Oasis regresa tras 15 años fuera de escenarios y de peleas entre hermanos Gallagher

La banda británica Oasis confirmó que se vuelve a unir para una gira mundial de conciertos en 2025 a 15 años de su separación.

Oasis se originó en la ciudad de Manchester y es una de las más famosas y exitosas bandas en la historia de la música popular y rock alternativo en Reino Unido.

Liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, tuvieron una serie de discos sencillos y álbumes que definieron el sonido de los 1990, conocido como Britpop.

Tras años de animosidad y mucha especulación de una posible reunión, Liam y Noel se han reconciliado, anunciando una serie de conciertos.

“Las pistolas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera terminó. Vengan a ver. No será televisado”, comunicó la banda.

Aunque Oasis anticipó una gira mundial, las fechas que se han anunciado hasta ahora sólo incluyen ciudades en Reino Unido e Irlanda.

Los conciertos que se han hecho públicos esta mañana, y cuyas entradas estarán a la venta desde el próximo 31 de agosto, tendrán lugar en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín, en el verano boreal del próxim año.

Por ahora no está claro qué ha motivado a los Gallagher a reunirse otra vez, señala la corresponsal de Cultura de la BBC Noor Nanji.

"Ya grabaron siete álbumes, con ocho canciones alcanzando el primer puesto en la cartelera de éxitos británica. ¿Cuánta más fama, titulares o dinero quieren lograr?".

"Puede haber otras fuerzas en juego, dado que los hermanos Gallagher han obviado su combativa relación y se han reconciliado de esta manera", añadió Nanji.

Helen Brown, una crítica de música del diario británico The Independent, dice: “Tras décadas de atacarse con bates y extinguidores, es extraordinario que se están llevando mejor y tal vez el dinero es el incentivo aquí”.

Y agrega: “Tal vez hagan sus diferencias a un lado para llenar sus arcas”.

Una relación compleja

“He leído algo en la Biblia.

Estaban Adán y Eva, ellos tuvieron dos hijos…Estos dos hijos se pelearon un día, uno apuñaló al otro (...). ¡Está en la Biblia! De eso se trata. Por eso seremos la mejor banda del mundo, porque odio a este imbécil”.

Las palabras son de Liam Gallager. Las dijo en 1993 en medio de un ensayo de Oasis en la sala de Boardwalk, Manchester.

La alusión al mito bíblico de Caín y Abel -recogida en el documental Supersonic-, en que alude directamente a su hermano Noel, podría perfectamente interpretarse como un presagio.

No solo por el éxito mundial que alcanzaría el grupo al poco tiempo después, sino también porque la historia de la banda británica estaría siempre marcada por esa tensa y compleja relación entre ambos.

Fue ese vínculo el que terminó por separar a uno de los conjuntos más icónicos del rock alternativo en 2009 y la razón que, hasta ahora, había impedido por años que volvieran a reunirse.

Getty Images Los hermanos Gallagher siempre tuvieron una relación tensa.

Envidias, egos y rivalidades mutuas se convirtieron en el telón de fondo de los éxitos del grupo, que había sido descubierto a inicios de los 90 en un pub de Glasgow por el productor musical Alan McGee.

Tras reconocer el talento innato de los hermanos, McGee no dudó en ofrecerles sus primeros contratos discográficos con los que batirían récords en el Reino Unido y el mundo.

En el documental dirigido por Mat Whitecross también queda claro que Liam y Noel eran de naturalezas opuestas. En la pieza audiovisual, Liam dice que antes de que un adolescente lo agarrara a martillazos, la música -en que ya estaba absorto su hermano- le parecía un campo de perdedores.

“Desde aquel día, y aunque suene estúpido, mi cabeza hizo clic. Empecé a escuchar música, de repente tenía sentido para mí. Quienquiera que fueras el del martillo, gracias”, ha dicho.

Noel, en cambio, era un compositor innato y tocaba la guitarra desde temprana edad.

Quizás la marca que más a su pesar compartían ambos, era la de un padre que golpeaba a su madre Peggy, y a veces a Noel y a otro de los hermanos del clan Gallagher, y del que todos escaparon cuando tuvieron la oportunidad.

Un éxito abrumador, rivalidades y excesos

Con sus primeros discos Definitely Maybe (1994) y (What's the Story) Morning Glory? (1995), Oasis hizo historia cuando el 10 y 11 de agosto de 1996 logró reunir a más de 250 mil jóvenes en Knebworth Park.

Las entradas se agotaron en menos de 24 horas y, según se informó en ese entonces, un 2% de los británicos intentaron conseguir una.

En ese entonces, los Gallagher ya acumulaban una larga lista de polémicas por su comportamiento ante la prensa y sus supuestas rivalidades con bandas contemporáneas como The Verve o Blur.

Además, el grupo solía llegar a las noticias por sus actividades desenfrenadas en sus giras, las que incluían regularmente alcohol y consumo de drogas.

"Oasis era como un Ferrari: genial para mirar, genial para conducir y de vez en cuando perdía absolutamente el puto control cuando ibas demasiado rápido”, ha dicho el propio Liam.

Pese a todo, en 2004 la edición en español de la revista Rolling Stone dejó a Oasis en el puesto número 13 de las “50 bandas más grandes de la historia del rock".

“Los hermanos Gallagher, borrachos y pendencieros, eran auténticos hijos de la turba, propensos a pegarse puñetazos, a abandonar el grupo a mitad de gira, a casarse con estrellas de cine, a mudarse a casas señoriales con nombres como Supernova Heights y a otras hazañas propias de estrellas del rock", escribió el periodista especializado en música y cultura Rob Sheffield en la edición de la Rolling Stone ese mismo año.

"Pero en medio de todo el caos, Oasis también produjo algunos de los mejores rock & roll de los 90 en los clímax cósmicos de guitarra de Live Forever, Wonderwall y Slide Away", añadió.

El quiebre

Hace exactos quince años, la banda de éxitos como Wonderwall o Don’t look back in anger estaba a minutos de subir al escenario del festival Rock en Seine, París, cuando un altercado entre Liam y Noel dejaría en ascuas a todo el público.

Según se ha sabido con el paso de los años, el desencuentro se habría iniciado por una diferencia de opinión sobre la marca de ropa que Liam solía llevar en los conciertos. La pelea subió de tono y terminó con Liam rompiendo la guitarra de Noel y con golpes entre ambos.

El enojo del mayor de los Gallagher fue tal que en ese mismo momento tomó la decisión de dejar la banda y esa noche el concierto se canceló.

“Como resultado de un altercado dentro de la banda, el concierto de Oasis ha sido cancelado”, leyó en las pantallas una fanaticada incrédula ese 28 de agosto.

“Es con cierta tristeza y gran alivio que les digo que he dejado Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”, dijo después Noel, según consignó la BBC en 2009.

Pero su renuncia al grupo no sólo afectó a los fans que lo esperaban esa noche sino que a varios que ya tenían tickets para sus conciertos venideros.

“Mis disculpas a todas las personas que compraron entradas para los conciertos de París, Constanza y Milán”, afirmó.

Getty Images La banda batió récords pese a las polémicas que rodearon su éxito.

“Es grosero, intimidante y vago. Es la persona más enfadada que te encontrarás en la vida. Es como un hombre con un tenedor en un mundo de sopa”, dijo Noel sobre Liam tras el quiebre.

Un año antes, Liam había dicho que “soy mejor cantante que él. Yo soy el hombre”.

Al poco tiempo, cuando ambos separaron sus caminos musicales, los fans iniciaron una cruzada insistente para que algún día lo qué pasó ese día pudiera revertirse.

Y si bien en los primeros años, los propios hermanos se encargaban de desmentir los rumores, los últimos días fueron ellos mismos los que encendieron la esperanza entre quienes cumplirán un sueño si logran conseguir una entrada para su próxima gira.

Carreras paralelas y demandas

Desde el quiebre, ambos hermanos tomaron rumbos paralelos. Mientras Liam siguió haciendo música con la formación que en 2009 tenía Oasis (Gem Archer, Andy Bell, Chris Sharrock, Jay Darlington y Jeff Wootton), creando una nueva banda llamada Beady Eye. Noel se mantuvo como solista.

Fue en la época en que Noel lanzaba su primer trabajo personal Gallagher's High Flying Birds, en 2019, que Liam lo demandó por difamación en relación a algunas de las declaraciones que dio sobre la ruptura de la banda. Sin embargo, todo quedó en nada luego de que el mayor de los hermanos se disculpara públicamente.

En las últimas semanas ambos hermanos habían dado señales de una posible reconciliación. De hecho, el propio Liam le dedicó varias canciones a su hermano durante su reciente gira de celebración del 30° aniversario de Definitely Maybe. Entre ellas, Half The World Away y Lock All The Doors.

Es sabido que Liam había buscado concretar una reunión de Oasis hace ya algún tiempo. A inicios de 2024 incluso aseguró que Noel había rechazado “un montón de dinero” que se le había ofrecido para iniciar una gira juntos.

