Piloto y fundador de la empresa del sumergible Titán desestimó alertas de seguridad

24 de junio de 2023, 9:00 AM

Una embarcación no certificada

"Hasta que un sumergible sea clasificado, puesto a prueba y comprobado, no debe usarse para operaciones comerciales de buceo profundo", escribió en un correo electrónico.

La compañía no se ha pronunciado sobre el intercambio de correos electrónicos.

Diseño experimental

“Una es que la fibra de carbono no es un material aceptable”, apuntó. "La otra es que este era el único sumergible en el mundo que realizaba un trabajo comercial que no estaba clasificado. No estaba certificado por una agencia independiente".