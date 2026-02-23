Operativo final: así fue la caída de “El Mencho”, el capo más buscado por México y EE. UU.

Nemesio Oseguera Cervantes era el narcotraficante más buscado por las autoridades de México y Estados Unidos, un hombre que había logrado escapar de múltiples operativos para su captura por más de una década, pero su suerte terminó este domingo.

"El Mencho", como era conocido el hombre de 59 años, fue el cofundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización que desde la década pasada se extendió por el país y se convirtió en una de las bandas criminales con más poder de violencia, a la par del Cartel de Sinaloa.

El gobierno de EE.UU. ofrecía US$15 millones por su captura, mientras que en México la suma era la más alta de su programa de recompensas: US$1,75 millones.

Más recientemente, el gobierno de Donald Trump designó al CJNG como una organización terrorista por ser un "cartel despiadado y violento responsable del tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas ilícitas hacia EE.UU.".

Las autoridades mexicanas ofrecieron este domingo algunos detalles del operativo, que se dio en cooperación con el gobierno de Estados Unidos.

Esto es lo que se sabe del operativo que llevó a la captura y muerte de "El Mencho".

¿Qué pasó en el operativo?

Durante años se supo que Oseguera Cervantes tenía una red de protección en las regiones rurales y urbanas del estado de Jalisco, en el oeste de México, que lo había mantenido con libertad de movimiento y operación.

Pero un operativo encabezado por el ejército mexicano finalmente llevó a su localización en el municipio de Tapalpa, un lugar serrano a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad de Guadalajara.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), un comando de Fuerzas Especiales realizó un operativo con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

BBC

Los delincuentes contaban con vehículos blindados y fuerte armamento, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves, informó la Sedena en un comunicado.

"Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México", añadió.

Nemesio Oseguera estaba entre los heridos capturados y murió en el traslado a la capital del país.

Otros dos integrantes del CJNG fueron detenidos, mientras que el Ejército tuvo tres heridos de gravedad que fueron trasladados a hospitales de Ciudad de México.

Reuters EE.UU. incrementó su recompensa a US$15 millones por información para la captura de Nemesio Oseguera.

La participación de EE.UU.

La Sedena también informó que la operación que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera contó con "información complementaria" del gobierno de EE.UU. "dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral" con ese país.

Esto fue dicho también por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"EE.UU. brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para ayudar con una operación (...) en la que fue eliminado Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes", escribió en X.

"El gobierno de Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación", añadió.

No hubo detalles precisos de qué tipo de información ofreció el gobierno estadounidense que, desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump hace un año, ha presionado a México para aumentar el combate al tráfico de drogas y ha ofrecido una intervención directa.

Fuentes del Pentágono dijeron a la cadena CBS, socia en EE.UU. de la BBC, que hubo apoyo de la Fuerza de Acción Conjunta Interagencial Anticarteles, que colabora habitualmente con el ejército mexicano a través del Comando Norte de EE.UU.

Pero un funcionario del ejército estadounidense enfatizó que "esta fue una operación militar mexicana, así que el éxito es suyo".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad por el operativo, pero no mencionó la participación estadounidense.

Desde que llegó al gobierno, en octubre de 2024, Sheinbaum ha sostenido que no permitirá la participación directa en el país de fuerzas de EE.UU., pero ha dicho que es bienvenida la "coordinación sin subordinación" en seguridad y otros temas con Washington.

Getty Images El CJNG tiene fuerte presencia en regiones serranas de Jalisco y estados vecinos, como Michoacán y Guanajuato.

La unidad anticarteles estadounidense, llamada en inglés Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JITF-CC), es un nuevo grupo de trabajo del Ejército estadounidense que se especializa en la recopilación de información sobre los carteles.

En él participan múltiples agencias gubernamentales de EE.UU. con el objetivo de trazar un mapa de las redes del narcotráfico en Estados Unidos y México, según informaron funcionarios estadounidenses a la agencia de noticias Reuters.

Un funcionario aseguró a dicha agencia que EE.UU. recopiló un paquete detallado de objetivos entorno a "El Mencho" y se lo proporcionó al gobierno mexicano para la operación de este domingo. Pero añadió que toda la operación fue realizada por las fuerzas mexicanas.

El JITF-CC está dirigido por el general de brigada estadounidense Maurizio Calabrese, quien el mes pasado dijo a Reuters que el ejército de EE.UU. está usando su conocimiento de organizaciones como al Qaeda y Estado Islámico (EI) para rastrear a los carteles.

"Los carteles operan de manera diferente a al Qaeda o EI, con motivaciones diferentes, lo que hace que sea aún más importante para nosotros identificar redes para poder desarticularlas y desmantelarlas", dijo.

Calabrese señaló a Reuters que posiblemente haya cientos de líderes de los grupos del narco, "pero luego hay entre 200.000 y 250.000 contratistas independientes que ayudan a transportar estas drogas"

Según funcionarios del Pentágono, la JITF-CC también ha participado en las operaciones en el Caribe que han dejado decenas de muertos en ataques a embarcaciones que Washington cataloga como combate al narcotráfico.

Getty Images Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, tuvo varios bloqueos.

Reacción violenta

El operativo ocurrió en las primeras horas de este domingo y, conforme avanzó el día, ocurrieron decenas de bloqueos de carreteras, ataques a comercios y escenas de caos en varios estados del país.

Jalisco fue el estado más afectado por los llamados "narcobloqueos", con varias carreteras principales del estado y calles de las ciudades de Guadalajara, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno cerradas por vehículos comerciales y privados incendiados.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró un "código rojo" para el estado y pidió a la población mantenerse en sus hogares y evitar salir si no era necesario.

En un reporte emitido la noche de este domingo, la Secretaría de Seguridad federal informó que durante la jornada se reportaron 252 bloqueos en 20 estados mexicanos.

Hasta las 20.00 hora local (2:00 GMT), las autoridades informaron que "aproximadamente el 90 % (229) de esos bloqueos habían sido retirados".

Numerosos videos y fotografías en redes sociales mostraban los vehículos incendiados y columnas de humo en diversos puntos de la región.

Asimismo, algunos pasajeros se mostraban temerosos en los aeropuertos por posibles ataques.

En el caso de Puerto Vallarta, un popular destino turístico internacional, varias aerolíneas mexicanas y extranjeras desviaron los vuelos que estaban aproximándose y cancelaron otros ante la incertidumbre generada.

Al menos una decena de vuelos provenientes de Estados Unidos, Canadá y otros lugares fueron cancelados la noche del domingo y durante todo este lunes.

Lo mismo ocurrió en el aeropuerto de Guadalajara.

La Agencia Federal de Aviación Civil de México informó, sin embargo, que ambas terminales aéreas y el aeropuerto de Tepic reanudaron operaciones normales la tarde del domingo.

Otros estados con presencia del CJNG, principalmente Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas, también resultaron afectados por los bloqueos.

Sheinbaum dijo en un mensaje en X que "en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad", y aseguró que el gobierno está coordinando con los estados afectados. "Debemos mantenernos informados y en calma", señaló.

La Sedena informó que desplegaría tropas adicionales para reforzar la seguridad de Jalisco.