Perdieron kilos con inyecciones para bajar de peso, pero luego vino la piel flácida

Después de rebajar casi 38 kilos desde diciembre con la ayuda de inyecciones para perder peso, Emilly Murray ha quedado con un indeseado recuerdo de su antiguo cuerpo: la piel flácida.

"No puedo vestir lo que quiero vestir", dice la mujer de Liverpool de 35 años. "No puedo mostrar mis piernas porque tengo tanta piel que cuelga sobre mis rodillas".

Aunque no lamenta haber perdido peso por el beneficio de salud, Emilly dice que la piel flácida de sus muslos "realmente me deprime" ya que la cohíbe y la manera como se ve desnuda la hace sentir como un "bagre".

"Se ve bien cuando está toda recogida, pero luego cuando me saco la ropa, me veo como una vieja de 90 años. Es horroroso".

Este mes se cumplen dos años desde que la inyección Wegovy para la pérdida de peso estuvo disponible a través del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) para pacientes que particularmente asistían a una clínicas de manejo de pérdida de peso en Inglaterra, Gales y Escocia. El tratamiento ha estado disponible para las consultas privadas desde 2023.

Otro fármaco para la pérdida de peso, Mounjaro, estuvo disponible para la medicina privada en febrero de 2024 y a través del NHS en junio. Los fármacos, que funcionan reprimiendo el apetito, no son aptos para todos y pueden causar efectos secundarios severos.

Emilly Murray @itsanewmeemj Emilly explica que su piel flácida la intimida.

Muchas personas atribuyen su rápida pérdida de peso a las inyecciones que se aplican en casa, pero algunas están encontrando que su autoestima se ha visto golpeada por la manera en que sus brazos, estómago, senos y muslos se ven ahora.

Otras también ven la piel flácida en sus mejillas y cuello, generando el término "cara Ozempic" que aparece en las redes sociales.

Cuando alguien gana peso, su piel se adapta y se estira, pero cuando pierden peso su piel se puede mantener estirada, explica Nora Nugent, presidenta de la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos (BAAPS, por sus siglas en inglés).

"Entre más rápida sea (la pérdida de peso), hay más piel flácida", añade.

En algunos casos, la piel flácida puede causar irritación y generar infecciones, pero para muchas personas, los efectos son menos severos y más un estorbo indeseado.

Charmaine Hines @mj_mum_of_3 Charmaine comenta que algunas personas creen que el resultado de perder peso será como un "cuento de hadas".

En las comunidades on line dedicadas a la pérdida de peso, las personas comparten consejos sobre cómo esperan reducir la flacidez de la piel aumentando la musculatura, tomando suplementos de colágeno o usando lociones.

Pero Nora Nugent señala que después de una pérdida de peso "significativa", la cirugía es la única opción efectiva. Y para aquellos que han superado sus problemas de peso, el costo de una operación suele representar un desafío adicional.

Salud o cosmética

Hay varios tipos de procedimientos para remover la piel flácida, conocidos colectivamente como moldeamiento corporal, pero no suelen estar disponibles mediante el NHS excepto en casos donde los pacientes cumplen criterios específicos.

Necesitarían demostrar que su piel flácida interfiere significativamente con sus actividades diarias como bañarse y vestirse por sí solos, expresa Mark Soldin, un cirujano plástico que trabaja en una práctica privada y para el NHS.

El tratamiento de la obesidad es una prioridad para el servicio de salud, ya que la pérdida de peso puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades graves asociadas con la obesidad. Estas incluyen el cáncer y la enfermedad cardiovascular, cuyos tratamientos cuestan al NHS un estimado de US$15.000 millones al año.

Pero Soldin dice que el moldeamiento corporal es considerado principalmente como una cirugía cosmética y de baja prioridad para los administradores del NHS que deben decidir cómo mejor usar los fondos limitados del gobierno.

"Hay cosas mucho más importantes que resolver para el NHS; gente que ha sufrido traumas como fractura de piernas, ataques al corazón y demás", nos cuenta.

Charmaine Hines @mj_mum_of_3 Charmaine quedó con piel flácida en la barriga después de rebajar 38 kilos en ocho meses.

El cirujano señala que algunos pacientes en la zona donde trabaja -Londres y el vecino condado de Surrey- podrían enfrentar cuentas tan altas como de unos US$54.000 si no pueden tener acceso a la cirugía a través del NHS y optan por hacerlo con una práctica privada.

No obstante, eso depende de la cantidad de piel flácida que se tenga y del procedimiento que se quiera en particular. Los más comunes son para la cara, la barriga, muslos y senos.

Emilly aspira recaudar suficiente dinero para una cirugía en la primavera del año entrante. "Estoy tratando de ahorrar pero también, quizás, tenga que considerar préstamos o tarjetas de crédito".

Grace Parkin, que vive en Sheffield, ha ahorrado suficiente dinero para someterse al procedimiento que quiere -una abdominoplastia, liposucción y levantamiento de senos- pero lo va a hacer en el exterior donde es más barato.

"He hecho el esfuerzo, bajé 57 kilos y pasé años y años odiando cómo me veo", comenta la mujer de 34 años. "Quiero verme como aspiro verme".

Aunque viajar al exterior para una cirugía también es algo que se debería considerar cuidadosamente.

Grace Parkin @forevergraceful21 El año entrante, Grace viajará al exterior para someterse a tres procedimientos de extracción de piel con miras a ahorrar dinero.

"Conozco algunas personas que van sin problema, pero estamos recaudando datos de personas que regresan de la cirugía en el exterior con complicaciones", indica Nugent.

Su organización, BAAPS, representa a los cirujanos plásticos que practican en privado en Reino Unido.

"Las abdominoplastias son uno de los procedimientos más comunes con los que regresan con complicaciones", afirma.

El NHS recomienda a las personas que están considerando ir al exterior para una cirugía que discutan el tema con sus médicos generales primero.

Charmaine Hines considera la cirugía como un "último recurso" debido a los costos que implica y las posibles secuelas (cicatrices) con las que puede quedar.

Y debido a que las cirugías de extracción de piel pueden tomar hasta seis horas, conllevan riesgos mayores de complicaciones médicas como hipotermia, escaras e infección.

Al igual que Emilly, Charmaine perdió 38 kilos y manifiesta frustraciones similares con cómo su cuerpo se ve ahora.

Pero, en caso de que cambie de parecer, ha estado ahorrando un poco de dinero para una abdominoplastia.

Laura Hughes @thenewlauraproject Desde que perdió peso, Laura afirma que disfruta ponerse vestidos en lugar de chaquetas.

"En tu mente crees que esto es un cuento de hadas, que al final vas a tener un cuerpo fantástico y te vas a mirar al espejo y te vas a sentir fantástica", comenta la mujer de 35 años que vive en Newtown, en el centro de Gales.

"Lastimosamente, ese no es el caso, porque con eso viene la piel (flácida)".

Sin embargo, no todas las personas están descontentas con la piel flácida.

"Yo simplemente la acepto", dice Laura Hughes, de 47 años, de Aberdeen, Escocia. "No me molesta".

No se preocupó de quedar con piel flácida cuando empezó a tomar medicamentos para reducir de peso hace una año, y ha perdido 76 kilos desde entonces.

Durante ese tiempo, notó la aparición gradual de piel flácida, especialmente en sus brazos.

Laura afirma que los medicamentos han "cambiado completamente" su vida ya que antes escasamente podía caminar y "no salía" mucho.

Ahora publica selfies en las redes sociales y ha empezado a tomar clases de DJ, algo con lo que nunca antes se sintió cómoda haciendo.

"Estoy recuperando el tiempo perdido".