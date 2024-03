"No fui yo, fueron ellos": Al Pacino explica su raro momento en la ceremonia de los Óscar

"Me doy cuenta de que ser nominado es un gran hito en la vida de uno y que no ser plenamente reconocido es ofensivo e hiriente", declaró Al Pacino.

Las 10 películas nominadas a mejor película fueron "American Fiction", "Anatomy of a Fall", "Barbie", "The Holdovers", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Oppenheimer", "Past Lives", "Poor Things" y "The Zone of Interest".