Pareja vive pesadilla en el aire tras pasar vuelo entero con un cadáver sentado a su lado

Una pareja australiana habló del momento "traumático" cuando en un vuelo de Qatar Airways colocaron junto a ellos el cuerpo de una pasajera muerta.

Mitchell Ring y Jennifer Colin, que viajaban a Venecia para unas vacaciones soñadas, le dijeron al Canal 9 de Australia que la mujer murió en el pasillo junto a ellos durante el vuelo de Melbourne a Doha.

La pareja contó que la tripulación colocó su cadáver, cubierto con mantas, junto a Mitchell durante las cuatro horas restantes del vuelo sin ofrecerse a cambiarlo de lugar, a pesar de que había asientos vacíos.

Qatar Airways indicó que se disculpaba por "cualquier inconveniente o angustia que este incidente pueda haber causado", y agregó que estaba en proceso de contactar a los pasajeros.

La pareja dijo que no habían sido contactados ni se les había ofrecido apoyo por parte de Qatar Airways ni de Qantas, la aerolínea a través de la cual reservaron el vuelo.

Indicaron que debería haber un protocolo para garantizar que se atendiera a los pasajeros a bordo en esas situaciones.

"Deber de protección"

Mitchell Ring le dijo al programa Current Affair del Canal 9 que el personal había respondido "de inmediato" cuando la mujer se desplomó, pero que "desafortunadamente no pudieron salvarla, y verlo fue bastante desgarrador".

Señaló que la tripulación intentó mover el cuerpo hacia la clase ejecutiva "pero era una mujer bastante grande y no pudieron llevarla por el pasillo".

Y afirmó que la tripulación vio que había asientos disponibles junto a él.

"Dijeron: '¿Puede moverse, por favor?' y yo solo contesté, 'Sí, no hay problema'".

"Luego colocaron a la señora en la silla en la que yo estaba".

Aunque Jennifer Colin pudo cambiarse a un asiento vacío cercano, Mitchell Ring afirmó que la tripulación no le dio la opción de hacerlo, a pesar de que había asientos vacíos.

Indicó que cuando el avión aterrizó cuatro horas después, se pidió a los pasajeros que se quedaran quietos mientras el personal médico y la policía subían a bordo.

Contó que cuando los técnicos de la ambulancia le quitaron las mantas a la mujer él vio su rostro.

Getty Images Un ex capitán le dijo a la BBC que no cree que exista un protocolo específico para situaciones como la que vivió la pareja australiana.

La pareja afirmó que es necesario que exista un "compromiso de protección" para los clientes y el personal.

"Se nos debe contactar para asegurarse si necesitamos algún apoyo, alguna orientación".

Jennifer Colin calificó la experiencia de "traumática" y dijo: "Entendemos totalmente que no podemos responsabilizar a la aerolínea por la muerte de la pobre señora, pero tiene que haber un protocolo para cuidar a los clientes a bordo".

En un comunicado, Qatar Airways indicó: "En primer lugar, nuestros pensamientos están con la familia de la pasajera que lamentablemente falleció a bordo de nuestro vuelo".

"Pedimos disculpas por cualquier inconveniente o angustia que este incidente pueda haber causado, y estamos en proceso de contactar a los pasajeros de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos".

Un portavoz de Qantas añadió: "El proceso para manejar incidentes a bordo de un avión como este lo gestiona la aerolínea operadora, que en este caso es Qatar Airways".

Barry Eustance, ex capitán de Virgin Atlantic, señaló que las muertes en el aire "ocurren con más frecuencia de lo que la gente cree", pero dijo que hasta donde él sabe, no hay un protocolo específico para tales situaciones.

"En un vuelo de larga distancia, tiende a depender en gran medida de cuándo ocurre y dónde ocurre y de qué instalaciones tiene la tripulación para colocar el cuerpo en algún lugar, porque en un avión no hay acceso a la bodega, hay un área de descanso de la tripulación, pero ésta es para la tripulación por lo que puede ser problemático".

Se podría bloquear un área de baño o cocina, agregó, pero la tripulación está obligada a mantener una cierta cantidad de baños disponibles.

Eustance dijo que si bien no estaba juzgando porque no conocía toda la situación, le sorprendió que la tripulación no moviera a Ring si había asientos libres.

"Yo creería que la tripulación habría hecho todo lo posible para evitarlo. Se están creando potenciales responsabilidades futuras en términos del trauma de las personas junto a las cuales se colocó el cuerpo", afirmó.

"En mi experiencia, la tripulación normalmente intentaría aislar el cuerpo, de modo que no haya exposición de los pasajeros al cuerpo y viceversa, por respeto y privacidad, pero también por razones médicas. Tienes un cadáver que no está contenido y todo lo que eso conlleva".