Óscar 2024: estos son los ganadores de los premios de la Academia de Hollywood

10 de marzo de 2024

Oppenheimer se coronó como la gran ganadora de la 96ª edición de los Oscar.

La cinta sobre el "padre" de la bomba atómica se llevó siete premios, incluido el de mejor película, mejor dirección para Christopher Nolan, mejor actor para Cillian Murphy y mejor actor de reparto para Robert Downey Jr.

En una gala con pocas sorpresas, también resultó multipremiada "Pobres criaturas" (Poor Things).

Una de las cuatro estatuillas que se llevó el filme del griego Yorgos Lanthimos fue para Emma Stone, por encarnar a la protagonista, Bella Baxter.

Los galardones de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos se entregarón en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Oppenheimer, la cinta sobre el "padre" de la bomba atómica dirigida por el británico-estadounidense Christopher Nolan, llegó como favorita con 13 nominaciones, seguida de cerca por Poor Things ("Pobres criaturas"), del griego Yorgos Lanthimos, con 11, y de Killers of The Flower Moon ("Los asesinos de la luna"), de Martin Scorsese, con 10.

Aquí te contamos quiénes son los ganadores de las estatuillas a medida que los van anunciando.

Los ganadores

Mejor película: Oppenheimer

Mejor dirección: Oppenheimer - Christopher Nolan

Mejor actriz protagonista: Emma Stone

Mejor actor protagonista: Cillian Murphy

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers ("Los que se quedan")

Mejor cortometraje animado: War is Over! Inspired by the music of John & Oko - Dace Mullins, Brad Booker

Mejor película animada: Kimitachi wa Dō Ikiru ka (The Boy and the Heron, "El chico y la garza")

Mejor guion original: Anatomy of a Fall ("Anatomía de una caída") - Justin Triet, Arthur Harari

Mejor guion adaptado: American Fiction - Cord Jefferson

Mejor maquillaje y peluquería: "Pobres criaturas" (Poor Things)

Mejor diseño de producción: "Pobres criaturas" (Poor Things) - Diseño de producción: James Price y Shona Heath, Decoración de escenografía: Zsuzsa Mihalek

Mejor diseño de vestuario: "Pobres criaturas" (Poor Things)

Mejor película internacional: "La zona de interés" (The Zone of Interest)

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr.

Mejores efectos visuales: Godzilla Minus One

Mejor edición: Oppenheimer

Mejor cortometraje documental: The Last Repair Shop

Mejor película documental: 20 Days in Mariupol ("20 días en Mariúpol")

Mejor fotografía: Oppenheimer

Mejor cortometraje de ficción: The Wonderful Story of Henry Sugar - Wes Anderson, Steven Rales

Mejor sonido: "La zona de interés" (The Zone of Interest)

Mejor banda sonora original: Oppenheimer

Mejor canción: What Was I Made For? - Barbie

Da’Vine Joy Randolph, Oscar a la mejor actriz de reparto.

Una Da'Vine Joy Randolph claramente emocionada fue la primera en subir al escenario a recoger un premio, y exclamó "Dios es tan bueno", mientras luchaba por contener las lágrimas.

Agradeció a su madre por inspirarla a intentar actuar en lugar de cantar.

"Durante años pensé que quería ser diferente, pero me doy cuenta de que necesito ser yo misma", dijo.

Recordó ser la única niña negra de su clase y les dio las gracias a todas las mujeres que la ayudaron e inspiraron a lo largo de su carrera.

Robert Downey Jr. con su Oscar al mejor actor de reparto por encarnar a Lewis Strauss en Oppenheimer.

Robert Downey Jr., quien acaparó los galardones en toda la temporada de premios por encarnar al antagonista de Oppenheimer, Lewis Strauss, se hizo también con el Oscar al mejor actor de reparto.

Ante todo, se lo agradeció a "terrible infancia" y a la Academia, "en ese orden", y añadió que el trabajo de su sector es poderoso y significativo.

Al recibir el Oscar a mejor corto de ficción, Sean Lennon felicitó a Yoko Ono por el Día de la Madre.

Emocionante fue también que Sean Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, aprovechara para felicitar a esta última por el Día de la Madre, al subir a recoger el Oscar al mejor corto documental por War is Over! Inspired by the music of John & Oko.

Quien no pudo subir al escenario a recoger su premio fue Hayao Miyazaki. A sus 83 años, la leyenda viva del Studio Ghibli, volvió a hacerse con el Oscar a la mejor película animada, que suma al que ya obtuvo en 2003 por Sen to Chihiro no Kamikakushi (“El viaje de Chihiro”, Spirited Away).

La directora y guionista francesa Justine Triet y Arthur Harari posan en la sala de prensa con el Oscar al mejor guion original por "Anatomía de una caída" (Anatomy of a Fall).

"La zona de interés" (The Zone of Interest) le arrebató el Oscar la mejor película internacional a "La sociedad de la nieve".

Su director, Jonathan Glazer, recibió la estatuilla con una ovación de la sala.

"Todas nuestras decisiones se tomaron para enfrentarnos al presente: nuestra película muestra hacia dónde conduce la deshumanización en su peor momento", dijo sobre el filme, que aborda el Holocausto desde un punto de vista nuevo.

Y aprovechó con ello para hacer mención de Gaza y la guerra de Israel contra Hamás.

La cinta también se llevó el reconocimiento al mejor sonido.

Jonathan Glazer hizo referencia a la guerra entre Israel y Hamas y la situación en Gaza, y a "todas las víctimas de esta deshumanización".

Cientos de personas se manifestaron en las inmediaciones del teatro Dolby para pedir un alto el fuego permanente en Gaza.

El Oscar a la mejor película documental fue para "20 días en Mariúpol" (20 Days in Mariupol).

"Seguramente seré el primero en este escenario en decir que hubiera preferido no hacer esta película", dijo Mstyslav Cherno al recibir el galardón.

Cherno, ganador también del Pulitzer, fue uno de los pocos periodistas que cubrieron el asedio de las tropas rusas a la ciudad portuaria de Ucrania desde dentro y lo contó en su documental.

"Ojalá pudiera cambiar el Oscar porque Rusia jamás hubiera ocupado nuestras tierras", dijo.

Ryan Gosling cantando I'm Just Ken, una de las canciones de Barbie, fue uno de los momentos más aplaudidos de la gala.

Billie Eilish y Finneas O'Connell se llevaron el Oscar por What Was I Made For?, otra canción de la película Barbie.

Un hombre semidesnudo se paseó por el escenario antes de anunciarse el Oscar al mejor vestuario, que se llevó "Pobres criaturas" (Poor Things).

