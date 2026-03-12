Nuevo líder supremo de Irán promete seguir bloqueando estrecho de Ormuz y "vengar" a iraníes muertos

Irán seguirá bloqueando el estrecho de Ormuz para hacer presión al enemigo, según dijo el nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jamenei, en su primer mensaje público, en el que también prometió "vengar la sangre" de los iraníes muertos en los ataques de Estados Unidos e Israel.

El mensaje, el primero desde que el nuevo líder fuera elegido el pasado 8 de marzo para suceder a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, fue leído por un presentador de la televisión iraní, y traducido por el Servicio Persa de la BBC.

El nuevo líder aseguró que "el bloqueo del estrecho de Ormuz debe seguir aplicándose sin duda alguna".

Mojtaba Jamenei añadió que Irán valoró "la apertura de otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y sería muy vulnerable", y aseguró que estos se activarán "si persiste el estado de guerra y de acuerdo con nuestros intereses".

También señaló que Irán tiene una política de "amistad" con los 15 países vecinos con los que comparte frontera terrestre o marítima, pero les aconseja que cierren las bases estadounidenses, que, según él, Irán seguirá atacando.

"A estas alturas deben haberse dado cuenta de que la pretensión de Estados Unidos de establecer la seguridad y la paz no era más que una mentira", agregó.

El nuevo líder supremo pidió a los iraníes que mantengan la unidad "en tiempos de dificultad" y ensalzó la figura de su padre, Alí Jamenei, el hombre que lideró Irán durante 37 años, y que murió en un ataque el pasado 28 de febrero, primer día de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán.

También fallecieron en ese bombardeo, dijo el propio líder iraní, "mi amada y fiel esposa", "mi desinteresada hermana", el hijo pequeño de esta y el marido de otra hermana.

Vengar a los mártires

Mojtaba Jamenei afirmó asimismo que Irán no dudará en "vengar la sangre de los iraníes" que han muerto en los bombardeos.

Esto es especialmente cierto, aseguró, en el caso de "la atrocidad cometida " en Minab, donde un ataque estadounidense cerca de una escuela mató a 168 personas, entre ellas unos 110 niños.

"Les aseguro a todos que no renunciaremos a la venganza por la sangre de sus mártires. La venganza que tenemos en mente no se limita al martirio del líder supremo de la Revolución; más bien, cada miembro de la nación que es martirizado por el enemigo constituye un asunto aparte en el expediente de la venganza", escribió.

"Hasta ahora solo una parte limitada de esta venganza ha tomado forma concreta, pero hasta que se realice por completo, este caso seguirá estando por encima de todos los demás, y seremos especialmente sensibles a la sangre de nuestros hijos", añadió.

Irán afirma que la escuela de Minab fue alcanzada por un misil estadounidense y, según un video verificado por la BBC, fue un misil Tomahawk de EE.UU. el que impactó contra una base militar adyacente a la escuela.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró la semana pasada a Tom Bateman, de la BBC, que están investigando el caso.

Jamenei afirmó que Irán exigirá "una compensación al enemigo" y, si este se negara, "confiscaremos tantos de sus bienes como consideremos oportuno. Si eso también resulta imposible, destruiremos una cantidad equivalente de sus propiedades", dijo en el mensaje.

En el texto, Jamenei agradeció también el papel del llamado Frente de Resistencia, también conocido como Eje de Resistencia, las milicias y grupos armados de la región aliados de Teherán, y señaló que "la solidaridad entre los componentes de este frente acorta el camino hacia la liberación de la sedición sionista".

"Consideramos a los países del Frente de la Resistencia como nuestros mejores amigos, y la cuestión de la Resistencia y del este frente constituye una parte inseparable de los valores de la Revolución Islámica", escribió.

"Así como hemos visto, el valiente y creyente Yemen no ha renunciado a defender al pueblo oprimido de Gaza, y el devoto Hezbolá, pese a todos los obstáculos, ha acudido en ayuda de la República Islámica, y la Resistencia iraquí sigue valientemente el mismo camino", agregó.

Quién es Mojtaba Jamenei

EPA El mensaje de Mojtaba Jamenei fue leido por un presentador de la televisión pública iraní.

Mojtaba es el segundo hijo de Alí Jamenei y, aunque durante mucho tiempo fue considerado uno de los principales candidatos a sucederle, mantenía un perfil bajo y ejercía su influencia entre bastidores.

El hecho de que aún no haya aparecido en los medios de comunicación estatales ha dado lugar a numerosas especulaciones en las redes sociales, especialmente entre la diáspora iraní, sobre si el nuevo líder supremo de Irán ha resultado herido o incluso si sigue con vida.

Lo que sabemos hasta ahora es muy limitado.

El canal de noticias de la televisión estatal iraní se ha referido a él como un "veterano de la guerra del Ramadán", sin proporcionar más confirmación sobre si ha resultado herido.

Según Reuters, el nuevo líder sufrió "heridas leves", citando a un funcionario iraní anónimo.

Aún no se le ha visto en público, ni en videos o fotografías en los medios de comunicación estatales, a pesar de que ya han pasado cuatro días desde que se convirtiera en el tercer líder supremo de Irán el pasado 8 de marzo.

El líder supremo de Irán es elegido indirectamente por la Asamblea de Expertos, un órgano constitucional compuesto por 88 miembros responsables tanto de la elección como de la supervisión del líder supremo.

Una cosa que llamó la atención en el primer mensaje de Mojtaba Jamenei fue su afirmación de que se enteró de que se había convertido en el líder supremo de Irán a través del canal de televisión estatal del país, señaló la editora del Servicio Persa de la BBC Ghoncheh Habibiazad.

"Me enteré del resultado de la votación de la estimada Asamblea de Expertos al mismo tiempo que ustedes y a través de la televisión de la República Islámica", dijo Jamenei en su mensaje, que fue leído en voz alta por un presentador.