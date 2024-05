Ocho de las mejores películas de los primeros meses de 2024

Los críticos de cine de BBC Culture, Nicholas Barber y Caryn James, eligieron las ocho películas más destacadas del año hasta el momento.

La lista incluye un filme que muestra a Estados Unidos devastado por la guerra, una monja terrorífica —pero maravillosamente espeluznante— y un escandaloso thriller criminal de Kristen Stewart.

A continuación, te contamos más detalles de estos filmes mayoritariamente aclamados por la crítica.

1. The Beast (“La bestia”)

Salí de ver The Beast (“La bestia”) pensando: “esta es la película más rara que he visto desde Poor Things ('Pobres criaturas')”, pero también me encantó.

Bertrand Bonello creó una película audaz e imaginativa sobre el amor, la memoria, el dolor y la inteligencia artificial (IA) que recorre tres épocas.

Cada una de esas épocas presenta distintas versiones de los personajes Gabrielle y Louis, interpretados por Léa Seydoux y George MacKay.

En un año 2044, desolado y escalofriante, la IA se puede utilizar para borrar sentimientos de dolor, incluida una pena de amor, pero eso significa volver a experimentar esos recuerdos para borrarlos.

Gabrielle comienza el proceso, que la lleva a la Belle Epoque, en París, donde está infelizmente casada y Louis es una atracción inquietante, y a Los Ángeles (Estados Unidos) en 2014, donde ella cuida una casa y él es su acosador.

A lo largo de los períodos de tiempo, “La bestia” es el tipo de historia vertiginosa que tal vez no se entienda claramente al principio, pero que está llena de giros inesperados -como el que muestra a Gabrielle y Louis atrapados en un sótano inundado de una fábrica de muñecas en París-, lo que hace que la película sea constantemente estimulante.

* Reseña escrita por Caryn James.

2. Immaculate (“Inmaculada”)

Sydney Sweeney (quien también es la productora del largometraje) protagoniza esta maravillosa y espeluznante película de terror sobre una monja novicia estadounidense que descubre que no todo es lo que parece en un convento italiano.

Immaculate (“Inmaculada”) fácilmente podría haber sido una película de serie B de monjas, pero es superior en muchos sentidos, desde los comentarios audaces sobre el trato de los hombres a las mujeres hasta la cinematografía que recuerda el arte religioso del Renacimiento.

Sin embargo, lo más sorprendente de la película es su voluntad de llevar las cosas a extremos sorprendentes.

Hay innumerables momentos en los que la estás viendo y piensas: “No... no van a ir allí... no lo harán...”. Y luego lo hacen.

* Reseña escrita por Nicholas Barber.

3. Civil War (“Guerra civil”)

Las reacciones a esta película fueron casi tan polarizadas como el país dividido que describe... una señal segura de que Alex Garland tocó una fibra sensible con su visión de un futuro cercano de un Estados Unidos que ha caído en una guerra civil bajo un presidente fascista.

Kirsten Dunst está en el centro de la historia como una fotoperiodista que, junto con sus colegas -interpretados por Wagner Moura, Cailee Spaeny y Stephen McKinley Henderson-, se arriesgan a ser testigos e informar de lo que ocurre a su alrededor.

Garland hace que esa acción sea visceral y explosiva, desde armas y tanques en las calles de Washington DC hasta violentos encuentros uno a uno en un campo supuestamente tranquilo.

Pero el aspecto más desgarrador de la película es su agudeza y cómo convincentemente posiciona la ficción a un pelo de distancia del mundo real que nos rodea.

Algunos espectadores se quejaron de que Garland no creó un conflicto político más agudo detrás, pero para mí la película ya es bastante escalofriante en su visión de un futuro devastado por la guerra demasiado creíble.

* Reseña escrita por Caryn James.

4. Love Lies Bleeding (“Amor, mentiras y sangre”)

El personaje de Kristen Stewart tiene una vida miserable al comienzo de Love Lies Bleeding (“Amor, mentiras y sangre”), como suele suceder con los personajes de esta actriz estadounidense.

Dirige un lúgubre gimnasio en un pequeño pueblo, evita a su padre mafioso (Ed Harris) e intenta en vano persuadir a su hermana (Jena Malone) para que ponga fin a su matrimonio abusivo.

Pero todo cambia cuando se topa con una carismática fisicoculturista, interpretada por Katy O'Brian.

Las chispas saltan y los fuegos artificiales del sexo sudoroso, la violencia escandalosa y la locura general siguen explotando.

“Amor, mentiras y sangre” es un elegante cine negro lésbico de Rose Glass, la directora británica que hizo su debut cinematográfico con la aclamada película de terror Saint Maud.

Su nueva creación es el thriller criminal más divertido e imaginativo desde Good Time (2017), que, coincidentemente, protagonizó la pareja de Stewart en Crepúsculo, Robert Pattinson.

* Reseña escrita por Nicholas Barber.

5. La Chimera (“La quimera”)

Las películas de Alice Rohrwacher, como la fantástica y fabulosa Lazzaro felice (“Lazzaro feliz”), están teñidas de realismo mágico.

“La quimera”, ambientada en la Toscana de la década de 1980, se encuentra entre las mejores, ya que recorre la línea entre el realismo de ricas texturas y los sueños.

Josh O'Connor interpreta a Arthur, un inglés que trabaja con una banda de ladrones locales que roban artefactos antiguos de tumbas etruscas para venderlos en el mercado negro.

De aspecto sórdido y triste, Arthur se está recuperando de la pérdida de su amor, Beniamina.

Como dice uno de los personajes, él busca en el subsuelo “una puerta al más allá” y a veces parece encontrarla.

Rohrwacher tiene buen ojo para encontrar la belleza en las ruinas, ya sea la gran casa derrumbada donde vive la madre de Beniamina (Isabella Rossellini) o el propio Arthur.

La trama sigue avanzando, con peligros, crímenes y fugas de la policía, pero la película está moldeada por la actuación conmovedora, discreta pero carismática de O'Connor y la elegante visión de Rohrwacher, filmada por la gran directora de fotografía Helene Louvart.

* Reseña escrita por Caryn James.

6. Robot Dreams (“Mi amigo robot”)

Robot Dreams (“Mi amigo robot”) es una caricatura como ninguna otra.

Es una producción hispano-francesa y, sin embargo, es un homenaje amoroso a la vitalidad de la Nueva York de los años 80.

Está animada al estilo de un libro ilustrado en 2D que está repleto de pequeños detalles.

No tiene ningún diálogo, pero el filme está salpicado de ingenio y sabiduría.

Se trata de un perro y un robot y es una exploración ricamente humana de la soledad y el compañerismo.

Adaptada de la novela gráfica de Sara Varon, y dirigida por Pablo Berger, esta joya nominada al Oscar cuenta la encantadora historia de dos amigos que encuentran una alegría reconfortante en la compañía del otro y luego tienen que descubrir si pueden aprender a vivir separados.

* Reseña escrita por Nicholas Barber.

7. Io Capitano (“Yo capitán”)

Pocos dramas sobre inmigrantes son tan conmovedores, humanos y llenos de suspenso como este, que relata el traicionero viaje de un chico de 16 años que abandona Senegal en busca de una vida mejor.

Matteo Garrone ganó el premio al mejor director en el Festival de Cine de Venecia de 2023 por la película.

Su estrella no profesional, Seydou Sarr, ganó el premio al mejor actor joven como el personaje ficticio Seydou, un chico amable decidido a llegar a Italia junto con su prima Moussa.

Cada etapa del viaje de los chicos presenta un peligro diferente.

Parten a través del Sahara con un grupo de otros inmigrantes, y cuando una mujer muere, Seydou la ve deslizándose por el aire, como si la realidad fuera demasiado difícil de asimilar.

En Libia es encarcelado y torturado. En las etapas finales debe pilotar un barco lleno de inmigrantes hacia Italia, dando título a la película, Io Capitano (“Yo capitán”).

Con relativamente pocas palabras, Garrone y Sarr crean una película elocuente y penetrantemente real sobre una persona, cuya historia resuena con lo que viven millones de personas en todo el mundo.

* Reseña escrita por Caryn James.

8. Perfect Days (“Días perfectos”)

No necesariamente se pensaría que alguien que se gana la vida limpiando baños públicos encontró el secreto de la felicidad... pero Perfect Days (“Días perfectos”), de Wim Wenders, defiende firmemente la idea.

La película en japonés, escrita y dirigida por un alemán, sigue a Hirayama (Kōji Yakusho) por Tokio mientras realiza sus tareas de limpieza, riega sus plantas, lee novelas, escucha música rock estadounidense y toma fotografías de árboles. Todo con la misma silenciosa diligencia y orgullo.

Hay pistas aquí y allá sobre cómo ha cambiado la vida de Hirayama y cómo podría cambiar en el futuro, pero el núcleo de la película es una meditación tipo documental sobre la serenidad de una existencia reducida a lo esencial.

Además, los baños públicos están tan bien diseñados que “Días perfectos” bien podría convertirlos en atracciones turísticas.

* Reseña escrita por Nicholas Barber.

* Los números en este artículo no representan clasificaciones. Su objetivo es que la información sea presentada de la forma más clara posible.

