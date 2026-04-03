Pentágono obliga a dimitir al jefe del Estado Mayor del Ejército de EE.UU. en medio de dudas por la guerra





El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, forzó el jueves la renuncia del jefe del Estado Mayor, Randy George, según lo informa la cadena noticiosa CBS, socia de la BBC en EE.UU.

El principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunció en un mensaje en las redes sociales que George "estará retirándose de su cargo como el 41er jefe del Estado Mayor del Ejército con efecto inmediato".

El jefe del Estado Mayor normalmente cumple un mandato de cuatro años. George, un oficial militar de carrera que se graduó de la academia militar West Point, fue nominado al cargo en 2023 por el expresidente Joe Biden.

Este cambio radical, el más reciente en las fuerzas armadas, sucede después de que el presidente Donald Trump afirmó en un mensaje a la nación que espera que la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán está "cerca de concluir".

Pero no fue el único cambio ocurrido el jueves. La cadena CNN informó que un funcionario estadounidense confirmó la destitución de otros dos generales del ejército: el jefe de capellanes, el mayor general William Green Jr., y el comandante del Comando de Transformación y Entrenamiento del Ejército, general David Hodne.

Los altos mandos del Ejército fueron tomados por sorpresa por el súbito anuncio el jueves, según declaró el funcionario a CNN, quien se enteró de la salida forzosa de George junto con el resto del Departamento de Guerra cuando se hizo público.

Getty Images Desde que llegó al Pentágono, Pete Hegseth ha destituido mas de doce altos oficiales militares.

George sirvió como un oficial de infantería en la primera Guerra del Golfo y en los recientes conflictos en Irak y Afganistán. No quedó inmediatamente claro por qué se le está obligando a renunciar.

"Estamos agradecidos por su servicio, pero era tiempo para un cambio en el liderazgo del ejército", comentó anónimamente un alto oficial de Defensa a CBS.

El portavoz del Pentágono Parnell añadió: "El Departamento de Guerra está agradecido por las décadas de servicio del general George a la nación. Le deseamos lo mejor en su jubilación".

George será reemplazado por el subjefe del Estado Mayor del Ejército, general Christopher LaNeve, que fungirá como jefe interino del Estado Mayor, según los medios estadounidenses.

Parnell dijo que LaNeve es "un líder curtido en batallas con décadas de experiencia operacional y tiene la completa confianza del secretario Hegseth de que gestionará la visión de este gobierno sin falla".

El miércoles, la academia militar West Point publicó fotos de George reuniéndose con tropas, comentando que había "compartido consejos basados en experiencia con los cadetes que se preparan para liderar".

Desde que llegó al Pentágono, el secretario Hegseth ha destituido a más de doce altos oficiales militares, incluyendo el jefe de Operaciones Navales y el subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea.

*Con información de Max Matza de la BBC

BBC

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