que en aquel entonces era novia de Simon Leviev se mantuvo a su lado.

Pero ahora dice que sintió que no tenía elección, porque estaba bajo su control emocional.

El hombre que graba el video, la noche del 29 de marzo de 2022, levanta la voz para decir: "¡Es mentira! No le ha pasado nada".

Es Simon Leviev, el estafador convicto y protagonista del documental de Netflix The Tinder Swindler ("El estafador de Tinder") .

"Por supuesto que me llamaría mentirosa", le dice Kate Konlin a la BBC.

"Ha llamado mentirosas a todas las mujeres que han hablado en su contra. No quiere que cuente mi historia de abuso emocional ".

Ya no era la misma "persona alegre"

Durante los 18 meses que estuvieron juntos cada vez veía menos a sus amigos y cuando lo hacía le decían que ya no era la persona alegre, extravagante y sociable que conocían.

"Estoy en un aprieto. ¿Entiendes?"

Al cabo de unos meses, Leviev empezó a pedir dinero prestado, miles de dólares, hasta un total de US$ 150.000 , cuenta Konlin.

En una de ellas, le grita mientras le explica por qué no puede devolverle el dinero: "¡Kate, soy millonario! Y eso es un hecho".

"En este momento estoy en un aprieto. ¿Entiendes? Estoy en un aprieto. ¿Entiende eso tu jodido cerebro? Ese cerebro tuyo de pájaro. Estoy en un aprieto, Kate. Yo no te robé. Me lo diste por tu propia voluntad. Me lo prestaste. Estoy en un aprieto, eso es todo".